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МИД назвал нападение украинца на российского делегата на ПАЧЭС провокацией - РИА Новости, 10.05.2023
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17:15 10.05.2023 (обновлено: 17:17 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/napadenie-1870847657.html
МИД назвал нападение украинца на российского делегата на ПАЧЭС провокацией
МИД назвал нападение украинца на российского делегата на ПАЧЭС провокацией - РИА Новости, 10.05.2023
МИД назвал нападение украинца на российского делегата на ПАЧЭС провокацией
Нападение члена украинской делегации на одного из российских делегатов на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:15
2023-05-10T17:17
в мире
россия
анкара (провинция)
турция
мария захарова
алексей ерхов
ольга тимофеева (депутат гд)
пачэс
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Нападение члена украинской делегации на одного из российских делегатов на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре – это очередная провокация Киева и неуважение к к председательствующей на мероприятии Турции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Такое поведение еще и абсолютно неуважительно к председательствующей на мероприятии Турции и участвующим в нем парламентариям государств-членов ПАЧЭС, указала Захарова. "Категорически осуждаем поступок людей, которые называют себя украинской делегацией. Такой подход находит неприятие, осуждение у абсолютного большинства представителей мирового сообщества", - указала Захарова. "Что касается непосредственно рабочего процесса 61-й генеральной ассамблеи ПАЧЭС, то сожалением отмечаем планомерную деградацию этой площадки, которая превратилась в трибуну для самовыражения киевского режима и антироссийских выпадов при молчаливом попустительстве ряда государств-членов. Закономерным ответом на враждебные действия отдельных участников по ущемлению прав и интересов российский делегации в ПАЧЭС в декабре 2022 года стало наше решение о приостановке выплаты регулярного взноса в бюджет этой структуры. В текущих условиях не видим возможности для его пересмотра", - заявила она. Ранее в четверг источник в российской делегации заявил РИА Новости, что его коллега подвергся нападению с украинской стороны в кулуарах саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре. Посольство РФ в Анкаре позднее подтвердило факт нападения представителей украинской делегации на члена российской делегации на саммите ПАЧЭС, он прошел медобследование, ему оказана консульская помощь. В дипмиссии сообщили, что внимание турецких властей должным образом привлечено к этому случаю, и выразили надежду, что виновные понесут заслуженное наказание. Член российской делегации, подвергшийся нападению украинского депутата на саммите ПАЧЭС в Анкаре, чувствует себя хорошо, посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов и спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп обсудили инцидент, сообщила в пятницу глава делегации РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева. ПАЧЭС создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В состав организации входят делегации 13 государств: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции и Украины. Статус наблюдателей имеют парламенты шести государств: Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Словакии, Франции, а также 13 организаций. Председательство в ПАЧЭС на ближайшие полгода переходит от Турции к Украине.
https://ria.ru/20230510/volodin-1870833968.html
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анкара (провинция)
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в мире, россия, анкара (провинция), турция, мария захарова, алексей ерхов, ольга тимофеева (депутат гд), пачэс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Анкара (провинция), Турция, Мария Захарова, Алексей Ерхов, Ольга Тимофеева (депутат ГД), ПАЧЭС, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД назвал нападение украинца на российского делегата на ПАЧЭС провокацией

Захарова назвала нападение на российского делегата на ПАЧЭС очередной провокацией Киева

© Фото : Türkiye Büyük Millet MeclisiЧлены украинской делегации во время на саммите ПАЧЭС в Анкаре
Члены украинской делегации во время на саммите ПАЧЭС в Анкаре - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : Türkiye Büyük Millet Meclisi
Члены украинской делегации во время на саммите ПАЧЭС в Анкаре. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Нападение члена украинской делегации на одного из российских делегатов на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре – это очередная провокация Киева и неуважение к к председательствующей на мероприятии Турции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Это, конечно, очередная провокация, она является наглядным свидетельством оторванности поставленной у власти на Украине националистической шайки от действительности, вообще непонимания, где они находятся, что они делают", - сказала она в ходе брифинга в среду.
Такое поведение еще и абсолютно неуважительно к председательствующей на мероприятии Турции и участвующим в нем парламентариям государств-членов ПАЧЭС, указала Захарова.
"Категорически осуждаем поступок людей, которые называют себя украинской делегацией. Такой подход находит неприятие, осуждение у абсолютного большинства представителей мирового сообщества", - указала Захарова.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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"Что касается непосредственно рабочего процесса 61-й генеральной ассамблеи ПАЧЭС, то сожалением отмечаем планомерную деградацию этой площадки, которая превратилась в трибуну для самовыражения киевского режима и антироссийских выпадов при молчаливом попустительстве ряда государств-членов. Закономерным ответом на враждебные действия отдельных участников по ущемлению прав и интересов российский делегации в ПАЧЭС в декабре 2022 года стало наше решение о приостановке выплаты регулярного взноса в бюджет этой структуры. В текущих условиях не видим возможности для его пересмотра", - заявила она.
Ранее в четверг источник в российской делегации заявил РИА Новости, что его коллега подвергся нападению с украинской стороны в кулуарах саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре. Посольство РФ в Анкаре позднее подтвердило факт нападения представителей украинской делегации на члена российской делегации на саммите ПАЧЭС, он прошел медобследование, ему оказана консульская помощь. В дипмиссии сообщили, что внимание турецких властей должным образом привлечено к этому случаю, и выразили надежду, что виновные понесут заслуженное наказание. Член российской делегации, подвергшийся нападению украинского депутата на саммите ПАЧЭС в Анкаре, чувствует себя хорошо, посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов и спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп обсудили инцидент, сообщила в пятницу глава делегации РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.
ПАЧЭС создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В состав организации входят делегации 13 государств: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции и Украины. Статус наблюдателей имеют парламенты шести государств: Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Словакии, Франции, а также 13 организаций. Председательство в ПАЧЭС на ближайшие полгода переходит от Турции к Украине.
Члены украинской делегации на саммите ПАЧЭС в Анкаре - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Пострадавший на саммите ПАЧЭС член делегации России чувствует себя хорошо
5 мая, 12:38
 
В миреРоссияАнкара (провинция)ТурцияМария ЗахароваАлексей ЕрховОльга Тимофеева (депутат ГД)ПАЧЭСМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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