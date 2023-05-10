https://ria.ru/20230510/migratsiya-1870689381.html

Президенты США и Мексики обсудили управление "беспрецедентной миграцией"

Президенты США и Мексики обсудили управление "беспрецедентной миграцией" - РИА Новости, 10.05.2023

Президенты США и Мексики обсудили управление "беспрецедентной миграцией"

Президент США Джо Байден в разговоре со своим мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором обсудил необходимость усиления кооперации для управления РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T03:46

2023-05-10T03:46

2023-05-10T03:46

сша

мексика

центральная америка

джо байден

андрес мануэль лопес обрадор

дональд трамп

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре со своим мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором обсудил необходимость усиления кооперации для управления "беспрецедентной миграцией", наблюдаемой в регионе, заявили в Белом доме. Кроме того, Байден и Обрадор обсудили важность снижения скоплений людей у границы на севере Мексики и подтвердили намерение бороться с "корневыми причинами" потока мигрантов из Центральной Америки. Помимо проблемы миграции, два президента также затронули вопросы борьбы с наркотрафиком и незаконным оборотом оружия. Как передавал ранее корреспондент РИА Новости с места событий, сотни мигрантов в пятницу нелегально пересекли границу Мексики и США, наводнив город Эль-Пасо (штат Техас) в преддверии истечения срока действия законодательной нормы о принудительной высылке. В США 11 мая истекает срок действия введенной при администрации экс-президента Дональда Трампа нормы "Раздел 42", позволявшей властям высылать мигрантов, прибывающих из регионов с высоким риском заражения коронавирусом. На этом фоне стало известно, что федеральное правительство приняло решение разместить 1,5 тысячи военных на границе с Мексикой. Рекордное за все время количество мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Байдена. В 2021 и 2022 годах число нелегальных беженцев побило рекорды, превысив 2,3 миллиона человек.

https://ria.ru/20230504/migranty-1869546177.html

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мексика

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сша, мексика, центральная америка, джо байден, андрес мануэль лопес обрадор, дональд трамп, в мире