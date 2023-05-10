https://ria.ru/20230510/pogoda-1870700417.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 10.05.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная с прояснениями погода и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в среду, вечером возможен кратковременный дождь, сообщила РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T08:36
2023-05-10T08:36
2023-05-10T08:37
общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в среду, вечером возможен кратковременный дождь, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве облачно с прояснениями, вечером местами возможен небольшой дождь. Днем температура в столице плюс 15-17 градусов, в Подмосковье плюс 13-18 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть северный 2-7 метров в секунду. Давление будет слабо падать и составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. По словам синоптика, заморозков в Москве в минувшую ночь не наблюдалось. В Подмосковье заморозки фиксировались на востоке и юго-востоке.
https://ria.ru/20230507/pogoda-1870387180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в среду
В Москве в среду ожидается облачная с прояснениями погода и до 17 градусов