https://ria.ru/20230510/ogon-1870722339.html

В Подмосковье мужчина прикурил от Вечного огня

В Подмосковье мужчина прикурил от Вечного огня - РИА Новости, 10.05.2023

В Подмосковье мужчина прикурил от Вечного огня

Уголовное дело о реабилитации нацизма завели после осквернения военного мемориала в Серпухове: мужчина прикурил сигарету от Вечного огня, сообщает прокуратура... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T10:18

2023-05-10T10:18

2023-05-10T10:18

происшествия

московская область (подмосковье)

серпухов

россия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма завели после осквернения военного мемориала в Серпухове: мужчина прикурил сигарету от Вечного огня, сообщает прокуратура Московской области в среду. "Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в телеграм-канале ведомства. По предварительным данным прокуратуры, 7 мая мужчина прикурил сигарету от Вечного огня солдатской славы и бессмертия, являющегося частью мемориала "Город воинской доблести" на площади Славы в Серпухове. В рамках расследования пройдут допросы, будут изучаться запись с камеры наружного видеонаблюдения.

https://ria.ru/20230310/ogon-1857101770.html

московская область (подмосковье)

серпухов

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), серпухов, россия