https://ria.ru/20230510/podmoskove-1870722824.html
Почти 30 поселков Подмосковья получат доступ к скоростному интернету
Почти 30 поселков Подмосковья получат доступ к скоростному интернету - РИА Новости, 10.05.2023
Почти 30 поселков Подмосковья получат доступ к скоростному интернету
Почти 30 малых населенных пунктов Московской области получат доступ к высокоскоростному интернету до конца 2023 года, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T10:19
2023-05-10T10:19
2023-05-10T10:19
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Почти 30 малых населенных пунктов Московской области получат доступ к высокоскоростному интернету до конца 2023 года, сообщила пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.Проведение интернета по улучшению инфраструктуры связи ведется в рамках программы "Устранение цифрового неравенства". С 2021 года в Подмосковье подключили к сети более 290 адресов. А в прошлом году базовую станцию установили в деревне Калугино городского округа Серпухов."В 2023 году высокоскоростной интернет появится у жителей 29 малых населенных пунктов региона, где живет от 100 до 500 человек. Это позволит жителям общаться с близкими и пользоваться цифровыми сервисами", - приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.
https://ria.ru/20230505/vozdukh-1870065304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Почти 30 малых населенных пунктов Московской области получат доступ к высокоскоростному интернету до конца 2023 года, сообщила пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.
Проведение интернета по улучшению инфраструктуры связи ведется в рамках программы "Устранение цифрового неравенства". С 2021 года в Подмосковье подключили к сети более 290 адресов. А в прошлом году базовую станцию установили в деревне Калугино городского округа Серпухов
.
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"В 2023 году высокоскоростной интернет появится у жителей 29 малых населенных пунктов региона, где живет от 100 до 500 человек. Это позволит жителям общаться с близкими и пользоваться цифровыми сервисами", - приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.