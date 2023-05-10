Главы МИД России, Сирии, Турции и Ирана договорились продолжать контакты
В МИД России, Сирии, Турции и Ирана подготовят дорожную карту для Анкары и Дамаска
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции по сирийскому мирному урегулированию
Встреча глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции по сирийскому мирному урегулированию
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Главы МИД РФ, Сирии, Турции, Ирана договорились поручить своим заместителям подготовить дорожную карту по продвижению отношений Анкары и Дамаска, заявили в российском дипведомстве.
Ранее в среду в Москве состоялась встреча министров иностранных дел России Сергея Лаврова, Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, Сирии Фейсала Микдада и Турции Мевлют Чавушоглу. Переговоры прошли на фоне попыток по нормализации отношений и устранению противоречий между Дамаском и Анкарой.
Как указали в МИД РФ, "министры в предметном и откровенном ключе обсудили вопросы восстановления сирийско-турецких межгосударственных отношений в различных аспектах".
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"Участники также договорились поручить заместителям министров иностранных дел подготовить "дорожную карту" по продвижению отношений между Турцией и Сирией в координации с работой министерств обороны и специальных служб четырех стран", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Также стороны договорились о продолжении контактов на высоком уровне и технических переговоров в четырехстороннем формате в предстоящий период.
Кроме того, участники встречи подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях.
"Подчеркнута востребованность наращивания международной помощи Сирии, в том числе в интересах добровольного, безопасного и достойного возвращения сирийцев на родину и постконфликтного восстановления", - добавили в МИД.
В декабре в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.