https://ria.ru/20230510/peregovory-1870806118.html

Главы МИД России, Сирии, Турции и Ирана договорились продолжать контакты

Главы МИД России, Сирии, Турции и Ирана договорились продолжать контакты - РИА Новости, 10.05.2023

Главы МИД России, Сирии, Турции и Ирана договорились продолжать контакты

Главы МИД РФ, Сирии, Турции, Ирана договорились поручить своим заместителям подготовить дорожную карту по продвижению отношений Анкары и Дамаска, заявили в... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:15

2023-05-10T15:15

2023-05-10T15:38

в мире

россия

сирия

турция

иран

сергей лавров

хосейн амир абдоллахиан

фейсал микдад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870767932_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_e67cbe88b4aaa9c49484cac8c1b3ce72.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Главы МИД РФ, Сирии, Турции, Ирана договорились поручить своим заместителям подготовить дорожную карту по продвижению отношений Анкары и Дамаска, заявили в российском дипведомстве.Ранее в среду в Москве состоялась встреча министров иностранных дел России Сергея Лаврова, Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, Сирии Фейсала Микдада и Турции Мевлют Чавушоглу. Переговоры прошли на фоне попыток по нормализации отношений и устранению противоречий между Дамаском и Анкарой.Как указали в МИД РФ, "министры в предметном и откровенном ключе обсудили вопросы восстановления сирийско-турецких межгосударственных отношений в различных аспектах".Также стороны договорились о продолжении контактов на высоком уровне и технических переговоров в четырехстороннем формате в предстоящий период.Кроме того, участники встречи подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях."Подчеркнута востребованность наращивания международной помощи Сирии, в том числе в интересах добровольного, безопасного и достойного возвращения сирийцев на родину и постконфликтного восстановления", - добавили в МИД.В декабре в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.

https://ria.ru/20230510/lavrov-1870755202.html

https://ria.ru/20230508/siriya-1870510834.html

россия

сирия

турция

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сирия, турция, иран, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, фейсал микдад