https://ria.ru/20230510/otoplenie-1870781991.html

Глава Якутии поручил продлить отопительный сезон в подтопленных селах

Глава Якутии поручил продлить отопительный сезон в подтопленных селах - РИА Новости, 10.05.2023

Глава Якутии поручил продлить отопительный сезон в подтопленных селах

Глава Якутии Айсен Николаев поручил продлить отопительный сезон в подтопленных паводком селах, а также заняться подсчетом ущерба после спада воды, сообщает... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:00

2023-05-10T14:00

2023-05-10T14:00

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

айсен николаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802002237_0:0:1139:641_1920x0_80_0_0_43ad11bce6b6737622c28e6e45a1de67.jpg

ЯКУТСК, 10 мая - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поручил продлить отопительный сезон в подтопленных паводком селах, а также заняться подсчетом ущерба после спада воды, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее сообщалось о том, что порядка 130 дворовых территорий остаются подтопленными из-за паводка на малых реках в пяти районах Якутии. По информации региональных властей, что касается основных рек, ледоход на Лене ожидается в Якутии 12-13 мая. Активно вскрывается лед на реках Амга и Вилюй. Кроме того, на днях начнется ледоход на верховьях реки Алдан. Глава региона в среду провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. "Он поручил продлить отопительный сезон в тех населенных пунктах, которые подверглись подтоплению. При спаде уровня воды он распорядился незамедлительно приступить к восстановительным работам и подсчету ущерба", - рассказали в пресс-службе. Николаев подчеркнул, что нельзя допустить угрозы жизни и здоровью людей, также необходимо минимизировать ущерб. Глава республики дал поручения по ремонту подтопленных и размытых дорог, в том числе по автодороге "Амга", которая из года в год размывается талыми водами. По его мнению, вместо данной дороги нужно построить мост. Это будет затратно, но эффективно. На заседании также даны поручения по расчистке русел малых рек от завалов деревьев. После введения режима ЧС в селах Ерт и Бясь-Кюель Горного района такая работа проведена на реках Хаар Балаган и Дьуктуенэ. "Кроме того, Айсен Николаев распорядился актуализировать перечень защитных дамб и других объектов, требующих неотложного ремонта. Среди них – дамба в селе Ерт Горного улуса, гидротехнические сооружения в селе Кыйы Таттинского района и в селе Чурапча Чурапчинского района. Особое внимание он поручил обратить на укрепление гидротехнического сооружения реки Матта в селе Бердигестях. Там в последние дни наблюдается повышение уровня воды. В селе заготовлен запас инертных материалов, на эти цели из резервного фонда правительства выделено порядка 6 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230509/yakutiya-1870613164.html

https://ria.ru/20230428/yakutiya-1868331464.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика саха (якутия), айсен николаев