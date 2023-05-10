https://ria.ru/20230510/les-1870888848.html

В МО подготовили порядка 2,7 млн сеянцев сосны и дуба к весенним посадкам

В МО подготовили порядка 2,7 млн сеянцев сосны и дуба к весенним посадкам - РИА Новости, 10.05.2023

В МО подготовили порядка 2,7 млн сеянцев сосны и дуба к весенним посадкам

До старта экологической акции "Лес Победы" в Московской области остается меньше пяти дней. Сотрудники питомников "Центрлесхоза" приготовили к посадкам порядка... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T19:23

2023-05-10T19:23

2023-05-10T19:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. До старта экологической акции "Лес Победы" в Московской области остается меньше пяти дней. Сотрудники питомников "Центрлесхоза" приготовили к посадкам порядка 2,7 миллиона сеянцев сосны, ели и дуба. Об этом сообщил телеканал "360".Сеянцы находились в хранилищах со снегом, их заготовили еще зимой. На места посадок саженцы отправятся с защищенной корневой системой.Акция "Лес Победы" пройдет в Московской области 13 мая. На карте геопортала Подмосковья можно выбрать любую удобную для себя площадку и принять участие в высадке леса.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)