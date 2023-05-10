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Президенты США и Мексики обсудили управление "беспрецедентной миграцией" - РИА Новости, 10.05.2023
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03:46 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/migratsiya-1870689381.html
Президенты США и Мексики обсудили управление "беспрецедентной миграцией"
Президенты США и Мексики обсудили управление "беспрецедентной миграцией" - РИА Новости, 10.05.2023
Президенты США и Мексики обсудили управление "беспрецедентной миграцией"
Президент США Джо Байден в разговоре со своим мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором обсудил необходимость усиления кооперации для управления РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T03:46
2023-05-10T03:46
сша
мексика
центральная америка
джо байден
андрес мануэль лопес обрадор
дональд трамп
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре со своим мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором обсудил необходимость усиления кооперации для управления "беспрецедентной миграцией", наблюдаемой в регионе, заявили в Белом доме. Кроме того, Байден и Обрадор обсудили важность снижения скоплений людей у границы на севере Мексики и подтвердили намерение бороться с "корневыми причинами" потока мигрантов из Центральной Америки. Помимо проблемы миграции, два президента также затронули вопросы борьбы с наркотрафиком и незаконным оборотом оружия. Как передавал ранее корреспондент РИА Новости с места событий, сотни мигрантов в пятницу нелегально пересекли границу Мексики и США, наводнив город Эль-Пасо (штат Техас) в преддверии истечения срока действия законодательной нормы о принудительной высылке. В США 11 мая истекает срок действия введенной при администрации экс-президента Дональда Трампа нормы "Раздел 42", позволявшей властям высылать мигрантов, прибывающих из регионов с высоким риском заражения коронавирусом. На этом фоне стало известно, что федеральное правительство приняло решение разместить 1,5 тысячи военных на границе с Мексикой. Рекордное за все время количество мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Байдена. В 2021 и 2022 годах число нелегальных беженцев побило рекорды, превысив 2,3 миллиона человек.
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сша, мексика, центральная америка, джо байден, андрес мануэль лопес обрадор, дональд трамп, в мире
США, Мексика, Центральная Америка, Джо Байден, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Дональд Трамп, В мире
Президенты США и Мексики обсудили управление "беспрецедентной миграцией"

Байден обсудил с президентом Мексики усиление кооперации для управления миграцией

© AP Photo / Christian ChavezМигранты переправляются через реку Рио-Браво на границе США с Мексикой
Мигранты переправляются через реку Рио-Браво на границе США с Мексикой - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Christian Chavez
Мигранты переправляются через реку Рио-Браво на границе США с Мексикой. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре со своим мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором обсудил необходимость усиления кооперации для управления "беспрецедентной миграцией", наблюдаемой в регионе, заявили в Белом доме.
«
"Два лидера обсудили текущие усилия для укрепления двусторонних отношений США и Мексики, включая важность усиления кооперации между Соединенными Штатами и Мексикой для управления беспрецедентной миграцией в регионе", - говорится в распространенном сообщении.
Кроме того, Байден и Обрадор обсудили важность снижения скоплений людей у границы на севере Мексики и подтвердили намерение бороться с "корневыми причинами" потока мигрантов из Центральной Америки.
Помимо проблемы миграции, два президента также затронули вопросы борьбы с наркотрафиком и незаконным оборотом оружия.
Как передавал ранее корреспондент РИА Новости с места событий, сотни мигрантов в пятницу нелегально пересекли границу Мексики и США, наводнив город Эль-Пасо (штат Техас) в преддверии истечения срока действия законодательной нормы о принудительной высылке.
В США 11 мая истекает срок действия введенной при администрации экс-президента Дональда Трампа нормы "Раздел 42", позволявшей властям высылать мигрантов, прибывающих из регионов с высоким риском заражения коронавирусом. На этом фоне стало известно, что федеральное правительство приняло решение разместить 1,5 тысячи военных на границе с Мексикой.
Рекордное за все время количество мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Байдена. В 2021 и 2022 годах число нелегальных беженцев побило рекорды, превысив 2,3 миллиона человек.
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СШАМексикаЦентральная АмерикаДжо БайденАндрес Мануэль Лопес ОбрадорДональд ТрампВ мире
 
 
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