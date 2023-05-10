https://ria.ru/20230510/obstrel-1870835876.html

В Курской области при обстреле контузило строителя защитных объектов

В Курской области при обстреле контузило строителя защитных объектов - РИА Новости, 10.05.2023

В Курской области при обстреле контузило строителя защитных объектов

Мужчина, строивший защитные объекты в Курской области, контужен в результате обстрела со стороны Украины, сообщил в среду губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T16:41

2023-05-10T16:41

2023-05-10T16:41

специальная военная операция на украине

глушковский район

курская область

украина

роман старовойт

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 10 мая - РИА Новости. Мужчина, строивший защитные объекты в Курской области, контужен в результате обстрела со стороны Украины, сообщил в среду губернатор Роман Старовойт. По его словам, также под удар со стороны Украины попал поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе - всего зафиксировали шесть "прилетов". Обошлось без пострадавших, повреждена крыша хозяйственной постройки. За последнее время это не первый обстрел региона. В Глушковском районе 29 января под удар попал поселок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил легкое ранение. Кроме того, 19 мая прошлого года в Теткино Глушковского района под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, а 10 октября ранения получили мужчина и женщина.

https://ria.ru/20230510/bespilotnik-1870696207.html

https://ria.ru/20230506/volneniya-1870184705.html

глушковский район

курская область

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

глушковский район, курская область, украина, роман старовойт, вооруженные силы украины