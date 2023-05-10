https://ria.ru/20230510/podmoskove-1870722030.html

Жителей Подмосковья предупредили о третьем классе пожароопасности в лесах

Жителей Подмосковья предупредили о третьем классе пожароопасности в лесах - РИА Новости, 10.05.2023

Жителей Подмосковья предупредили о третьем классе пожароопасности в лесах

Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о третьем классе пожароопасности, который прогнозируется местами на территории региона 10 и 11 мая,... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T10:16

2023-05-10T10:16

2023-05-10T10:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о третьем классе пожароопасности, который прогнозируется местами на территории региона 10 и 11 мая, сообщила пресс-служба ведомства."10 мая на территории Подмосковья ожидается третий класс пожароопасности в лесах. Воздух прогреется до +17 градусов по Цельсию, будет облачно с прояснениями. 11 мая ожидается третий класс пожароопасности", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в случае обнаружения возгорания требуется незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесоохраны или по единому номеру вызова экстренных служб на территории Российской Федерации – 112.Третий класс пожароопасности является средним классом, максимальный класс – пятый, означающий чрезвычайную опасность.

https://ria.ru/20230505/stroyotkhody-1869979391.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)