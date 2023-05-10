https://ria.ru/20230510/perekhody-1870794082.html

Два подземных перехода отремонтированы на западе и юго-западе Москвы

Два подземных перехода отремонтированы на западе и юго-западе Москвы - РИА Новости, 10.05.2023

Два подземных перехода отремонтированы на западе и юго-западе Москвы

Специалисты отремонтировали два подземных перехода на западе и юго-западе Москвы, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:41

2023-05-10T14:41

2023-05-10T14:41

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Специалисты отремонтировали два подземных перехода на западе и юго-западе Москвы, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что специалисты заменили старую керамическую плитку на гранитную облицовку, обновили ступени лестничных сходов и напольное покрытие, установили новое инженерное оборудование, осветительные приборы, обновили системы вентиляции и отопления, а также отремонтировали служебные помещения. "На время проведения работ сооружения полностью не перекрывались – часть переходов была открыта для прохода пешеходов", - подчеркнули в сообщении комплекса.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, городское хозяйство москвы