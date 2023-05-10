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В Подмосковье мужчина прикурил от Вечного огня - РИА Новости, 10.05.2023
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10:18 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/ogon-1870722339.html
В Подмосковье мужчина прикурил от Вечного огня
В Подмосковье мужчина прикурил от Вечного огня - РИА Новости, 10.05.2023
В Подмосковье мужчина прикурил от Вечного огня
Уголовное дело о реабилитации нацизма завели после осквернения военного мемориала в Серпухове: мужчина прикурил сигарету от Вечного огня, сообщает прокуратура... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T10:18
2023-05-10T10:18
происшествия
московская область (подмосковье)
серпухов
россия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма завели после осквернения военного мемориала в Серпухове: мужчина прикурил сигарету от Вечного огня, сообщает прокуратура Московской области в среду. "Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в телеграм-канале ведомства. По предварительным данным прокуратуры, 7 мая мужчина прикурил сигарету от Вечного огня солдатской славы и бессмертия, являющегося частью мемориала "Город воинской доблести" на площади Славы в Серпухове. В рамках расследования пройдут допросы, будут изучаться запись с камеры наружного видеонаблюдения.
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московская область (подмосковье)
серпухов
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), серпухов, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Россия
В Подмосковье мужчина прикурил от Вечного огня

В подмосковном Серпухове возбудили дело против мужчины, прикурившего от Вечного огня

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вечный огонь. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма завели после осквернения военного мемориала в Серпухове: мужчина прикурил сигарету от Вечного огня, сообщает прокуратура Московской области в среду.
"Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в телеграм-канале ведомства.
По предварительным данным прокуратуры, 7 мая мужчина прикурил сигарету от Вечного огня солдатской славы и бессмертия, являющегося частью мемориала "Город воинской доблести" на площади Славы в Серпухове. В рамках расследования пройдут допросы, будут изучаться запись с камеры наружного видеонаблюдения.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)СерпуховРоссия
 
 
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