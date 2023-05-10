https://ria.ru/20230510/obstrel-1870780663.html

Украинские военные обстреляли Стаханов из HIMARS

Украинские военные обстреляли Стаханов из HIMARS - РИА Новости, 10.05.2023

Украинские военные обстреляли Стаханов из HIMARS

Украинские войска в 11.30 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T13:51

2023-05-10T13:51

2023-05-10T20:48

специальная военная операция на украине

стаханов

луганская народная республика

сша

сцкк

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.30 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.30 по населенному пункту Стаханов (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

стаханов

луганская народная республика

сша

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стаханов, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin