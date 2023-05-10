https://ria.ru/20230510/pakistan-1870848900.html

В Пакистане четыре человека погибли из-за протестов

В Пакистане четыре человека погибли из-за протестов - РИА Новости, 10.05.2023

В Пакистане четыре человека погибли из-за протестов

Четыре человека погибли, 27 пострадали в ходе протестов в пакистанском городе Пешавар, которые начались в связи с арестом бывшего премьер-министра страны Имрана РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:19

2023-05-10T17:19

2023-05-10T17:19

в мире

пакистан

пешавар

исламабад

имран хан

geo

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли, 27 пострадали в ходе протестов в пакистанском городе Пешавар, которые начались в связи с арестом бывшего премьер-министра страны Имрана Хана, сообщает телеканал Geo. "Четыре тела, изрешеченные пулями, были доставлены в отделения неотложной помощи, в то время как еще 27 человек находились на лечении от травм", - заявил представитель больницы Леди Ридинг телеканалу. Экс-премьер Пакистана Имран Хан был во вторник задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". По версии следствия, Хан вместе с женой и лидерами его партии основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб казне Пакистана в 50 миллиардов рупий (около 175 миллионов долларов). В среду суд в Исламабаде арестовал экс-премьера Имрана Хана на 8 дней по делу о фонде "Аль-Кадир", а также предъявил ему обвинение по делу о продаже подарков от иностранных глав государств. Вскоре после ареста Хана его партия призвала к массовым митингам по всей стране. Во время протестов пакистанская полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих. Агентство Франс Пресс сообщало, что почти 1 тысяча человек задержаны в пакистанской провинции Пенджаб после того, как вспыхнули протесты против ареста Хана, 130 полицейских и чиновников пострадали.

https://ria.ru/20230509/khan-1870619995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, пакистан, пешавар, исламабад, имран хан, geo