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В России нашли новый способ совместить газовую и солнечную энергию
В России нашли новый способ совместить газовую и солнечную энергию - РИА Новости, 10.05.2023
В России нашли новый способ совместить газовую и солнечную энергию
Эффективный способ усовершенствования углеводородной энергетики за счет солнечной энергии предложили ученые СамГТУ. По их словам, предложенная технология... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T09:00
2023-05-10T09:00
2023-05-10T09:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Эффективный способ усовершенствования углеводородной энергетики за счет солнечной энергии предложили ученые СамГТУ. По их словам, предложенная технология позволит снизить расход метана и сделает солнечную энергетику более рентабельной. Результаты опубликованы в журнале International Journal of Hydrogen Energy.Несмотря на успехи в развитии возобновляемых источников энергии, сегодня их доля в энергетическом балансе мировой экономики не превышает нескольких процентов. Как отмечают специалисты, основным энергоносителем в ближайшей перспективе останется углеводородное топливо.Исследователи Самарского государственного технического университета (СамГТУ) предложили метод совместного использования солнечной энергии и природного газа в газотурбинных установках.В предложенной схеме солнечная энергия используется для термохимической трансформации углеводородного топлива, объяснили ученые. Результатом такой трансформации является обогащенный водородом газ, который в свою очередь используется в качестве топлива."Применяя в газовых турбинах обогащенный водородом газ, можно, с одной стороны, снизить потребление углеводородного топлива, с другой – увеличить эффективность использования низкопотенциальной солнечной энергии. Также это хороший шаг к снижению выбросов диоксида углерода при сохранении существующих мощностей", – пояснил Пащенко.Предложенная технология позволит снизить потребление природного газа на газотурбинных установках на 30%, при этом увеличив эффективность использования солнечной энергии.Проект разработки и оптимизации технологии термохимической регенерации теплоты продуктов сгорания органического топлива был поддержан Российским научным фондом, грант №19-19-00327.
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, самара, самарский государственный технический университет, топливо, энергетика
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Самара, Самарский государственный технический университет, Топливо, Энергетика
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Эффективный способ усовершенствования углеводородной энергетики за счет солнечной энергии предложили ученые СамГТУ
. По их словам, предложенная технология позволит снизить расход метана и сделает солнечную энергетику более рентабельной. Результаты опубликованы
в журнале International Journal of Hydrogen Energy.
Несмотря на успехи в развитии возобновляемых источников энергии, сегодня их доля в энергетическом балансе мировой экономики не превышает нескольких процентов. Как отмечают специалисты, основным энергоносителем в ближайшей перспективе останется углеводородное топливо.
«
"Комбинирование традиционных и возобновляемых источников энергии – один из главных способов оптимизации энергетики, который позволит использовать сильные стороны технологий обоих типов", – рассказал автор технологии, доцент кафедры промышленной теплоэнергетики СамГТУ Дмитрий Пащенко.
Исследователи Самарского государственного технического университета (СамГТУ) предложили метод совместного использования солнечной энергии и природного газа в газотурбинных установках.
Ученые придумали, как сделать водородную энергетику более эффективной
В предложенной схеме солнечная энергия используется для термохимической трансформации углеводородного топлива, объяснили ученые. Результатом такой трансформации является обогащенный водородом газ, который в свою очередь используется в качестве топлива.
"Применяя в газовых турбинах обогащенный водородом газ, можно, с одной стороны, снизить потребление углеводородного топлива, с другой – увеличить эффективность использования низкопотенциальной солнечной энергии. Также это хороший шаг к снижению выбросов диоксида углерода при сохранении существующих мощностей", – пояснил Пащенко.
В России создали всепогодные солнечные батареи
Предложенная технология позволит снизить потребление природного газа на газотурбинных установках на 30%, при этом увеличив эффективность использования солнечной энергии.
Проект разработки и оптимизации технологии термохимической регенерации теплоты продуктов сгорания органического топлива был поддержан Российским научным фондом, грант №19-19-00327.