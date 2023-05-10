https://ria.ru/20230510/obstrely-1870712154.html

ВСУ за сутки выпустили по городам Херсонской области около 90 снарядов

ВСУ за сутки выпустили по городам Херсонской области около 90 снарядов - РИА Новости, 10.05.2023

ВСУ за сутки выпустили по городам Херсонской области около 90 снарядов

Около 90 снарядов ствольной артиллерии выпустили по городам Херсонской области украинские войска, сообщила администрация Новокаховского округа в своем... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T09:32

2023-05-10T09:32

2023-05-10T09:32

в мире

херсонская область

новая каховка

каховка

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Около 90 снарядов ствольной артиллерии выпустили по городам Херсонской области украинские войска, сообщила администрация Новокаховского округа в своем Telegram-канале в среду. "Вчера днем ВСУ выпустили 57 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 12; Алешки — 9; Голая Пристань — 9; Саги — 5; Казачьи Лагеря — 7; Днепряны — 4; Корсунка — 6; Песчановка — 5", - говорится в сообщении. В течение ночи украинские войска продолжили артиллерийский обстрел Херсонской области, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Корсунка и Алешки, сообщили власти. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

https://ria.ru/20230510/donbass-1870709648.html

херсонская область

новая каховка

каховка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , новая каховка, каховка, вооруженные силы украины