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Свыше 250 тысяч поездок на арендных самокатах совершили жители Подмосковья - РИА Новости, 10.05.2023
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Новости Подмосковья
 
11:32 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/podmoskove-1870746211.html
Свыше 250 тысяч поездок на арендных самокатах совершили жители Подмосковья
Свыше 250 тысяч поездок на арендных самокатах совершили жители Подмосковья - РИА Новости, 10.05.2023
Свыше 250 тысяч поездок на арендных самокатах совершили жители Подмосковья
Жители и гости Подмосковья с начала сезона аренды электросамокатов совершили более 250 тысяч поездок, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:32
2023-05-10T11:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
реутов
люберцы
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Жители и гости Подмосковья с начала сезона аренды электросамокатов совершили более 250 тысяч поездок, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Сезон кикшеринга в Московской области стартовал в начале апреля. Всего на территории региона доступно для аренды около 12,5 тысячи транспортных средств в 38 городских округах."Основное преимущество электросамокатов – доступность, удобство использования и возможность быстро добраться до нужного места. В этом году всего за месяц работы сервиса кикшеринга совершено более 250 тысяч поездок. Ежедневно на территории региона арендуется порядка 1,5 тысячи электросамокатов", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.Он добавил, что среднее время аренды составляет около 20 минут, а среднее расстояние поездки составляет 3 километра, наиболее протяжённые поездки были зафиксированы в Люберцах и Реутове – 34 километра за одну поездку.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), реутов, люберцы, алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Реутов, Люберцы, Алексей Гержик

Свыше 250 тысяч поездок на арендных самокатах совершили жители Подмосковья

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка катается на электросамокате
Девушка катается на электросамокате - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Девушка катается на электросамокате
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Жители и гости Подмосковья с начала сезона аренды электросамокатов совершили более 250 тысяч поездок, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сезон кикшеринга в Московской области стартовал в начале апреля. Всего на территории региона доступно для аренды около 12,5 тысячи транспортных средств в 38 городских округах.
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"Основное преимущество электросамокатов – доступность, удобство использования и возможность быстро добраться до нужного места. В этом году всего за месяц работы сервиса кикшеринга совершено более 250 тысяч поездок. Ежедневно на территории региона арендуется порядка 1,5 тысячи электросамокатов", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Он добавил, что среднее время аренды составляет около 20 минут, а среднее расстояние поездки составляет 3 километра, наиболее протяжённые поездки были зафиксированы в Люберцах и Реутове – 34 километра за одну поездку.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РеутовЛюберцыАлексей Гержик
 
 
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