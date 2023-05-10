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Почти 30 маршрутов автобусов из Подмосковья до метро изменят схему движения - РИА Новости, 10.05.2023
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Новости Подмосковья
 
15:59 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/marshruty-1870820002.html
Почти 30 маршрутов автобусов из Подмосковья до метро изменят схему движения
Почти 30 маршрутов автобусов из Подмосковья до метро изменят схему движения - РИА Новости, 10.05.2023
Почти 30 маршрутов автобусов из Подмосковья до метро изменят схему движения
Почти 30 автобусных маршрутов из Московской области изменят схему движения в связи с открытием южного участка Замоскворецкой линии столичного метро, говорится в РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:59
2023-05-10T15:59
новости подмосковья
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Почти 30 автобусных маршрутов из Московской области изменят схему движения в связи с открытием южного участка Замоскворецкой линии столичного метро, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минтранса.Южный участок был закрыт на реконструкцию 12 ноября 2022 года, так как изначально тоннели были построены в обводненных грунтах, что привело к проблемам с эксплуатацией. Возобновление движения прошло в среду."С 13 мая изменится схема движения 28 маршрутов общественного транспорта Московской области и Москвы. Так, вернутся остановки возле станций метро "Домодедово", "Царицыно" и "Кантемировская", - говорится в сообщении.Так, теперь автобусы №505, 404, 466, 355, 356, 364, 367, 493, 471, 871к, 877к, 879к, 899к, 504, 508, 512, 496, 420, 433, 1247к, 381к, 334к, 1008к, 1046 будут следовать до станции метро "Домодедовская" вместо станция метро "Зябликово". До станции метро "Царицыно" будут следовать три маршрута №1200к, №1020 и №1130, которые осуществляли остановку на станциях метро "Южная" и "Пражская".
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Москва

Почти 30 маршрутов автобусов из Подмосковья до метро изменят схему движения

© РИА Новости / Григорий СысоевАвтобус компании "Мострансавто"
Автобус компании Мострансавто - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Автобус компании "Мострансавто"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Почти 30 автобусных маршрутов из Московской области изменят схему движения в связи с открытием южного участка Замоскворецкой линии столичного метро, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минтранса.
Южный участок был закрыт на реконструкцию 12 ноября 2022 года, так как изначально тоннели были построены в обводненных грунтах, что привело к проблемам с эксплуатацией. Возобновление движения прошло в среду.
"С 13 мая изменится схема движения 28 маршрутов общественного транспорта Московской области и Москвы. Так, вернутся остановки возле станций метро "Домодедово", "Царицыно" и "Кантемировская", - говорится в сообщении.
Так, теперь автобусы №505, 404, 466, 355, 356, 364, 367, 493, 471, 871к, 877к, 879к, 899к, 504, 508, 512, 496, 420, 433, 1247к, 381к, 334к, 1008к, 1046 будут следовать до станции метро "Домодедовская" вместо станция метро "Зябликово". До станции метро "Царицыно" будут следовать три маршрута №1200к, №1020 и №1130, которые осуществляли остановку на станциях метро "Южная" и "Пражская".
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