https://ria.ru/20230510/oberegi-1870749509.html
Обереги, поделки и письма доставят в зону спецоперации от магаданцев
Обереги, поделки и письма доставят в зону спецоперации от магаданцев - РИА Новости, 10.05.2023
Обереги, поделки и письма доставят в зону спецоперации от магаданцев
Обереги, поделки и письма в рамках акции "Чтобы ты победил" отправят из Магадана в зону специальной военной операции в ближайшие дни, сообщает правительство... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:45
2023-05-10T11:45
2023-05-10T11:45
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магаданская область
магадан
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МАГАДАН, 10 мая – РИА Новости. Обереги, поделки и письма в рамках акции "Чтобы ты победил" отправят из Магадана в зону специальной военной операции в ближайшие дни, сообщает правительство региона. Акция ко Дню Победы "Чтобы ты победил", запущенная правительством Магаданской области при поддержке штаба сбора помощи солдатам, стартовала 12 апреля. Подарки и письма жители региона приносили в библиотеку им. А. С. Пушкина в штаб сбора помощи солдатам. "Обереги, поделки и письма в рамках акции "Чтобы ты победил" поедут на передовую. На следующей неделе подарки от колымчан начнут вручать нашим бойцам в зоне СВО. Жители региона несли письма, поделки, различные обереги. Последние работы поступили из филиала социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, это обращения к бойцам и небольшие талисманы, выполненные руками колымчан", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
надежные люди, магаданская область, магадан
Надежные люди, Магаданская область, Магадан
Обереги, поделки и письма доставят в зону спецоперации от магаданцев
Обереги, поделки и письма доставят на передовую в зону спецоперации от магаданцев
МАГАДАН, 10 мая – РИА Новости. Обереги, поделки и письма в рамках акции "Чтобы ты победил" отправят из Магадана в зону специальной военной операции в ближайшие дни, сообщает правительство региона.
Акция ко Дню Победы "Чтобы ты победил", запущенная правительством Магаданской области
при поддержке штаба сбора помощи солдатам, стартовала 12 апреля. Подарки и письма жители региона приносили в библиотеку им. А. С. Пушкина в штаб сбора помощи солдатам.
"Обереги, поделки и письма в рамках акции "Чтобы ты победил" поедут на передовую. На следующей неделе подарки от колымчан начнут вручать нашим бойцам в зоне СВО. Жители региона несли письма, поделки, различные обереги. Последние работы поступили из филиала социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, это обращения к бойцам и небольшие талисманы, выполненные руками колымчан", - говорится в сообщении.
В зону СВО доставили подарки и оборудование для бойцов магаданского СОБРа