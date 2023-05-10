https://ria.ru/20230510/otklyucheniya-1870872955.html

Плановые отключения горячей воды в Подмосковье начнутся с 1 июня

Плановые отключения горячей воды в Подмосковье начнутся с 1 июня - РИА Новости, 10.05.2023

Плановые отключения горячей воды в Подмосковье начнутся с 1 июня

В Московской области с 1 июня начнутся плановые отключения горячего водоснабжения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики региона. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T18:23

2023-05-10T18:23

2023-05-10T18:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835358143_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b60b234a7ee9127182700d194f6b0436.jpg

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. В Московской области с 1 июня начнутся плановые отключения горячего водоснабжения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики региона."Для подготовки к следующему отопительному сезону нам необходимо провести модернизацию оборудования на котельных, проверить состояние трубопроводов. Именно поэтому ежегодное плановое отключение горячей воды в летний период - необходимая мера для организации качественного теплоснабжения в предстоящий осенне-зимний период", - приводятся слова главы ведомства Александра Самарина.Узнать графики и сроки отключения горячей воды можно на интерактивной карте коммунальных услуг, по телефону горячей линии регионального Минэнерго, а также подписавшись на специальную рассылку.

https://ria.ru/20230421/oborudovanie-1866973706.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), министерство энергетики рф (минэнерго россии)