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Два подземных перехода отремонтированы на западе и юго-западе Москвы
Два подземных перехода отремонтированы на западе и юго-западе Москвы - РИА Новости, 10.05.2023
Два подземных перехода отремонтированы на западе и юго-западе Москвы
Специалисты отремонтировали два подземных перехода на западе и юго-западе Москвы, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:41
2023-05-10T14:41
2023-05-10T14:41
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Специалисты отремонтировали два подземных перехода на западе и юго-западе Москвы, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что специалисты заменили старую керамическую плитку на гранитную облицовку, обновили ступени лестничных сходов и напольное покрытие, установили новое инженерное оборудование, осветительные приборы, обновили системы вентиляции и отопления, а также отремонтировали служебные помещения. "На время проведения работ сооружения полностью не перекрывались – часть переходов была открыта для прохода пешеходов", - подчеркнули в сообщении комплекса.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Специалисты отремонтировали два подземных перехода на западе и юго-западе Москвы, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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"Обновили подземные пешеходные пешеходы в районе Очаково-Матвеевское рядом с домом 52 на Озерной улице ЗАО и рядом с домом 52 на Севастопольском проспекте ЮЗАО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты заменили старую керамическую плитку на гранитную облицовку, обновили ступени лестничных сходов и напольное покрытие, установили новое инженерное оборудование, осветительные приборы, обновили системы вентиляции и отопления, а также отремонтировали служебные помещения.
"На время проведения работ сооружения полностью не перекрывались – часть переходов была открыта для прохода пешеходов", - подчеркнули в сообщении комплекса
.
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