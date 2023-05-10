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В Киеве предупредили ЕС о последствиях прекращения поставок оружия - РИА Новости, 10.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:52 10.05.2023 (обновлено: 23:38 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/oruzhie-1870914683.html
В Киеве предупредили ЕС о последствиях прекращения поставок оружия
В Киеве предупредили ЕС о последствиях прекращения поставок оружия - РИА Новости, 10.05.2023
В Киеве предупредили ЕС о последствиях прекращения поставок оружия
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что масштабная война начнется в странах Европы в случае прекращения поставок вооружения... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T22:52
2023-05-10T23:38
специальная военная операция на украине
украина
михаил подоляк
нато
евросоюз
европа
в мире
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что масштабная война начнется в странах Европы в случае прекращения поставок вооружения Украине. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее в интервью испанскому телеканалу Sexta заявил, что конфликт на Украине можно было бы немедленно прекратить, если бы Запад прекратил оказывать военную поддержку Киеву, однако, по его мнению, такой мир не устроил бы западных союзников. "Как только будут остановлены поставки оружия…, это будет означать резкое масштабирование войны в Европе. Пан Боррель должен был продолжить, что если перестанут предоставлять оружие Украине, начнется война в других странах. Существенно увеличится количество терактов в Европе. Вообще в Европе мы не будем сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно", - сказал Подоляк в эфире телеканала "Рада". Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230509/oruzhie-1870675690.html
https://ria.ru/20230503/oruzhie-1869513461.html
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украина, михаил подоляк, нато, евросоюз, европа, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Михаил Подоляк, НАТО, Евросоюз, Европа, В мире
В Киеве предупредили ЕС о последствиях прекращения поставок оружия

Подоляк считает, что в ЕС начнется масштабная война при прекращении поставок оружия Киеву

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги Украины и Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги Украины и Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что масштабная война начнется в странах Европы в случае прекращения поставок вооружения Украине.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее в интервью испанскому телеканалу Sexta заявил, что конфликт на Украине можно было бы немедленно прекратить, если бы Запад прекратил оказывать военную поддержку Киеву, однако, по его мнению, такой мир не устроил бы западных союзников.
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Rheinmetall планирует вскоре договориться о производстве оружия на Украине
9 мая, 22:52
"Как только будут остановлены поставки оружия…, это будет означать резкое масштабирование войны в Европе. Пан Боррель должен был продолжить, что если перестанут предоставлять оружие Украине, начнется война в других странах. Существенно увеличится количество терактов в Европе. Вообще в Европе мы не будем сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно", - сказал Подоляк в эфире телеканала "Рада".
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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3 мая, 20:57
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМихаил ПодолякНАТОЕвросоюзЕвропаВ мире
 
 
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