https://ria.ru/20230510/obstrel-1870780663.html
Украинские военные обстреляли Стаханов из HIMARS
Украинские военные обстреляли Стаханов из HIMARS - РИА Новости, 10.05.2023
Украинские военные обстреляли Стаханов из HIMARS
Украинские войска в 11.30 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:51
2023-05-10T13:51
2023-05-10T20:48
специальная военная операция на украине
стаханов
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ЛУГАНСК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.30 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.30 по населенному пункту Стаханов (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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стаханов, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Стаханов, Луганская Народная Республика, США, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
Украинские военные обстреляли Стаханов из HIMARS
СЦКК ЛНР: украинские военные выпустили три ракеты из HIMARS по Стаханову