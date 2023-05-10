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Украинские военные обстреляли Стаханов из HIMARS - РИА Новости, 10.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 10.05.2023 (обновлено: 20:48 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/obstrel-1870780663.html
Украинские военные обстреляли Стаханов из HIMARS
Украинские военные обстреляли Стаханов из HIMARS - РИА Новости, 10.05.2023
Украинские военные обстреляли Стаханов из HIMARS
Украинские войска в 11.30 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:51
2023-05-10T20:48
специальная военная операция на украине
стаханов
луганская народная республика
сша
сцкк
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ЛУГАНСК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.30 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.30 по населенному пункту Стаханов (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
стаханов
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стаханов, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Стаханов, Луганская Народная Республика, США, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
Украинские военные обстреляли Стаханов из HIMARS

СЦКК ЛНР: украинские военные выпустили три ракеты из HIMARS по Стаханову

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкМашина, поврежденная бетонной плитой в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове
Машина, поврежденная бетонной плитой в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Машина, поврежденная бетонной плитой в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.30 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.30 по населенному пункту Стаханов (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСтахановЛуганская Народная РеспубликаСШАСЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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