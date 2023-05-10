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ВСУ за сутки выпустили по городам Херсонской области около 90 снарядов
ВСУ за сутки выпустили по городам Херсонской области около 90 снарядов - РИА Новости, 10.05.2023
ВСУ за сутки выпустили по городам Херсонской области около 90 снарядов
Около 90 снарядов ствольной артиллерии выпустили по городам Херсонской области украинские войска, сообщила администрация Новокаховского округа в своем... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T09:32
2023-05-10T09:32
2023-05-10T09:32
в мире
херсонская область
новая каховка
каховка
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Около 90 снарядов ствольной артиллерии выпустили по городам Херсонской области украинские войска, сообщила администрация Новокаховского округа в своем Telegram-канале в среду. "Вчера днем ВСУ выпустили 57 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 12; Алешки — 9; Голая Пристань — 9; Саги — 5; Казачьи Лагеря — 7; Днепряны — 4; Корсунка — 6; Песчановка — 5", - говорится в сообщении. В течение ночи украинские войска продолжили артиллерийский обстрел Херсонской области, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Корсунка и Алешки, сообщили власти. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
https://ria.ru/20230510/donbass-1870709648.html
херсонская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , новая каховка, каховка, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки выпустили по городам Херсонской области около 90 снарядов
ВСУ за сутки выпустили по Херсонской области около 90 снарядов ствольной артиллерии