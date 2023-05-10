https://ria.ru/20230510/oberegi-1870749509.html

Обереги, поделки и письма доставят в зону спецоперации от магаданцев

Обереги, поделки и письма доставят в зону спецоперации от магаданцев - РИА Новости, 10.05.2023

Обереги, поделки и письма доставят в зону спецоперации от магаданцев

Обереги, поделки и письма в рамках акции "Чтобы ты победил" отправят из Магадана в зону специальной военной операции в ближайшие дни, сообщает правительство... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:45

2023-05-10T11:45

2023-05-10T11:45

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магаданская область

магадан

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МАГАДАН, 10 мая – РИА Новости. Обереги, поделки и письма в рамках акции "Чтобы ты победил" отправят из Магадана в зону специальной военной операции в ближайшие дни, сообщает правительство региона. Акция ко Дню Победы "Чтобы ты победил", запущенная правительством Магаданской области при поддержке штаба сбора помощи солдатам, стартовала 12 апреля. Подарки и письма жители региона приносили в библиотеку им. А. С. Пушкина в штаб сбора помощи солдатам. "Обереги, поделки и письма в рамках акции "Чтобы ты победил" поедут на передовую. На следующей неделе подарки от колымчан начнут вручать нашим бойцам в зоне СВО. Жители региона несли письма, поделки, различные обереги. Последние работы поступили из филиала социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, это обращения к бойцам и небольшие талисманы, выполненные руками колымчан", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230510/podarki-1870747384.html

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Влада Копылова

надежные люди, магаданская область, магадан