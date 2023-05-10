https://ria.ru/20230510/podmoskove-1870722824.html

Почти 30 поселков Подмосковья получат доступ к скоростному интернету

Почти 30 поселков Подмосковья получат доступ к скоростному интернету - РИА Новости, 10.05.2023

Почти 30 поселков Подмосковья получат доступ к скоростному интернету

Почти 30 малых населенных пунктов Московской области получат доступ к высокоскоростному интернету до конца 2023 года, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T10:19

2023-05-10T10:19

2023-05-10T10:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Почти 30 малых населенных пунктов Московской области получат доступ к высокоскоростному интернету до конца 2023 года, сообщила пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.Проведение интернета по улучшению инфраструктуры связи ведется в рамках программы "Устранение цифрового неравенства". С 2021 года в Подмосковье подключили к сети более 290 адресов. А в прошлом году базовую станцию установили в деревне Калугино городского округа Серпухов."В 2023 году высокоскоростной интернет появится у жителей 29 малых населенных пунктов региона, где живет от 100 до 500 человек. Это позволит жителям общаться с близкими и пользоваться цифровыми сервисами", - приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.

https://ria.ru/20230505/vozdukh-1870065304.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье)