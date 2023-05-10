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Овчинский: "умные" игровые наборы московской компании пришли в детсады СКФО - РИА Новости, 10.05.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:26 10.05.2023 (обновлено: 11:28 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/ovchinskiy-1870742818.html
Овчинский: "умные" игровые наборы московской компании пришли в детсады СКФО
Овчинский: "умные" игровые наборы московской компании пришли в детсады СКФО - РИА Новости, 10.05.2023
Овчинский: "умные" игровые наборы московской компании пришли в детсады СКФО
Интерактивное игровое оборудование, разработанное столичной компанией "Научные развлечения", ввели в учебный процесс детских садов и школ Чечни, Северной Осетии РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:26
2023-05-10T11:28
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Интерактивное игровое оборудование, разработанное столичной компанией "Научные развлечения", ввели в учебный процесс детских садов и школ Чечни, Северной Осетии и Дагестана, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Разработчики предприятия постоянно совершенствуют и расширяют спектр образовательных наборов, чье главное назначение – дать детям базовые инженерные знания и навыки, которые помогут адаптироваться к жизни в высокотехнологичном мире, реализовать себя творчески и профессионально. В марте 2023 года компания представила 10 новых образовательные наборов естественно-научных дисциплин для детей и подростков. Сейчас готовится запуск производства датчика-силомера, который заменит зарубежные аналоги", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Всего в дошкольные образовательные учреждения северокавказских регионов поступило 100 наборов, среди них – цифровые лаборатории для детских садов и школ и робототехнические наборы, уточняется в сообщении."Сегодня более, чем у миллиона детей в России есть развивающие наборы компании. Благодаря им у детей младшего возраста формируется интерес к технологиям, исследованиям и инженерное мышление, а у ребят постарше – более точное понимание естественно-научных дисциплин, что позволяет им получать хорошие результаты на итоговых экзаменах", - сказал генеральный директор компании "Научные развлечения" Олег Поваляев.Он добавил, что инновационные образовательные наборы, направлены как на творческое развитие ребенка, так и на закладку основ инженерного мышления. При их использовании педагоги поддержали тренд популяризации национального языка.
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва

Овчинский: "умные" игровые наборы московской компании пришли в детсады СКФО

© Пресс-служба ДИППОвчинский Владислав Анатольевич
Овчинский Владислав Анатольевич
© Пресс-служба ДИПП
Овчинский Владислав Анатольевич
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Интерактивное игровое оборудование, разработанное столичной компанией "Научные развлечения", ввели в учебный процесс детских садов и школ Чечни, Северной Осетии и Дагестана, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Разработчики предприятия постоянно совершенствуют и расширяют спектр образовательных наборов, чье главное назначение – дать детям базовые инженерные знания и навыки, которые помогут адаптироваться к жизни в высокотехнологичном мире, реализовать себя творчески и профессионально. В марте 2023 года компания представила 10 новых образовательные наборов естественно-научных дисциплин для детей и подростков. Сейчас готовится запуск производства датчика-силомера, который заменит зарубежные аналоги", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
© Фото : пресс-служба ДИППИнтерактивное игровое оборудование, разработанное московской компанией "Научные развлечения"
Интерактивное игровое оборудование, разработанное московской компанией Научные развлечения
Интерактивное игровое оборудование, разработанное московской компанией "Научные развлечения"
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 6
© Фото : пресс-служба ДИППИнтерактивное игровое оборудование, разработанное московской компанией "Научные развлечения"
Интерактивное игровое оборудование, разработанное московской компанией Научные развлечения
Интерактивное игровое оборудование, разработанное московской компанией "Научные развлечения"
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 6
© Фото : пресс-служба ДИППИнтерактивное игровое оборудование, разработанное московской компанией "Научные развлечения"
Интерактивное игровое оборудование, разработанное московской компанией Научные развлечения
Интерактивное игровое оборудование, разработанное московской компанией "Научные развлечения"
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 6
© Фото : пресс-служба ДИППИнтерактивное игровое оборудование, разработанное московской компанией "Научные развлечения"
Интерактивное игровое оборудование, разработанное московской компанией Научные развлечения
Интерактивное игровое оборудование, разработанное московской компанией "Научные развлечения"
© Фото : пресс-служба ДИПП
4 из 6
© Фото : пресс-служба ДИППИнтерактивное игровое оборудование, разработанное московской компанией "Научные развлечения"
Интерактивное игровое оборудование, разработанное московской компанией Научные развлечения
Интерактивное игровое оборудование, разработанное московской компанией "Научные развлечения"
© Фото : пресс-служба ДИПП
5 из 6
© Фото : пресс-служба ДИППИнтерактивное игровое оборудование, разработанное московской компанией "Научные развлечения"
Интерактивное игровое оборудование, разработанное московской компанией Научные развлечения
Интерактивное игровое оборудование, разработанное московской компанией "Научные развлечения"
© Фото : пресс-служба ДИПП
6 из 6
Интерактивное игровое оборудование, разработанное московской компанией "Научные развлечения"
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 6
Интерактивное игровое оборудование, разработанное московской компанией "Научные развлечения"
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 6
Интерактивное игровое оборудование, разработанное московской компанией "Научные развлечения"
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 6
Интерактивное игровое оборудование, разработанное московской компанией "Научные развлечения"
© Фото : пресс-служба ДИПП
4 из 6
Интерактивное игровое оборудование, разработанное московской компанией "Научные развлечения"
© Фото : пресс-служба ДИПП
5 из 6
Интерактивное игровое оборудование, разработанное московской компанией "Научные развлечения"
© Фото : пресс-служба ДИПП
6 из 6
Всего в дошкольные образовательные учреждения северокавказских регионов поступило 100 наборов, среди них – цифровые лаборатории для детских садов и школ и робототехнические наборы, уточняется в сообщении.
"Сегодня более, чем у миллиона детей в России есть развивающие наборы компании. Благодаря им у детей младшего возраста формируется интерес к технологиям, исследованиям и инженерное мышление, а у ребят постарше – более точное понимание естественно-научных дисциплин, что позволяет им получать хорошие результаты на итоговых экзаменах", - сказал генеральный директор компании "Научные развлечения" Олег Поваляев.
Он добавил, что инновационные образовательные наборы, направлены как на творческое развитие ребенка, так и на закладку основ инженерного мышления. При их использовании педагоги поддержали тренд популяризации национального языка.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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