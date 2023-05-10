https://ria.ru/20230510/obstrel-1870770939.html
Украинские военные обстреляли Благодатное
Украинские военные обстреляли Благодатное - РИА Новости, 10.05.2023
Украинские военные обстреляли Благодатное
Украинские войска в 12.40 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Благодатному, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:07
2023-05-10T13:07
2023-05-10T13:07
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
соледар
нато
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска в 12.40 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Благодатному, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, украинские войска открыли огонь по Владимировке, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра. Село Благодатное в ДНР расположено к западу от Соледара. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
соледар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, соледар, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Соледар, НАТО, СЦКК
Украинские военные обстреляли Благодатное
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили пять снарядов натовского калибра по Благодатному