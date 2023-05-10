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В МО подготовили порядка 2,7 млн сеянцев сосны и дуба к весенним посадкам
В МО подготовили порядка 2,7 млн сеянцев сосны и дуба к весенним посадкам - РИА Новости, 10.05.2023
В МО подготовили порядка 2,7 млн сеянцев сосны и дуба к весенним посадкам
До старта экологической акции "Лес Победы" в Московской области остается меньше пяти дней. Сотрудники питомников "Центрлесхоза" приготовили к посадкам порядка... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T19:23
2023-05-10T19:23
2023-05-10T19:23
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. До старта экологической акции "Лес Победы" в Московской области остается меньше пяти дней. Сотрудники питомников "Центрлесхоза" приготовили к посадкам порядка 2,7 миллиона сеянцев сосны, ели и дуба. Об этом сообщил телеканал "360".Сеянцы находились в хранилищах со снегом, их заготовили еще зимой. На места посадок саженцы отправятся с защищенной корневой системой.Акция "Лес Победы" пройдет в Московской области 13 мая. На карте геопортала Подмосковья можно выбрать любую удобную для себя площадку и принять участие в высадке леса.
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