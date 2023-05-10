https://ria.ru/20230510/mediki-1870850650.html

Липецкие медики получили новые автомобили

Липецкие медики получили новые автомобили - РИА Новости, 10.05.2023

Липецкие медики получили новые автомобили

Главврачи больниц Липецкой области получили ключи от 23 новых санитарных автомобилей УАЗ и скорых медицинских машин класса "В", сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:26

2023-05-10T17:26

2023-05-10T17:26

липецкая область

игорь артамонов

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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ЛИПЕЦК, 10 мая – РИА Новости. Главврачи больниц Липецкой области получили ключи от 23 новых санитарных автомобилей УАЗ и скорых медицинских машин класса "В", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, на пополнение автопарка в рамках реализации федерального проекта модернизации первичного звена из федерального и областного бюджетов здравоохранения Липецкой области было выделено более 20 миллионов рублей. Артамонов отметил, что автомобили полностью оснащены диагностической и лечебной аппаратурой, средствами связи, климатическими установками. Они поставлены на учет в ГИБДД и готовы к работе."С начала года уже 56 новых автомобилей поступили в наши медучреждения. Новая техника улучшает качество медицинских услуг, сокращает сроки ожидания скорой помощи. Безусловно, обновление автопарка учреждений здравоохранения будет продолжено", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230505/selkhozproduktsiya-1869982151.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, ульяновский автомобильный завод (уаз)