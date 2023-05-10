В Курской области при обстреле контузило строителя защитных объектов
Строителя защитных объектов в Курской области контузило при обстреле со стороны Украины
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 мая - РИА Новости. Мужчина, строивший защитные объекты в Курской области, контужен в результате обстрела со стороны Украины, сообщил в среду губернатор Роман Старовойт.
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"Десятого мая в Суджанском районе недалеко от села Гуево украинские военные обстреляли строящийся защитный объект. Взрывом контужен один из строителей, производивший работы. Он доставлен в Суджанскую центральную районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь", — сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, также под удар со стороны Украины попал поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе - всего зафиксировали шесть "прилетов". Обошлось без пострадавших, повреждена крыша хозяйственной постройки.
За последнее время это не первый обстрел региона. В Глушковском районе 29 января под удар попал поселок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил легкое ранение.
Кроме того, 19 мая прошлого года в Теткино Глушковского района под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, а 10 октября ранения получили мужчина и женщина.