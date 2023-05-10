В Пакистане четыре человека погибли из-за протестов
В Пакистане четыре человека погибли из-за протестов после ареста экс-премьера Хана
© AP Photo / Fareed KhanВоенные охраняют дорогу в Карачи, Пакистан
© AP Photo / Fareed Khan
Военные охраняют дорогу в Карачи, Пакистан. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли, 27 пострадали в ходе протестов в пакистанском городе Пешавар, которые начались в связи с арестом бывшего премьер-министра страны Имрана Хана, сообщает телеканал Geo.
"Четыре тела, изрешеченные пулями, были доставлены в отделения неотложной помощи, в то время как еще 27 человек находились на лечении от травм", - заявил представитель больницы Леди Ридинг телеканалу.
Экс-премьер Пакистана Имран Хан был во вторник задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". По версии следствия, Хан вместе с женой и лидерами его партии основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб казне Пакистана в 50 миллиардов рупий (около 175 миллионов долларов). В среду суд в Исламабаде арестовал экс-премьера Имрана Хана на 8 дней по делу о фонде "Аль-Кадир", а также предъявил ему обвинение по делу о продаже подарков от иностранных глав государств.
Вскоре после ареста Хана его партия призвала к массовым митингам по всей стране. Во время протестов пакистанская полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих. Агентство Франс Пресс сообщало, что почти 1 тысяча человек задержаны в пакистанской провинции Пенджаб после того, как вспыхнули протесты против ареста Хана, 130 полицейских и чиновников пострадали.