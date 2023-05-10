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Обереги, поделки и письма доставят в зону спецоперации от магаданцев - РИА Новости, 10.05.2023
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11:45 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/oberegi-1870749509.html
Обереги, поделки и письма доставят в зону спецоперации от магаданцев
Обереги, поделки и письма доставят в зону спецоперации от магаданцев - РИА Новости, 10.05.2023
Обереги, поделки и письма доставят в зону спецоперации от магаданцев
Обереги, поделки и письма в рамках акции "Чтобы ты победил" отправят из Магадана в зону специальной военной операции в ближайшие дни, сообщает правительство... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:45
2023-05-10T11:45
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МАГАДАН, 10 мая – РИА Новости. Обереги, поделки и письма в рамках акции "Чтобы ты победил" отправят из Магадана в зону специальной военной операции в ближайшие дни, сообщает правительство региона. Акция ко Дню Победы "Чтобы ты победил", запущенная правительством Магаданской области при поддержке штаба сбора помощи солдатам, стартовала 12 апреля. Подарки и письма жители региона приносили в библиотеку им. А. С. Пушкина в штаб сбора помощи солдатам. "Обереги, поделки и письма в рамках акции "Чтобы ты победил" поедут на передовую. На следующей неделе подарки от колымчан начнут вручать нашим бойцам в зоне СВО. Жители региона несли письма, поделки, различные обереги. Последние работы поступили из филиала социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, это обращения к бойцам и небольшие талисманы, выполненные руками колымчан", - говорится в сообщении.
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надежные люди, магаданская область, магадан
Надежные люди, Магаданская область, Магадан
Обереги, поделки и письма доставят в зону спецоперации от магаданцев

Обереги, поделки и письма доставят на передовую в зону спецоперации от магаданцев

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 10 мая – РИА Новости. Обереги, поделки и письма в рамках акции "Чтобы ты победил" отправят из Магадана в зону специальной военной операции в ближайшие дни, сообщает правительство региона.
Акция ко Дню Победы "Чтобы ты победил", запущенная правительством Магаданской области при поддержке штаба сбора помощи солдатам, стартовала 12 апреля. Подарки и письма жители региона приносили в библиотеку им. А. С. Пушкина в штаб сбора помощи солдатам.
"Обереги, поделки и письма в рамках акции "Чтобы ты победил" поедут на передовую. На следующей неделе подарки от колымчан начнут вручать нашим бойцам в зоне СВО. Жители региона несли письма, поделки, различные обереги. Последние работы поступили из филиала социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, это обращения к бойцам и небольшие талисманы, выполненные руками колымчан", - говорится в сообщении.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
В зону СВО доставили подарки и оборудование для бойцов магаданского СОБРа
Вчера, 11:36
 
Надежные людиМагаданская областьМагадан
 
 
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