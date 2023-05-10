https://ria.ru/20230510/medsestry-1870871406.html

Эксперт считает передачу части функций врачей медсестрам целесообразной

Эксперт считает передачу части функций врачей медсестрам целесообразной - РИА Новости, 10.05.2023

Эксперт считает передачу части функций врачей медсестрам целесообразной

Перераспределение обязанностей между врачами, средним медицинским персоналом и немедицинскими работниками может быть клинически и экономически целесообразно,... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T18:19

2023-05-10T18:19

2023-05-10T18:19

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Перераспределение обязанностей между врачами, средним медицинским персоналом и немедицинскими работниками может быть клинически и экономически целесообразно, благодаря потенциалу медсестер они могут выполнять значительно более сложные задачи, заявила РИА Новости президент Ассоциации медицинских сестер России Валентина Саркисова. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава предлагает передать часть обязанностей от врачей к среднему медперсоналу, при этом согласно опросу сервиса "Актион Медицина", практически весь опрошенный медперсонал не одобрил эту инициативу. "На протяжении нескольких десятилетий Ассоциация медицинских сестер России говорит о клинической и экономической целесообразности перераспределения обязанностей между врачами, средним медперсоналом и немедицинскими работниками, о потенциале медицинских сестер, который позволяет выполнять значительно более сложные и важные для клинического результата задачи, нежели чем те, которые предписаны медицинским сестрам сегодня", - сказала Саркисова. Она отметила, что Ассоциация медсестер России много лет последовательно выступает за укрепление профессионализма, рост статуса профессии, за то, чтобы медицинская сестра могла в работе реализовать свои знания и выполнять профессиональные задачи, в соответствии со своими знаниями и компетенциями. При этом профессиональное сообщество настаивает на увеличении доли медицинских, клинических, требующих специального образования задач и сокращении тех функций медсестер, которые такого образования не требуют, подчеркнула Саркисова. "Судя по всему, в рамках опроса, проведённого "Актион медицина", у медицинских сестер спрашивали о готовности к увеличению функционала и к дополнительным обязанностям, что в корне неверно и уводит профессиональную аудиторию от всестороннего изучения и анализа этого вопроса", - уточнила Саркисова.

https://ria.ru/20230510/medsestry-1870864851.html

https://ria.ru/20230510/obyazannosti-1870861389.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)