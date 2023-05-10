https://ria.ru/20230510/politika-1870737409.html

Лавров назвал встречу глав МИД Турции, Сирии, России и Ирана важной

Лавров назвал встречу глав МИД Турции, Сирии, России и Ирана важной - РИА Новости, 10.05.2023

Лавров назвал встречу глав МИД Турции, Сирии, России и Ирана важной

Запуск процесса турецко-сирийской нормализации оказывает позитивное влияние на ситуацию в регионе и на Ближнем Востоке в целом, сообщил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:12

2023-05-10T11:12

2023-05-10T11:41

в мире

турция

сирия

иран

сергей лавров

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Запуск процесса турецко-сирийской нормализации оказывает позитивное влияние на ситуацию в регионе и на Ближнем Востоке в целом, сообщил глава МИД России Сергей Лавров."Запуск процесса сирийско-турецкой нормализации, участниками которой являются все три страны гаранта доказавшего свою эффективность Астанинского формата, оказывает заметное позитивное влияние не только на ситуацию вокруг Сирии, но и на общую атмосферу в регионе Ближнего Востока в целом", - сказал Лавров в ходе встречи с главами МИД Ирана, Сирии и Турции.Он отметил значимость четырехсторонней встречи, добавив, что страны последовательно шли к этому результату."Оптимальным результатом нашего сегодняшнего общения могла бы стать договоренность поручить экспертам подготовить к следующей министерской встрече проект дорожной карты сирийско-турецкой нормализации, который затем будет доложен главам наших государств", - сказал Лавров, открывая встречу с главами МИД Сирии, Турции и Ирана в Москве."Эта дорожная карта должна позволить четко обозначить позиции договаривающихся сторон - Сирии и Турции - по приоритетным для них темам, что подразумевает и решение задачи восстановления контроля сирийского правительства на всей территории страны, и обеспечение надежной безопасности совместной с Турцией 950-километровой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов", - сказал Лавров в ходе встречи с главами МИД Ирана, Турции и Сирии.

https://ria.ru/20230507/otnosheniya-1870316749.html

https://ria.ru/20230413/normalizatsiya-1864961819.html

турция

сирия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, сирия, иран, сергей лавров, оон