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Плановые отключения горячей воды в Подмосковье начнутся с 1 июня - РИА Новости, 10.05.2023
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Новости Подмосковья
 
18:23 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/otklyucheniya-1870872955.html
Плановые отключения горячей воды в Подмосковье начнутся с 1 июня
Плановые отключения горячей воды в Подмосковье начнутся с 1 июня - РИА Новости, 10.05.2023
Плановые отключения горячей воды в Подмосковье начнутся с 1 июня
В Московской области с 1 июня начнутся плановые отключения горячего водоснабжения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики региона. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T18:23
2023-05-10T18:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. В Московской области с 1 июня начнутся плановые отключения горячего водоснабжения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики региона."Для подготовки к следующему отопительному сезону нам необходимо провести модернизацию оборудования на котельных, проверить состояние трубопроводов. Именно поэтому ежегодное плановое отключение горячей воды в летний период - необходимая мера для организации качественного теплоснабжения в предстоящий осенне-зимний период", - приводятся слова главы ведомства Александра Самарина.Узнать графики и сроки отключения горячей воды можно на интерактивной карте коммунальных услуг, по телефону горячей линии регионального Минэнерго, а также подписавшись на специальную рассылку.
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московская область (подмосковье), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)

Плановые отключения горячей воды в Подмосковье начнутся с 1 июня

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. В Московской области с 1 июня начнутся плановые отключения горячего водоснабжения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики региона.
"Для подготовки к следующему отопительному сезону нам необходимо провести модернизацию оборудования на котельных, проверить состояние трубопроводов. Именно поэтому ежегодное плановое отключение горячей воды в летний период - необходимая мера для организации качественного теплоснабжения в предстоящий осенне-зимний период", - приводятся слова главы ведомства Александра Самарина.
Узнать графики и сроки отключения горячей воды можно на интерактивной карте коммунальных услуг, по телефону горячей линии регионального Минэнерго, а также подписавшись на специальную рассылку.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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