https://ria.ru/20230510/podmoskove-1870733913.html

Участки под строительство трассы передали в собственность Подмосковья

Участки под строительство трассы передали в собственность Подмосковья - РИА Новости, 10.05.2023

Участки под строительство трассы передали в собственность Подмосковья

Несколько земельных участков общей площадью 2,6 гектара под строительство Южно-Лыткаринской автодороги переданы из федеральной в областную собственность,... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:12

2023-05-10T11:12

2023-05-10T11:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жилье

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Несколько земельных участков общей площадью 2,6 гектара под строительство Южно-Лыткаринской автодороги переданы из федеральной в областную собственность, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.Трассу протяженностью 45 километров "Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково - Железнодорожный" (ЮЛА) начали строить в 2022 году. После завершения строительства жители прилегающих населенных пунктов смогут сократить время поездки до Москвы или необходимого пункта назначения в 2,5 раза."Это достаточно масштабный и социально важный проект, под реализацию которого уже выделялось 203,7 гектара земли из федеральной собственности. При взаимодействии с Росимуществом в собственность Подмосковья было передано еще 2,6 гектара", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.

https://ria.ru/20230505/vozdukh-1870065304.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жилье