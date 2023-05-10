В Госдуме назвали условие для передачи части функций врачей медсестрам
Депутат Куринный: для передачи части функций врачей медсестрам надо менять их подготовку
© iStock.com / skynesherМедсестра общается с пациенткой
© iStock.com / skynesher
Медсестра общается с пациенткой. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Для реализации предложения Минздрава РФ по передаче части функций врача медсёстрам надо изменить программу подготовки специалистов со средним медобразованием, считает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
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"В СМИ сегодня активно обсуждаются предложения Минздрава РФ передать часть функций врача медсёстрам "без потери качества и эффективности"… Весьма спорное предложение, с моей точки зрения. Первое, для этого надо изменить программу подготовки специалистов со средним медобразованием. Минздрав недавно напротив сократил почти на год срок подготовки медицинских сестёр", - написал он в своем телеграм-канале.
По словам парламентария, также чтобы можно было выполнять новые обязанности, надо освободить от некоторых уже существующих.
"Представление о том, что у медсестёр много свободного времени, в большинстве случаев ошибочно. И третье, если ответственность специалиста повышается, то и оплата труда должна вырасти", - добавил депутат.