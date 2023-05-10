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Лавров назвал встречу глав МИД Турции, Сирии, России и Ирана важной - РИА Новости, 10.05.2023
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11:12 10.05.2023 (обновлено: 11:41 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/politika-1870737409.html
Лавров назвал встречу глав МИД Турции, Сирии, России и Ирана важной
Лавров назвал встречу глав МИД Турции, Сирии, России и Ирана важной - РИА Новости, 10.05.2023
Лавров назвал встречу глав МИД Турции, Сирии, России и Ирана важной
Запуск процесса турецко-сирийской нормализации оказывает позитивное влияние на ситуацию в регионе и на Ближнем Востоке в целом, сообщил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:12
2023-05-10T11:41
в мире
турция
сирия
иран
сергей лавров
оон
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Запуск процесса турецко-сирийской нормализации оказывает позитивное влияние на ситуацию в регионе и на Ближнем Востоке в целом, сообщил глава МИД России Сергей Лавров."Запуск процесса сирийско-турецкой нормализации, участниками которой являются все три страны гаранта доказавшего свою эффективность Астанинского формата, оказывает заметное позитивное влияние не только на ситуацию вокруг Сирии, но и на общую атмосферу в регионе Ближнего Востока в целом", - сказал Лавров в ходе встречи с главами МИД Ирана, Сирии и Турции.Он отметил значимость четырехсторонней встречи, добавив, что страны последовательно шли к этому результату."Оптимальным результатом нашего сегодняшнего общения могла бы стать договоренность поручить экспертам подготовить к следующей министерской встрече проект дорожной карты сирийско-турецкой нормализации, который затем будет доложен главам наших государств", - сказал Лавров, открывая встречу с главами МИД Сирии, Турции и Ирана в Москве."Эта дорожная карта должна позволить четко обозначить позиции договаривающихся сторон - Сирии и Турции - по приоритетным для них темам, что подразумевает и решение задачи восстановления контроля сирийского правительства на всей территории страны, и обеспечение надежной безопасности совместной с Турцией 950-километровой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов", - сказал Лавров в ходе встречи с главами МИД Ирана, Турции и Сирии.
https://ria.ru/20230507/otnosheniya-1870316749.html
https://ria.ru/20230413/normalizatsiya-1864961819.html
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в мире, турция, сирия, иран, сергей лавров, оон
В мире, Турция, Сирия, Иран, Сергей Лавров, ООН
Лавров назвал встречу глав МИД Турции, Сирии, России и Ирана важной

Лавров заявил о позитивном влиянии на регион запуска турецко-сирийской нормализации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Запуск процесса турецко-сирийской нормализации оказывает позитивное влияние на ситуацию в регионе и на Ближнем Востоке в целом, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
"Запуск процесса сирийско-турецкой нормализации, участниками которой являются все три страны гаранта доказавшего свою эффективность Астанинского формата, оказывает заметное позитивное влияние не только на ситуацию вокруг Сирии, но и на общую атмосферу в регионе Ближнего Востока в целом", - сказал Лавров в ходе встречи с главами МИД Ирана, Сирии и Турции.
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Он отметил значимость четырехсторонней встречи, добавив, что страны последовательно шли к этому результату.
"Оптимальным результатом нашего сегодняшнего общения могла бы стать договоренность поручить экспертам подготовить к следующей министерской встрече проект дорожной карты сирийско-турецкой нормализации, который затем будет доложен главам наших государств", - сказал Лавров, открывая встречу с главами МИД Сирии, Турции и Ирана в Москве.
«
"Мы видим в этом документе целый ряд принципов, которые все участники четырехстороннего формата, как мы понимаем, поддерживают. Имею ввиду, прежде всего, неизменную приверженность суверенитету, территориальной целостности, независимости и единству всех стран-участниц встречи целям и принципам Устава ООН", - добавил российский министр.
"Эта дорожная карта должна позволить четко обозначить позиции договаривающихся сторон - Сирии и Турции - по приоритетным для них темам, что подразумевает и решение задачи восстановления контроля сирийского правительства на всей территории страны, и обеспечение надежной безопасности совместной с Турцией 950-километровой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов", - сказал Лавров в ходе встречи с главами МИД Ирана, Турции и Сирии.
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