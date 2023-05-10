https://ria.ru/20230510/otklyucheniya-1870872955.html
Плановые отключения горячей воды в Подмосковье начнутся с 1 июня
Плановые отключения горячей воды в Подмосковье начнутся с 1 июня - РИА Новости, 10.05.2023
Плановые отключения горячей воды в Подмосковье начнутся с 1 июня
В Московской области с 1 июня начнутся плановые отключения горячего водоснабжения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики региона. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T18:23
2023-05-10T18:23
2023-05-10T18:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. В Московской области с 1 июня начнутся плановые отключения горячего водоснабжения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики региона."Для подготовки к следующему отопительному сезону нам необходимо провести модернизацию оборудования на котельных, проверить состояние трубопроводов. Именно поэтому ежегодное плановое отключение горячей воды в летний период - необходимая мера для организации качественного теплоснабжения в предстоящий осенне-зимний период", - приводятся слова главы ведомства Александра Самарина.Узнать графики и сроки отключения горячей воды можно на интерактивной карте коммунальных услуг, по телефону горячей линии регионального Минэнерго, а также подписавшись на специальную рассылку.
https://ria.ru/20230421/oborudovanie-1866973706.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)