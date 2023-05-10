https://ria.ru/20230510/pogoda-1870700417.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 10.05.2023

Москвичам рассказали о погоде в среду

Облачная с прояснениями погода и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в среду, вечером возможен кратковременный дождь, сообщила РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T08:36

2023-05-10T08:36

2023-05-10T08:37

общество

москва

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730676073_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_14212690c5129a101464e2700539fd85.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в среду, вечером возможен кратковременный дождь, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве облачно с прояснениями, вечером местами возможен небольшой дождь. Днем температура в столице плюс 15-17 градусов, в Подмосковье плюс 13-18 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть северный 2-7 метров в секунду. Давление будет слабо падать и составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. По словам синоптика, заморозков в Москве в минувшую ночь не наблюдалось. В Подмосковье заморозки фиксировались на востоке и юго-востоке.

https://ria.ru/20230507/pogoda-1870387180.html

https://ria.ru/20230507/dozhd-1870385368.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье)