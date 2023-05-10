Рейтинг@Mail.ru
Глава Якутии поручил продлить отопительный сезон в подтопленных селах - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
14:00 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/otoplenie-1870781991.html
Глава Якутии поручил продлить отопительный сезон в подтопленных селах
Глава Якутии поручил продлить отопительный сезон в подтопленных селах - РИА Новости, 10.05.2023
Глава Якутии поручил продлить отопительный сезон в подтопленных селах
Глава Якутии Айсен Николаев поручил продлить отопительный сезон в подтопленных паводком селах, а также заняться подсчетом ущерба после спада воды, сообщает... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:00
2023-05-10T14:00
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
айсен николаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802002237_0:0:1139:641_1920x0_80_0_0_43ad11bce6b6737622c28e6e45a1de67.jpg
ЯКУТСК, 10 мая - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поручил продлить отопительный сезон в подтопленных паводком селах, а также заняться подсчетом ущерба после спада воды, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее сообщалось о том, что порядка 130 дворовых территорий остаются подтопленными из-за паводка на малых реках в пяти районах Якутии. По информации региональных властей, что касается основных рек, ледоход на Лене ожидается в Якутии 12-13 мая. Активно вскрывается лед на реках Амга и Вилюй. Кроме того, на днях начнется ледоход на верховьях реки Алдан. Глава региона в среду провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. "Он поручил продлить отопительный сезон в тех населенных пунктах, которые подверглись подтоплению. При спаде уровня воды он распорядился незамедлительно приступить к восстановительным работам и подсчету ущерба", - рассказали в пресс-службе. Николаев подчеркнул, что нельзя допустить угрозы жизни и здоровью людей, также необходимо минимизировать ущерб. Глава республики дал поручения по ремонту подтопленных и размытых дорог, в том числе по автодороге "Амга", которая из года в год размывается талыми водами. По его мнению, вместо данной дороги нужно построить мост. Это будет затратно, но эффективно. На заседании также даны поручения по расчистке русел малых рек от завалов деревьев. После введения режима ЧС в селах Ерт и Бясь-Кюель Горного района такая работа проведена на реках Хаар Балаган и Дьуктуенэ. "Кроме того, Айсен Николаев распорядился актуализировать перечень защитных дамб и других объектов, требующих неотложного ремонта. Среди них – дамба в селе Ерт Горного улуса, гидротехнические сооружения в селе Кыйы Таттинского района и в селе Чурапча Чурапчинского района. Особое внимание он поручил обратить на укрепление гидротехнического сооружения реки Матта в селе Бердигестях. Там в последние дни наблюдается повышение уровня воды. В селе заготовлен запас инертных материалов, на эти цели из резервного фонда правительства выделено порядка 6 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230509/yakutiya-1870613164.html
https://ria.ru/20230428/yakutiya-1868331464.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802002237_132:0:1072:705_1920x0_80_0_0_b2b8c2d6225c5105e82333f079da4df4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика саха (якутия), айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев

Глава Якутии поручил продлить отопительный сезон в подтопленных селах

© РИА Новости / Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России | Перейти в медиабанкПодтопленное в результате паводка село в Якутии
Подтопленное в результате паводка село в Якутии - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России
Перейти в медиабанк
Подтопленное в результате паводка село в Якутии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 10 мая - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поручил продлить отопительный сезон в подтопленных паводком селах, а также заняться подсчетом ущерба после спада воды, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее сообщалось о том, что порядка 130 дворовых территорий остаются подтопленными из-за паводка на малых реках в пяти районах Якутии.
По информации региональных властей, что касается основных рек, ледоход на Лене ожидается в Якутии 12-13 мая. Активно вскрывается лед на реках Амга и Вилюй. Кроме того, на днях начнется ледоход на верховьях реки Алдан.
Глава региона в среду провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Хоровод осуохай в честь 78-й годовщины Великой Победы в Якутске - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Сотни якутян станцевали осуохай в честь 78-й годовщины Великой Победы
9 мая, 13:17
"Он поручил продлить отопительный сезон в тех населенных пунктах, которые подверглись подтоплению. При спаде уровня воды он распорядился незамедлительно приступить к восстановительным работам и подсчету ущерба", - рассказали в пресс-службе.
Николаев подчеркнул, что нельзя допустить угрозы жизни и здоровью людей, также необходимо минимизировать ущерб. Глава республики дал поручения по ремонту подтопленных и размытых дорог, в том числе по автодороге "Амга", которая из года в год размывается талыми водами. По его мнению, вместо данной дороги нужно построить мост. Это будет затратно, но эффективно.
На заседании также даны поручения по расчистке русел малых рек от завалов деревьев. После введения режима ЧС в селах Ерт и Бясь-Кюель Горного района такая работа проведена на реках Хаар Балаган и Дьуктуенэ.
"Кроме того, Айсен Николаев распорядился актуализировать перечень защитных дамб и других объектов, требующих неотложного ремонта. Среди них – дамба в селе Ерт Горного улуса, гидротехнические сооружения в селе Кыйы Таттинского района и в селе Чурапча Чурапчинского района. Особое внимание он поручил обратить на укрепление гидротехнического сооружения реки Матта в селе Бердигестях. Там в последние дни наблюдается повышение уровня воды. В селе заготовлен запас инертных материалов, на эти цели из резервного фонда правительства выделено порядка 6 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе.
Глава Якутии Айсен Николаев наградил первых лауреатов премии Человек труда
Глава Якутии наградил первых лауреатов премии "Человек труда"
28 апреля, 08:26
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Айсен Николаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала