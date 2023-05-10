Рейтинг@Mail.ru
Почти 30 поселков Подмосковья получат доступ к скоростному интернету - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
10:19 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/podmoskove-1870722824.html
Почти 30 поселков Подмосковья получат доступ к скоростному интернету
Почти 30 поселков Подмосковья получат доступ к скоростному интернету - РИА Новости, 10.05.2023
Почти 30 поселков Подмосковья получат доступ к скоростному интернету
Почти 30 малых населенных пунктов Московской области получат доступ к высокоскоростному интернету до конца 2023 года, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T10:19
2023-05-10T10:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155545/47/1555454772_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_528910bd36195bba7021a6ecb71affea.jpg
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Почти 30 малых населенных пунктов Московской области получат доступ к высокоскоростному интернету до конца 2023 года, сообщила пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.Проведение интернета по улучшению инфраструктуры связи ведется в рамках программы "Устранение цифрового неравенства". С 2021 года в Подмосковье подключили к сети более 290 адресов. А в прошлом году базовую станцию установили в деревне Калугино городского округа Серпухов."В 2023 году высокоскоростной интернет появится у жителей 29 малых населенных пунктов региона, где живет от 100 до 500 человек. Это позволит жителям общаться с близкими и пользоваться цифровыми сервисами", - приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.
https://ria.ru/20230505/vozdukh-1870065304.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155545/47/1555454772_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_66aee1b4e8014427cb238dbb3a18bfff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Почти 30 поселков Подмосковья получат доступ к скоростному интернету

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТелефонные и интернет-провода
Телефонные и интернет-провода - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Телефонные и интернет-провода
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Почти 30 малых населенных пунктов Московской области получат доступ к высокоскоростному интернету до конца 2023 года, сообщила пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.
Проведение интернета по улучшению инфраструктуры связи ведется в рамках программы "Устранение цифрового неравенства". С 2021 года в Подмосковье подключили к сети более 290 адресов. А в прошлом году базовую станцию установили в деревне Калугино городского округа Серпухов.
Сотрудник настраивает прибор для забора проб воздуха - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Качество воздуха проверили в 15 округах Подмосковья
5 мая, 20:30
"В 2023 году высокоскоростной интернет появится у жителей 29 малых населенных пунктов региона, где живет от 100 до 500 человек. Это позволит жителям общаться с близкими и пользоваться цифровыми сервисами", - приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала