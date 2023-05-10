https://ria.ru/20230510/napadenie-1870847657.html

МИД назвал нападение украинца на российского делегата на ПАЧЭС провокацией

МИД назвал нападение украинца на российского делегата на ПАЧЭС провокацией - РИА Новости, 10.05.2023

МИД назвал нападение украинца на российского делегата на ПАЧЭС провокацией

Нападение члена украинской делегации на одного из российских делегатов на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:15

2023-05-10T17:15

2023-05-10T17:17

в мире

россия

анкара (провинция)

турция

мария захарова

алексей ерхов

ольга тимофеева (депутат гд)

пачэс

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Нападение члена украинской делегации на одного из российских делегатов на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре – это очередная провокация Киева и неуважение к к председательствующей на мероприятии Турции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Такое поведение еще и абсолютно неуважительно к председательствующей на мероприятии Турции и участвующим в нем парламентариям государств-членов ПАЧЭС, указала Захарова. "Категорически осуждаем поступок людей, которые называют себя украинской делегацией. Такой подход находит неприятие, осуждение у абсолютного большинства представителей мирового сообщества", - указала Захарова. "Что касается непосредственно рабочего процесса 61-й генеральной ассамблеи ПАЧЭС, то сожалением отмечаем планомерную деградацию этой площадки, которая превратилась в трибуну для самовыражения киевского режима и антироссийских выпадов при молчаливом попустительстве ряда государств-членов. Закономерным ответом на враждебные действия отдельных участников по ущемлению прав и интересов российский делегации в ПАЧЭС в декабре 2022 года стало наше решение о приостановке выплаты регулярного взноса в бюджет этой структуры. В текущих условиях не видим возможности для его пересмотра", - заявила она. Ранее в четверг источник в российской делегации заявил РИА Новости, что его коллега подвергся нападению с украинской стороны в кулуарах саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре. Посольство РФ в Анкаре позднее подтвердило факт нападения представителей украинской делегации на члена российской делегации на саммите ПАЧЭС, он прошел медобследование, ему оказана консульская помощь. В дипмиссии сообщили, что внимание турецких властей должным образом привлечено к этому случаю, и выразили надежду, что виновные понесут заслуженное наказание. Член российской делегации, подвергшийся нападению украинского депутата на саммите ПАЧЭС в Анкаре, чувствует себя хорошо, посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов и спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп обсудили инцидент, сообщила в пятницу глава делегации РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева. ПАЧЭС создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В состав организации входят делегации 13 государств: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции и Украины. Статус наблюдателей имеют парламенты шести государств: Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Словакии, Франции, а также 13 организаций. Председательство в ПАЧЭС на ближайшие полгода переходит от Турции к Украине.

https://ria.ru/20230510/volodin-1870833968.html

https://ria.ru/20230505/samochuvstvie-1869892893.html

россия

анкара (провинция)

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, анкара (провинция), турция, мария захарова, алексей ерхов, ольга тимофеева (депутат гд), пачэс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)