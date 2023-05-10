https://ria.ru/20230510/podmoskove-1870746211.html

Свыше 250 тысяч поездок на арендных самокатах совершили жители Подмосковья

Свыше 250 тысяч поездок на арендных самокатах совершили жители Подмосковья - РИА Новости, 10.05.2023

Свыше 250 тысяч поездок на арендных самокатах совершили жители Подмосковья

Жители и гости Подмосковья с начала сезона аренды электросамокатов совершили более 250 тысяч поездок, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:32

2023-05-10T11:32

2023-05-10T11:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

реутов

люберцы

алексей гержик

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Жители и гости Подмосковья с начала сезона аренды электросамокатов совершили более 250 тысяч поездок, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Сезон кикшеринга в Московской области стартовал в начале апреля. Всего на территории региона доступно для аренды около 12,5 тысячи транспортных средств в 38 городских округах."Основное преимущество электросамокатов – доступность, удобство использования и возможность быстро добраться до нужного места. В этом году всего за месяц работы сервиса кикшеринга совершено более 250 тысяч поездок. Ежедневно на территории региона арендуется порядка 1,5 тысячи электросамокатов", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.Он добавил, что среднее время аренды составляет около 20 минут, а среднее расстояние поездки составляет 3 километра, наиболее протяжённые поездки были зафиксированы в Люберцах и Реутове – 34 километра за одну поездку.

https://ria.ru/20230510/podmoskove-1870733913.html

московская область (подмосковье)

реутов

люберцы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), реутов, люберцы, алексей гержик