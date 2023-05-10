https://ria.ru/20230510/politika-1870706504.html
Афины не должны обрывать связи с Москвой, считает греческий политик
Афины не должны обрывать связи с Москвой, считает греческий политик - РИА Новости, 10.05.2023
Афины не должны обрывать связи с Москвой, считает греческий политик
Греция не должна обрывать связи с Россией и поддерживать антироссийские санкции, заявил РИА Новости генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T09:09
2023-05-10T09:09
2023-05-10T09:41
греция
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турция
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АФИНЫ, 10 мая - РИА Новости. Греция не должна обрывать связи с Россией и поддерживать антироссийские санкции, заявил РИА Новости генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу. Христу является сопредседателем внепарламентской партии "Эмброс" ("Вперед"), которая идет на выборы в составе коалиции "Альянс перемен". Коалиция выступает за отмену антироссийских санкций, прекращение поставок оружия на Украину, а также за восстановление связей с Россией. "Мы вместе боролись с нацизмом. Россия и Греция имеют наибольшие жертвы во Второй мировой войне относительно размеров населения. Мы православные. Мы люди, которые имеют тесные связи. И в России, и в Греции большие общины соотечественников", - сказал Христу. По его словам, ситуация изменилась, потому что правительство в Греции решило быть на "правильной стороне" истории. "И мы видим, что "правильная сторона" истории оказалась неправильной", - сказал он. По словам Христу, он верит, что его партия пройдет в парламент. Он отметил, что Турция незаконно оккупировала часть Кипра, угрожает Греции, однако у Греции есть каналы связи с Турцией. "Почему у нас нет каналов связи с Россией, которая не сделала нам ничего плохого?" - заметил он. Христу сказал, что он посещает Крым и всегда встречался с греками, у которых вся полнота прав граждан Российской Федерации. "Руководители Крыма помогают греческой диаспоре, как и всем другим национальностям. Очень сильно помогают", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
греция, россия, турция, в мире
Греция, Россия, Турция, В мире
Афины не должны обрывать связи с Москвой, считает греческий политик
Греческий политик Павлос Христу считает, что Афины не должны обрывать связи с Москвой
АФИНЫ, 10 мая - РИА Новости. Греция не должна обрывать связи с Россией и поддерживать антироссийские санкции, заявил РИА Новости генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу.
Христу является сопредседателем внепарламентской партии "Эмброс" ("Вперед"), которая идет на выборы в составе коалиции "Альянс перемен". Коалиция выступает за отмену антироссийских санкций, прекращение поставок оружия на Украину
, а также за восстановление связей с Россией.
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"Мы вместе боролись с нацизмом. Россия и Греция имеют наибольшие жертвы во Второй мировой войне относительно размеров населения. Мы православные. Мы люди, которые имеют тесные связи. И в России, и в Греции большие общины соотечественников", - сказал Христу.
По его словам, ситуация изменилась, потому что правительство в Греции решило быть на "правильной стороне" истории.
"И мы видим, что "правильная сторона" истории оказалась неправильной", - сказал он.
По словам Христу, он верит, что его партия пройдет в парламент.
«
"В парламенте публичное слово имеет другое измерение и другой вес. И мы сможем обсуждать и все эти проблемы, и греко-турецкие отношения, и международные проблемы. Не может Греция оборвать связи с Россией. Не должно быть такой внешней политики", - сказал Христу.
Он отметил, что Турция
незаконно оккупировала часть Кипра
, угрожает Греции, однако у Греции есть каналы связи с Турцией.
"Почему у нас нет каналов связи с Россией, которая не сделала нам ничего плохого?" - заметил он.
Христу сказал, что он посещает Крым и всегда встречался с греками, у которых вся полнота прав граждан Российской Федерации.
"Руководители Крыма помогают греческой диаспоре, как и всем другим национальностям. Очень сильно помогают", - сказал он.
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