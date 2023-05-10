МИД назвал нападение украинца на российского делегата на ПАЧЭС провокацией
Захарова назвала нападение на российского делегата на ПАЧЭС очередной провокацией Киева
Члены украинской делегации во время на саммите ПАЧЭС в Анкаре. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Нападение члена украинской делегации на одного из российских делегатов на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре – это очередная провокация Киева и неуважение к к председательствующей на мероприятии Турции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Это, конечно, очередная провокация, она является наглядным свидетельством оторванности поставленной у власти на Украине националистической шайки от действительности, вообще непонимания, где они находятся, что они делают", - сказала она в ходе брифинга в среду.
Такое поведение еще и абсолютно неуважительно к председательствующей на мероприятии Турции и участвующим в нем парламентариям государств-членов ПАЧЭС, указала Захарова.
"Категорически осуждаем поступок людей, которые называют себя украинской делегацией. Такой подход находит неприятие, осуждение у абсолютного большинства представителей мирового сообщества", - указала Захарова.
"Что касается непосредственно рабочего процесса 61-й генеральной ассамблеи ПАЧЭС, то сожалением отмечаем планомерную деградацию этой площадки, которая превратилась в трибуну для самовыражения киевского режима и антироссийских выпадов при молчаливом попустительстве ряда государств-членов. Закономерным ответом на враждебные действия отдельных участников по ущемлению прав и интересов российский делегации в ПАЧЭС в декабре 2022 года стало наше решение о приостановке выплаты регулярного взноса в бюджет этой структуры. В текущих условиях не видим возможности для его пересмотра", - заявила она.
Ранее в четверг источник в российской делегации заявил РИА Новости, что его коллега подвергся нападению с украинской стороны в кулуарах саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре. Посольство РФ в Анкаре позднее подтвердило факт нападения представителей украинской делегации на члена российской делегации на саммите ПАЧЭС, он прошел медобследование, ему оказана консульская помощь. В дипмиссии сообщили, что внимание турецких властей должным образом привлечено к этому случаю, и выразили надежду, что виновные понесут заслуженное наказание. Член российской делегации, подвергшийся нападению украинского депутата на саммите ПАЧЭС в Анкаре, чувствует себя хорошо, посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов и спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп обсудили инцидент, сообщила в пятницу глава делегации РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.
ПАЧЭС создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В состав организации входят делегации 13 государств: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции и Украины. Статус наблюдателей имеют парламенты шести государств: Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Словакии, Франции, а также 13 организаций. Председательство в ПАЧЭС на ближайшие полгода переходит от Турции к Украине.