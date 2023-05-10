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В Одинцове восстановили поврежденный фасад жилого дома - РИА Новости, 10.05.2023
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Новости Подмосковья
 
13:57 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/odintsovo-1870776685.html
В Одинцове восстановили поврежденный фасад жилого дома
В Одинцове восстановили поврежденный фасад жилого дома - РИА Новости, 10.05.2023
В Одинцове восстановили поврежденный фасад жилого дома
Поврежденный фасад дома в ЖК "Одинбург" в Одинцовском городском округе полностью восстановлен, сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:57
2023-05-10T13:57
новости подмосковья
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Поврежденный фасад дома в ЖК "Одинбург" в Одинцовском городском округе полностью восстановлен, сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.Ранее при строительстве буровая установка повредила стену четвертого корпуса. Причиной аварии стал крен буровой установки, который допустил машинист, двигаясь по неуплотненному грунту."На объекте заменены поврежденные элементы – пеноблоки и утеплитель, выполнены штукатурные работы, фасад окрашен первым слоем краски. Восстановление стены прошло в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Одинцове восстановили поврежденный фасад жилого дома

© Фото : Главное управление государственного строительного надзора Московской области В Одинцове восстановили поврежденный фасад жилого дома
В Одинцове восстановили поврежденный фасад жилого дома - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : Главное управление государственного строительного надзора Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Поврежденный фасад дома в ЖК "Одинбург" в Одинцовском городском округе полностью восстановлен, сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
Ранее при строительстве буровая установка повредила стену четвертого корпуса. Причиной аварии стал крен буровой установки, который допустил машинист, двигаясь по неуплотненному грунту.
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"На объекте заменены поврежденные элементы – пеноблоки и утеплитель, выполнены штукатурные работы, фасад окрашен первым слоем краски. Восстановление стены прошло в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
 
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