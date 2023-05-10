Рейтинг@Mail.ru
В Курской области при обстреле контузило строителя защитных объектов - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/obstrel-1870835876.html
В Курской области при обстреле контузило строителя защитных объектов
В Курской области при обстреле контузило строителя защитных объектов - РИА Новости, 10.05.2023
В Курской области при обстреле контузило строителя защитных объектов
Мужчина, строивший защитные объекты в Курской области, контужен в результате обстрела со стороны Украины, сообщил в среду губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:41
2023-05-10T16:41
специальная военная операция на украине
глушковский район
курская область
украина
роман старовойт
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
ВОРОНЕЖ, 10 мая - РИА Новости. Мужчина, строивший защитные объекты в Курской области, контужен в результате обстрела со стороны Украины, сообщил в среду губернатор Роман Старовойт. По его словам, также под удар со стороны Украины попал поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе - всего зафиксировали шесть "прилетов". Обошлось без пострадавших, повреждена крыша хозяйственной постройки. За последнее время это не первый обстрел региона. В Глушковском районе 29 января под удар попал поселок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил легкое ранение. Кроме того, 19 мая прошлого года в Теткино Глушковского района под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, а 10 октября ранения получили мужчина и женщина.
https://ria.ru/20230510/bespilotnik-1870696207.html
https://ria.ru/20230506/volneniya-1870184705.html
глушковский район
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
глушковский район, курская область, украина, роман старовойт, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Глушковский район, Курская область, Украина, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
В Курской области при обстреле контузило строителя защитных объектов

Строителя защитных объектов в Курской области контузило при обстреле со стороны Украины

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 10 мая - РИА Новости. Мужчина, строивший защитные объекты в Курской области, контужен в результате обстрела со стороны Украины, сообщил в среду губернатор Роман Старовойт.
«
"Десятого мая в Суджанском районе недалеко от села Гуево украинские военные обстреляли строящийся защитный объект. Взрывом контужен один из строителей, производивший работы. Он доставлен в Суджанскую центральную районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь", — сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.
Последствия падения обломков беспилотника в деревне Толмачево Курской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
В Курской области сбили беспилотник
Вчера, 07:36
По его словам, также под удар со стороны Украины попал поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе - всего зафиксировали шесть "прилетов". Обошлось без пострадавших, повреждена крыша хозяйственной постройки.
За последнее время это не первый обстрел региона. В Глушковском районе 29 января под удар попал поселок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил легкое ранение.
Кроме того, 19 мая прошлого года в Теткино Глушковского района под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, а 10 октября ранения получили мужчина и женщина.
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Враг старается вызвать волнения, заявил губернатор Курской области
6 мая, 16:12
 
Специальная военная операция на УкраинеГлушковский районКурская областьУкраинаРоман СтаровойтВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала