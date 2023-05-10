https://ria.ru/20230510/medsestry-1870864851.html

В Госдуме назвали условие для передачи части функций врачей медсестрам

В Госдуме назвали условие для передачи части функций врачей медсестрам - РИА Новости, 10.05.2023

В Госдуме назвали условие для передачи части функций врачей медсестрам

Для реализации предложения Минздрава РФ по передаче части функций врача медсёстрам надо изменить программу подготовки специалистов со средним медобразованием,... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:58

2023-05-10T17:58

2023-05-10T18:13

общество

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алексей куринный

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Для реализации предложения Минздрава РФ по передаче части функций врача медсёстрам надо изменить программу подготовки специалистов со средним медобразованием, считает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По словам парламентария, также чтобы можно было выполнять новые обязанности, надо освободить от некоторых уже существующих. "Представление о том, что у медсестёр много свободного времени, в большинстве случаев ошибочно. И третье, если ответственность специалиста повышается, то и оплата труда должна вырасти", - добавил депутат.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, алексей куринный, госдума рф