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Жителей Подмосковья предупредили о третьем классе пожароопасности в лесах - РИА Новости, 10.05.2023
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Новости Подмосковья
 
10:16 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/podmoskove-1870722030.html
Жителей Подмосковья предупредили о третьем классе пожароопасности в лесах
Жителей Подмосковья предупредили о третьем классе пожароопасности в лесах - РИА Новости, 10.05.2023
Жителей Подмосковья предупредили о третьем классе пожароопасности в лесах
Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о третьем классе пожароопасности, который прогнозируется местами на территории региона 10 и 11 мая,... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T10:16
2023-05-10T10:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о третьем классе пожароопасности, который прогнозируется местами на территории региона 10 и 11 мая, сообщила пресс-служба ведомства."10 мая на территории Подмосковья ожидается третий класс пожароопасности в лесах. Воздух прогреется до +17 градусов по Цельсию, будет облачно с прояснениями. 11 мая ожидается третий класс пожароопасности", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в случае обнаружения возгорания требуется незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесоохраны или по единому номеру вызова экстренных служб на территории Российской Федерации – 112.Третий класс пожароопасности является средним классом, максимальный класс – пятый, означающий чрезвычайную опасность.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Жителей Подмосковья предупредили о третьем классе пожароопасности в лесах

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Пожар в лесном массиве
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о третьем классе пожароопасности, который прогнозируется местами на территории региона 10 и 11 мая, сообщила пресс-служба ведомства.
"10 мая на территории Подмосковья ожидается третий класс пожароопасности в лесах. Воздух прогреется до +17 градусов по Цельсию, будет облачно с прояснениями. 11 мая ожидается третий класс пожароопасности", - говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что в случае обнаружения возгорания требуется незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесоохраны или по единому номеру вызова экстренных служб на территории Российской Федерации – 112.
Третий класс пожароопасности является средним классом, максимальный класс – пятый, означающий чрезвычайную опасность.
 
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