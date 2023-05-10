https://ria.ru/20230510/odessa-1870857993.html

Мэр Одессы опроверг сообщения об отъезде в Россию

Мэр Одессы опроверг сообщения об отъезде в Россию - РИА Новости, 10.05.2023

Мэр Одессы опроверг сообщения об отъезде в Россию

Мэр Одессы Геннадий Труханов, против которого на Украине возбуждено уголовное дело о растрате, во вторник записал видеообращение, в котором опровергает... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:45

2023-05-10T17:45

2023-05-10T17:49

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов, против которого на Украине возбуждено уголовное дело о растрате, во вторник записал видеообращение, в котором опровергает сообщения о том, что он уехал на территорию Российской Федерации. "Мы работаем ради нашего города. Мне жаль услышать, что в социальных сетях распространяется информация, что я куда-то уехал. Должно быть проведено расследование, кто распространил эту информацию. Если кто-то так шутит, то ему надо указать, что он враг. Это провокация против Труханова", - заявил мэр на опубликованном изданием "Страна" видео. Ранее пресс-секретарь Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины Ольга Постолюк сообщила, что за ранее арестованного Труханова внесли 13,42 миллиона гривен (около 380 тысяч долларов) в качестве залога. Во вторник издание "Страна" сообщило, что сторона обвинения на заседании суда попросила увеличить сумму залога для мэра до 50 миллионов гривен (1,4 миллиона долларов), рассмотрение апелляции по его делу перенесли на 16 мая. В конце апреля Высший антикоррупционный суд Украины уже отправлял Труханова под стражу с альтернативой в виде внесения залога в размере более 800 тысяч долларов, обязательства носить электронный браслет и ряда других ограничений. Труханов обвинялся в завладении бюджетными средствами при покупке горсоветом здания завода "Краян" по завышенной цене. Украинские правоохранители завели ряд дел в отношении Труханова, однако суд первой инстанции оправдал мэра. В 2016 году мэрия Одессы приобрела у частной структуры за 185 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов) здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс госпредприятия "Завод "Краян". По данным следствия, эта частная структура приобрела весь комплекс на аукционе за 11,5 миллиона гривен (430 тысяч долларов). Полученные от мэрии 185 миллионов гривен фирма-продавец попыталась перечислить компании, имеющей непрозрачное финансовое состояние. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд приговорить Труханова к 12 годам тюрьмы.

https://ria.ru/20230414/ukraina-1865110660.html

https://ria.ru/20230306/rossiya-1856083657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, одесса, украина, геннадий труханов, россия