https://ria.ru/20230510/mediki-1870850650.html
Липецкие медики получили новые автомобили
Липецкие медики получили новые автомобили - РИА Новости, 10.05.2023
Липецкие медики получили новые автомобили
Главврачи больниц Липецкой области получили ключи от 23 новых санитарных автомобилей УАЗ и скорых медицинских машин класса "В", сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:26
2023-05-10T17:26
2023-05-10T17:26
липецкая область
игорь артамонов
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ЛИПЕЦК, 10 мая – РИА Новости. Главврачи больниц Липецкой области получили ключи от 23 новых санитарных автомобилей УАЗ и скорых медицинских машин класса "В", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, на пополнение автопарка в рамках реализации федерального проекта модернизации первичного звена из федерального и областного бюджетов здравоохранения Липецкой области было выделено более 20 миллионов рублей. Артамонов отметил, что автомобили полностью оснащены диагностической и лечебной аппаратурой, средствами связи, климатическими установками. Они поставлены на учет в ГИБДД и готовы к работе."С начала года уже 56 новых автомобилей поступили в наши медучреждения. Новая техника улучшает качество медицинских услуг, сокращает сроки ожидания скорой помощи. Безусловно, обновление автопарка учреждений здравоохранения будет продолжено", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230505/selkhozproduktsiya-1869982151.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Липецкая область, Игорь Артамонов, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
ЛИПЕЦК, 10 мая – РИА Новости. Главврачи больниц Липецкой области получили ключи от 23 новых санитарных автомобилей УАЗ и скорых медицинских машин класса "В", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, на пополнение автопарка в рамках реализации федерального проекта модернизации первичного звена из федерального и областного бюджетов здравоохранения Липецкой области было выделено более 20 миллионов рублей.
В Липецкой области наращивают производство сельхозпродукции Артамонов
отметил, что автомобили полностью оснащены диагностической и лечебной аппаратурой, средствами связи, климатическими установками. Они поставлены на учет в ГИБДД и готовы к работе.
"С начала года уже 56 новых автомобилей поступили в наши медучреждения. Новая техника улучшает качество медицинских услуг, сокращает сроки ожидания скорой помощи. Безусловно, обновление автопарка учреждений здравоохранения будет продолжено", – сказал Артамонов.