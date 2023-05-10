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В Госдуме назвали условие для передачи части функций врачей медсестрам - РИА Новости, 10.05.2023
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17:58 10.05.2023 (обновлено: 18:13 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/medsestry-1870864851.html
В Госдуме назвали условие для передачи части функций врачей медсестрам
В Госдуме назвали условие для передачи части функций врачей медсестрам - РИА Новости, 10.05.2023
В Госдуме назвали условие для передачи части функций врачей медсестрам
Для реализации предложения Минздрава РФ по передаче части функций врача медсёстрам надо изменить программу подготовки специалистов со средним медобразованием,... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:58
2023-05-10T18:13
общество
здоровье - общество
россия
алексей куринный
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Для реализации предложения Минздрава РФ по передаче части функций врача медсёстрам надо изменить программу подготовки специалистов со средним медобразованием, считает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По словам парламентария, также чтобы можно было выполнять новые обязанности, надо освободить от некоторых уже существующих. "Представление о том, что у медсестёр много свободного времени, в большинстве случаев ошибочно. И третье, если ответственность специалиста повышается, то и оплата труда должна вырасти", - добавил депутат.
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общество, здоровье - общество, россия, алексей куринный, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Алексей Куринный, Госдума РФ
В Госдуме назвали условие для передачи части функций врачей медсестрам

Депутат Куринный: для передачи части функций врачей медсестрам надо менять их подготовку

© iStock.com / skynesherМедсестра общается с пациенткой
Медсестра общается с пациенткой - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© iStock.com / skynesher
Медсестра общается с пациенткой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Для реализации предложения Минздрава РФ по передаче части функций врача медсёстрам надо изменить программу подготовки специалистов со средним медобразованием, считает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
«

"В СМИ сегодня активно обсуждаются предложения Минздрава РФ передать часть функций врача медсёстрам "без потери качества и эффективности"… Весьма спорное предложение, с моей точки зрения. Первое, для этого надо изменить программу подготовки специалистов со средним медобразованием. Минздрав недавно напротив сократил почти на год срок подготовки медицинских сестёр", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам парламентария, также чтобы можно было выполнять новые обязанности, надо освободить от некоторых уже существующих.
"Представление о том, что у медсестёр много свободного времени, в большинстве случаев ошибочно. И третье, если ответственность специалиста повышается, то и оплата труда должна вырасти", - добавил депутат.
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
НИИ Минздрава рассказал об идее изменения обязанностей врачей и медсестер
Вчера, 17:50
 
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