https://ria.ru/20230510/odintsovo-1870776685.html

В Одинцове восстановили поврежденный фасад жилого дома

В Одинцове восстановили поврежденный фасад жилого дома - РИА Новости, 10.05.2023

В Одинцове восстановили поврежденный фасад жилого дома

Поврежденный фасад дома в ЖК "Одинбург" в Одинцовском городском округе полностью восстановлен, сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T13:57

2023-05-10T13:57

2023-05-10T13:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Поврежденный фасад дома в ЖК "Одинбург" в Одинцовском городском округе полностью восстановлен, сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.Ранее при строительстве буровая установка повредила стену четвертого корпуса. Причиной аварии стал крен буровой установки, который допустил машинист, двигаясь по неуплотненному грунту."На объекте заменены поврежденные элементы – пеноблоки и утеплитель, выполнены штукатурные работы, фасад окрашен первым слоем краски. Восстановление стены прошло в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230510/dubna-1870738980.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)