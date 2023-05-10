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ВСУ за сутки выпустили по городам Херсонской области около 90 снарядов - РИА Новости, 10.05.2023
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09:32 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/obstrely-1870712154.html
ВСУ за сутки выпустили по городам Херсонской области около 90 снарядов
ВСУ за сутки выпустили по городам Херсонской области около 90 снарядов - РИА Новости, 10.05.2023
ВСУ за сутки выпустили по городам Херсонской области около 90 снарядов
Около 90 снарядов ствольной артиллерии выпустили по городам Херсонской области украинские войска, сообщила администрация Новокаховского округа в своем... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T09:32
2023-05-10T09:32
в мире
херсонская область
новая каховка
каховка
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Около 90 снарядов ствольной артиллерии выпустили по городам Херсонской области украинские войска, сообщила администрация Новокаховского округа в своем Telegram-канале в среду. "Вчера днем ВСУ выпустили 57 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 12; Алешки — 9; Голая Пристань — 9; Саги — 5; Казачьи Лагеря — 7; Днепряны — 4; Корсунка — 6; Песчановка — 5", - говорится в сообщении. В течение ночи украинские войска продолжили артиллерийский обстрел Херсонской области, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Корсунка и Алешки, сообщили власти. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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херсонская область
новая каховка
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в мире, херсонская область , новая каховка, каховка, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки выпустили по городам Херсонской области около 90 снарядов

ВСУ за сутки выпустили по Херсонской области около 90 снарядов ствольной артиллерии

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Около 90 снарядов ствольной артиллерии выпустили по городам Херсонской области украинские войска, сообщила администрация Новокаховского округа в своем Telegram-канале в среду.
"Вчера днем ВСУ выпустили 57 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 12; Алешки — 9; Голая Пристань — 9; Саги — 5; Казачьи Лагеря — 7; Днепряны — 4; Корсунка — 6; Песчановка — 5", - говорится в сообщении.
В течение ночи украинские войска продолжили артиллерийский обстрел Херсонской области, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Корсунка и Алешки, сообщили власти. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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В миреХерсонская областьНовая КаховкаКаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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