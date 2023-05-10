https://ria.ru/20230510/ovchinskiy-1870742818.html

Овчинский: "умные" игровые наборы московской компании пришли в детсады СКФО

Овчинский: "умные" игровые наборы московской компании пришли в детсады СКФО - РИА Новости, 10.05.2023

Овчинский: "умные" игровые наборы московской компании пришли в детсады СКФО

Интерактивное игровое оборудование, разработанное столичной компанией "Научные развлечения", ввели в учебный процесс детских садов и школ Чечни, Северной Осетии РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:26

2023-05-10T11:26

2023-05-10T11:28

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Интерактивное игровое оборудование, разработанное столичной компанией "Научные развлечения", ввели в учебный процесс детских садов и школ Чечни, Северной Осетии и Дагестана, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Разработчики предприятия постоянно совершенствуют и расширяют спектр образовательных наборов, чье главное назначение – дать детям базовые инженерные знания и навыки, которые помогут адаптироваться к жизни в высокотехнологичном мире, реализовать себя творчески и профессионально. В марте 2023 года компания представила 10 новых образовательные наборов естественно-научных дисциплин для детей и подростков. Сейчас готовится запуск производства датчика-силомера, который заменит зарубежные аналоги", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Всего в дошкольные образовательные учреждения северокавказских регионов поступило 100 наборов, среди них – цифровые лаборатории для детских садов и школ и робототехнические наборы, уточняется в сообщении."Сегодня более, чем у миллиона детей в России есть развивающие наборы компании. Благодаря им у детей младшего возраста формируется интерес к технологиям, исследованиям и инженерное мышление, а у ребят постарше – более точное понимание естественно-научных дисциплин, что позволяет им получать хорошие результаты на итоговых экзаменах", - сказал генеральный директор компании "Научные развлечения" Олег Поваляев.Он добавил, что инновационные образовательные наборы, направлены как на творческое развитие ребенка, так и на закладку основ инженерного мышления. При их использовании педагоги поддержали тренд популяризации национального языка.

https://ria.ru/20230510/ovchinskiy-1870723429.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав овчинский, москва