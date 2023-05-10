https://ria.ru/20230510/pakistan-1870758433.html

Почти тысячу человек задержали в пакистанском Пенджабе после ареста Хана

Почти тысячу человек задержали в пакистанском Пенджабе после ареста Хана - РИА Новости, 10.05.2023

Почти тысячу человек задержали в пакистанском Пенджабе после ареста Хана

Почти 1 тысяча человек задержаны в пакистанской провинции Пенджаб после того, как вспыхнули протесты против ареста бывшего премьера Имрана Хана, 130 полицейских РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T12:25

2023-05-10T12:25

2023-05-10T12:51

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пакистан

имран хан

пенджаб (пакистан)

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - РИА Новости. Почти 1 тысяча человек задержаны в пакистанской провинции Пенджаб после того, как вспыхнули протесты против ареста бывшего премьера Имрана Хана, 130 полицейских и чиновников пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. "Полицейские арестовали 945 нарушителей закона по всей провинции", - говорится в сообщении агентства. Полиция также отметила, что 130 полицейских и чиновников получили ранения в результате столкновений. Власти Пакистана во вторник сообщили, что экс-премьер арестован сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу траста "Аль-Кадир". Вскоре после этого партия "Техрик-и-Инсаф" призвала к проведению массовых митингов в связи с арестом Хана. Во время протестов пакистанская полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих. Ранее Национальное бюро отчетности начало расследование в отношении Хана, его жены и лидеров оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф", которые, по версии следствия, основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб казне Пакистана в 50 миллиардов рупий (около 175 миллионов долларов).

https://ria.ru/20230130/vzryv-1848524277.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, пакистан, имран хан, пенджаб (пакистан)