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Липецкие медики получили новые автомобили - РИА Новости, 10.05.2023
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Липецкая область
 
17:26 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/mediki-1870850650.html
Липецкие медики получили новые автомобили
Липецкие медики получили новые автомобили - РИА Новости, 10.05.2023
Липецкие медики получили новые автомобили
Главврачи больниц Липецкой области получили ключи от 23 новых санитарных автомобилей УАЗ и скорых медицинских машин класса "В", сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:26
2023-05-10T17:26
липецкая область
игорь артамонов
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ЛИПЕЦК, 10 мая – РИА Новости. Главврачи больниц Липецкой области получили ключи от 23 новых санитарных автомобилей УАЗ и скорых медицинских машин класса "В", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, на пополнение автопарка в рамках реализации федерального проекта модернизации первичного звена из федерального и областного бюджетов здравоохранения Липецкой области было выделено более 20 миллионов рублей. Артамонов отметил, что автомобили полностью оснащены диагностической и лечебной аппаратурой, средствами связи, климатическими установками. Они поставлены на учет в ГИБДД и готовы к работе."С начала года уже 56 новых автомобилей поступили в наши медучреждения. Новая техника улучшает качество медицинских услуг, сокращает сроки ожидания скорой помощи. Безусловно, обновление автопарка учреждений здравоохранения будет продолжено", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Липецкая область, Игорь Артамонов, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)

Липецкие медики получили новые автомобили

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на церемонии вручения ключей от новых машин скорой помощи
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на церемонии вручения ключей от новых машин скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 10 мая – РИА Новости. Главврачи больниц Липецкой области получили ключи от 23 новых санитарных автомобилей УАЗ и скорых медицинских машин класса "В", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, на пополнение автопарка в рамках реализации федерального проекта модернизации первичного звена из федерального и областного бюджетов здравоохранения Липецкой области было выделено более 20 миллионов рублей.
В Липецкой области наращивают производство сельхозпродукции - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
В Липецкой области наращивают производство сельхозпродукции
5 мая, 17:06
Артамонов отметил, что автомобили полностью оснащены диагностической и лечебной аппаратурой, средствами связи, климатическими установками. Они поставлены на учет в ГИБДД и готовы к работе.
"С начала года уже 56 новых автомобилей поступили в наши медучреждения. Новая техника улучшает качество медицинских услуг, сокращает сроки ожидания скорой помощи. Безусловно, обновление автопарка учреждений здравоохранения будет продолжено", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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