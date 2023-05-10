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Главы МИД России, Сирии, Турции и Ирана договорились продолжать контакты - РИА Новости, 10.05.2023
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15:15 10.05.2023 (обновлено: 15:38 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/peregovory-1870806118.html
Главы МИД России, Сирии, Турции и Ирана договорились продолжать контакты
Главы МИД России, Сирии, Турции и Ирана договорились продолжать контакты - РИА Новости, 10.05.2023
Главы МИД России, Сирии, Турции и Ирана договорились продолжать контакты
Главы МИД РФ, Сирии, Турции, Ирана договорились поручить своим заместителям подготовить дорожную карту по продвижению отношений Анкары и Дамаска, заявили в... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:15
2023-05-10T15:38
в мире
россия
сирия
турция
иран
сергей лавров
хосейн амир абдоллахиан
фейсал микдад
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Главы МИД РФ, Сирии, Турции, Ирана договорились поручить своим заместителям подготовить дорожную карту по продвижению отношений Анкары и Дамаска, заявили в российском дипведомстве.Ранее в среду в Москве состоялась встреча министров иностранных дел России Сергея Лаврова, Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, Сирии Фейсала Микдада и Турции Мевлют Чавушоглу. Переговоры прошли на фоне попыток по нормализации отношений и устранению противоречий между Дамаском и Анкарой.Как указали в МИД РФ, "министры в предметном и откровенном ключе обсудили вопросы восстановления сирийско-турецких межгосударственных отношений в различных аспектах".Также стороны договорились о продолжении контактов на высоком уровне и технических переговоров в четырехстороннем формате в предстоящий период.Кроме того, участники встречи подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях."Подчеркнута востребованность наращивания международной помощи Сирии, в том числе в интересах добровольного, безопасного и достойного возвращения сирийцев на родину и постконфликтного восстановления", - добавили в МИД.В декабре в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
https://ria.ru/20230510/lavrov-1870755202.html
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в мире, россия, сирия, турция, иран, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, фейсал микдад
В мире, Россия, Сирия, Турция, Иран, Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан, Фейсал Микдад
Главы МИД России, Сирии, Турции и Ирана договорились продолжать контакты

В МИД России, Сирии, Турции и Ирана подготовят дорожную карту для Анкары и Дамаска

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции по сирийскому мирному урегулированию
Встреча глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции по сирийскому мирному урегулированию - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Встреча глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции по сирийскому мирному урегулированию
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Главы МИД РФ, Сирии, Турции, Ирана договорились поручить своим заместителям подготовить дорожную карту по продвижению отношений Анкары и Дамаска, заявили в российском дипведомстве.
Ранее в среду в Москве состоялась встреча министров иностранных дел России Сергея Лаврова, Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, Сирии Фейсала Микдада и Турции Мевлют Чавушоглу. Переговоры прошли на фоне попыток по нормализации отношений и устранению противоречий между Дамаском и Анкарой.
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Как указали в МИД РФ, "министры в предметном и откровенном ключе обсудили вопросы восстановления сирийско-турецких межгосударственных отношений в различных аспектах".
«
"Участники также договорились поручить заместителям министров иностранных дел подготовить "дорожную карту" по продвижению отношений между Турцией и Сирией в координации с работой министерств обороны и специальных служб четырех стран", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Также стороны договорились о продолжении контактов на высоком уровне и технических переговоров в четырехстороннем формате в предстоящий период.
Кроме того, участники встречи подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях.
"Подчеркнута востребованность наращивания международной помощи Сирии, в том числе в интересах добровольного, безопасного и достойного возвращения сирийцев на родину и постконфликтного восстановления", - добавили в МИД.
В декабре в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
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В миреРоссияСирияТурцияИранСергей ЛавровХосейн Амир АбдоллахианФейсал Микдад
 
 
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