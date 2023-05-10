https://ria.ru/20230510/obstrel-1870770939.html

Украинские военные обстреляли Благодатное

Украинские военные обстреляли Благодатное - РИА Новости, 10.05.2023

Украинские военные обстреляли Благодатное

Украинские войска в 12.40 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Благодатному, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T13:07

2023-05-10T13:07

2023-05-10T13:07

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

соледар

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска в 12.40 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Благодатному, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, украинские войска открыли огонь по Владимировке, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра. Село Благодатное в ДНР расположено к западу от Соледара. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

соледар

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донецкая народная республика, украина, соледар, нато, сцкк