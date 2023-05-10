https://ria.ru/20230510/kuzbass-1870813420.html

Кузбасс стал участником всероссийской программы "Классная страна"

Кузбасс стал участником всероссийской программы "Классная страна" - РИА Новости, 10.05.2023

Кузбасс стал участником всероссийской программы "Классная страна"

Кузбасс стал участником всероссийской программы "Классная страна", в регионе будут развивать школьный познавательный туризм, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:39

2023-05-10T15:39

2023-05-10T15:39

россия

кемеровская область

владимир путин

сергей цивилев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149990/15/1499901574_0:314:5184:3230_1920x0_80_0_0_9407a792e3c2fa39981703a9c36794e4.jpg

КЕМЕРОВО, 10 мая – РИА Новости. Кузбасс стал участником всероссийской программы "Классная страна", в регионе будут развивать школьный познавательный туризм, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. "Кузбасс вошел в число 21 региона страны, где по решению экспертного совета всероссийской программы "Классная страна" будут развивать школьный познавательный туризм. Определены пять направлений: "История и патриотизм", "Культура", "Экология", "Наука", "Спорт и здоровый образ жизни". Лучшие образовательные маршруты, разработанные в субъектах федерации, включат в программы нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина", – говорится в сообщении. Вице-премьер, председатель экспертного совета всероссийской программы "Классная страна" Дмитрий Чернышенко отметил, что развитие школьного познавательного туризма было определено президентом Владимиром Путиным как одна из приоритетных задач. В первом открытом этапе всероссийской программы "Классная страна" приняли участие более 5 тысяч человек из 84 регионов. "Кузбасс — регион с богатой историей и культурой, уникальной природой. Каждый сможет найти что-то интересное здесь — от раскопок динозавров до собственного центра управления полетами кузбасского спутника. В последние годы в России активно развивается внутренний туризм, государство дает все возможности для того, чтобы мы лучше узнавали свою страну, свой родной край. Особенно это актуально для подрастающего поколения. Уверен, что участие во всероссийском проекте "Классная страна" поможет сделать Кузбасс более привлекательным для молодежи всей страны", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. Участники проекта пройдут обучение и разработают 100 образовательных программ путешествий. Также предполагается создание новых учебно-методических комплексов, которые будут включать выездные мероприятия для детей и молодежи во время образовательного процесса.

https://ria.ru/20230505/svo-1869937226.html

россия

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, кемеровская область, владимир путин, сергей цивилев