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В Одинцове восстановили поврежденный фасад жилого дома
В Одинцове восстановили поврежденный фасад жилого дома - РИА Новости, 10.05.2023
В Одинцове восстановили поврежденный фасад жилого дома
Поврежденный фасад дома в ЖК "Одинбург" в Одинцовском городском округе полностью восстановлен, сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:57
2023-05-10T13:57
2023-05-10T13:57
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Поврежденный фасад дома в ЖК "Одинбург" в Одинцовском городском округе полностью восстановлен, сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.Ранее при строительстве буровая установка повредила стену четвертого корпуса. Причиной аварии стал крен буровой установки, который допустил машинист, двигаясь по неуплотненному грунту."На объекте заменены поврежденные элементы – пеноблоки и утеплитель, выполнены штукатурные работы, фасад окрашен первым слоем краски. Восстановление стены прошло в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
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