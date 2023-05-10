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Участки под строительство трассы передали в собственность Подмосковья - РИА Новости, 10.05.2023
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Новости Подмосковья
 
11:12 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/podmoskove-1870733913.html
Участки под строительство трассы передали в собственность Подмосковья
Участки под строительство трассы передали в собственность Подмосковья - РИА Новости, 10.05.2023
Участки под строительство трассы передали в собственность Подмосковья
Несколько земельных участков общей площадью 2,6 гектара под строительство Южно-Лыткаринской автодороги переданы из федеральной в областную собственность,... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:12
2023-05-10T11:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жилье
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Несколько земельных участков общей площадью 2,6 гектара под строительство Южно-Лыткаринской автодороги переданы из федеральной в областную собственность, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.Трассу протяженностью 45 километров "Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково - Железнодорожный" (ЮЛА) начали строить в 2022 году. После завершения строительства жители прилегающих населенных пунктов смогут сократить время поездки до Москвы или необходимого пункта назначения в 2,5 раза."Это достаточно масштабный и социально важный проект, под реализацию которого уже выделялось 203,7 гектара земли из федеральной собственности. При взаимодействии с Росимуществом в собственность Подмосковья было передано еще 2,6 гектара", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье

Участки под строительство трассы передали в собственность Подмосковья

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСтроительство дороги
Строительство дороги - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Строительство дороги
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Несколько земельных участков общей площадью 2,6 гектара под строительство Южно-Лыткаринской автодороги переданы из федеральной в областную собственность, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Трассу протяженностью 45 километров "Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – ЛыткариноТомилино – Красково - Железнодорожный" (ЮЛА) начали строить в 2022 году. После завершения строительства жители прилегающих населенных пунктов смогут сократить время поездки до Москвы или необходимого пункта назначения в 2,5 раза.
Сотрудник настраивает прибор для забора проб воздуха - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Качество воздуха проверили в 15 округах Подмосковья
5 мая, 20:30
"Это достаточно масштабный и социально важный проект, под реализацию которого уже выделялось 203,7 гектара земли из федеральной собственности. При взаимодействии с Росимуществом в собственность Подмосковья было передано еще 2,6 гектара", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Жилье
 
 
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