Президенты США и Мексики обсудили управление "беспрецедентной миграцией"
Байден обсудил с президентом Мексики усиление кооперации для управления миграцией
© AP Photo / Christian ChavezМигранты переправляются через реку Рио-Браво на границе США с Мексикой
© AP Photo / Christian Chavez
Мигранты переправляются через реку Рио-Браво на границе США с Мексикой. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре со своим мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором обсудил необходимость усиления кооперации для управления "беспрецедентной миграцией", наблюдаемой в регионе, заявили в Белом доме.
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"Два лидера обсудили текущие усилия для укрепления двусторонних отношений США и Мексики, включая важность усиления кооперации между Соединенными Штатами и Мексикой для управления беспрецедентной миграцией в регионе", - говорится в распространенном сообщении.
Кроме того, Байден и Обрадор обсудили важность снижения скоплений людей у границы на севере Мексики и подтвердили намерение бороться с "корневыми причинами" потока мигрантов из Центральной Америки.
Помимо проблемы миграции, два президента также затронули вопросы борьбы с наркотрафиком и незаконным оборотом оружия.
Как передавал ранее корреспондент РИА Новости с места событий, сотни мигрантов в пятницу нелегально пересекли границу Мексики и США, наводнив город Эль-Пасо (штат Техас) в преддверии истечения срока действия законодательной нормы о принудительной высылке.
В США 11 мая истекает срок действия введенной при администрации экс-президента Дональда Трампа нормы "Раздел 42", позволявшей властям высылать мигрантов, прибывающих из регионов с высоким риском заражения коронавирусом. На этом фоне стало известно, что федеральное правительство приняло решение разместить 1,5 тысячи военных на границе с Мексикой.
Рекордное за все время количество мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Байдена. В 2021 и 2022 годах число нелегальных беженцев побило рекорды, превысив 2,3 миллиона человек.