Лавров назвал встречу глав МИД Турции, Сирии, России и Ирана важной
Лавров заявил о позитивном влиянии на регион запуска турецко-сирийской нормализации
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Запуск процесса турецко-сирийской нормализации оказывает позитивное влияние на ситуацию в регионе и на Ближнем Востоке в целом, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
"Запуск процесса сирийско-турецкой нормализации, участниками которой являются все три страны гаранта доказавшего свою эффективность Астанинского формата, оказывает заметное позитивное влияние не только на ситуацию вокруг Сирии, но и на общую атмосферу в регионе Ближнего Востока в целом", - сказал Лавров в ходе встречи с главами МИД Ирана, Сирии и Турции.
Он отметил значимость четырехсторонней встречи, добавив, что страны последовательно шли к этому результату.
"Оптимальным результатом нашего сегодняшнего общения могла бы стать договоренность поручить экспертам подготовить к следующей министерской встрече проект дорожной карты сирийско-турецкой нормализации, который затем будет доложен главам наших государств", - сказал Лавров, открывая встречу с главами МИД Сирии, Турции и Ирана в Москве.
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"Мы видим в этом документе целый ряд принципов, которые все участники четырехстороннего формата, как мы понимаем, поддерживают. Имею ввиду, прежде всего, неизменную приверженность суверенитету, территориальной целостности, независимости и единству всех стран-участниц встречи целям и принципам Устава ООН", - добавил российский министр.
"Эта дорожная карта должна позволить четко обозначить позиции договаривающихся сторон - Сирии и Турции - по приоритетным для них темам, что подразумевает и решение задачи восстановления контроля сирийского правительства на всей территории страны, и обеспечение надежной безопасности совместной с Турцией 950-километровой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов", - сказал Лавров в ходе встречи с главами МИД Ирана, Турции и Сирии.