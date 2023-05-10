https://ria.ru/20230510/pakistan-1870758433.html
Почти тысячу человек задержали в пакистанском Пенджабе после ареста Хана
Почти тысячу человек задержали в пакистанском Пенджабе после ареста Хана - РИА Новости, 10.05.2023
Почти тысячу человек задержали в пакистанском Пенджабе после ареста Хана
Почти 1 тысяча человек задержаны в пакистанской провинции Пенджаб после того, как вспыхнули протесты против ареста бывшего премьера Имрана Хана, 130 полицейских РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:25
2023-05-10T12:25
2023-05-10T12:51
в мире
пакистан
имран хан
пенджаб (пакистан)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - РИА Новости. Почти 1 тысяча человек задержаны в пакистанской провинции Пенджаб после того, как вспыхнули протесты против ареста бывшего премьера Имрана Хана, 130 полицейских и чиновников пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. "Полицейские арестовали 945 нарушителей закона по всей провинции", - говорится в сообщении агентства. Полиция также отметила, что 130 полицейских и чиновников получили ранения в результате столкновений. Власти Пакистана во вторник сообщили, что экс-премьер арестован сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу траста "Аль-Кадир". Вскоре после этого партия "Техрик-и-Инсаф" призвала к проведению массовых митингов в связи с арестом Хана. Во время протестов пакистанская полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих. Ранее Национальное бюро отчетности начало расследование в отношении Хана, его жены и лидеров оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф", которые, по версии следствия, основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб казне Пакистана в 50 миллиардов рупий (около 175 миллионов долларов).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, имран хан, пенджаб (пакистан)
В мире, Пакистан, Имран Хан, Пенджаб (Пакистан)
Почти тысячу человек задержали в пакистанском Пенджабе после ареста Хана
Почти тысячу протестующих задержали пакистанском Пенджабе после ареста экс-премьера Хана
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - РИА Новости. Почти 1 тысяча человек задержаны в пакистанской провинции Пенджаб после того, как вспыхнули протесты против ареста бывшего премьера Имрана Хана, 130 полицейских и чиновников пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
"Полицейские арестовали 945 нарушителей закона по всей провинции", - говорится в сообщении агентства. Полиция также отметила, что 130 полицейских и чиновников получили ранения в результате столкновений.
Власти Пакистана
во вторник сообщили, что экс-премьер арестован сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу траста "Аль-Кадир". Вскоре после этого партия "Техрик-и-Инсаф" призвала к проведению массовых митингов в связи с арестом Хана. Во время протестов пакистанская полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих.
Ранее Национальное бюро отчетности начало расследование в отношении Хана, его жены и лидеров оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф", которые, по версии следствия, основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб казне Пакистана в 50 миллиардов рупий (около 175 миллионов долларов).
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