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В МО подготовили порядка 2,7 млн сеянцев сосны и дуба к весенним посадкам - РИА Новости, 10.05.2023
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Новости Подмосковья
 
19:23 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/les-1870888848.html
В МО подготовили порядка 2,7 млн сеянцев сосны и дуба к весенним посадкам
В МО подготовили порядка 2,7 млн сеянцев сосны и дуба к весенним посадкам - РИА Новости, 10.05.2023
В МО подготовили порядка 2,7 млн сеянцев сосны и дуба к весенним посадкам
До старта экологической акции "Лес Победы" в Московской области остается меньше пяти дней. Сотрудники питомников "Центрлесхоза" приготовили к посадкам порядка... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T19:23
2023-05-10T19:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. До старта экологической акции "Лес Победы" в Московской области остается меньше пяти дней. Сотрудники питомников "Центрлесхоза" приготовили к посадкам порядка 2,7 миллиона сеянцев сосны, ели и дуба. Об этом сообщил телеканал "360".Сеянцы находились в хранилищах со снегом, их заготовили еще зимой. На места посадок саженцы отправятся с защищенной корневой системой.Акция "Лес Победы" пройдет в Московской области 13 мая. На карте геопортала Подмосковья можно выбрать любую удобную для себя площадку и принять участие в высадке леса.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В МО подготовили порядка 2,7 млн сеянцев сосны и дуба к весенним посадкам

© Павел УсаченкоСаженцы деревьев подготовленные к весенним посадкам
Саженцы деревьев подготовленные к весенним посадкам
© Павел Усаченко
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. До старта экологической акции "Лес Победы" в Московской области остается меньше пяти дней. Сотрудники питомников "Центрлесхоза" приготовили к посадкам порядка 2,7 миллиона сеянцев сосны, ели и дуба. Об этом сообщил телеканал "360".
«
"Порядка 95 тысяч сеянцев будут посажены на подготовленных лесных участках и 16 тысяч – в ходе нашей традиционной акции „Лес Победы“. Остальные используют для лесовосстановления", – отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Сеянцы находились в хранилищах со снегом, их заготовили еще зимой. На места посадок саженцы отправятся с защищенной корневой системой.
Акция "Лес Победы" пройдет в Московской области 13 мая. На карте геопортала Подмосковья можно выбрать любую удобную для себя площадку и принять участие в высадке леса.
 
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