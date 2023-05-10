Кузбасс стал участником всероссийской программы "Классная страна"
Кузбасс вошел в число участников всероссийской программы "Классная страна"
Берег реки Томь в черте Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 10 мая – РИА Новости. Кузбасс стал участником всероссийской программы "Классная страна", в регионе будут развивать школьный познавательный туризм, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
"Кузбасс вошел в число 21 региона страны, где по решению экспертного совета всероссийской программы "Классная страна" будут развивать школьный познавательный туризм. Определены пять направлений: "История и патриотизм", "Культура", "Экология", "Наука", "Спорт и здоровый образ жизни". Лучшие образовательные маршруты, разработанные в субъектах федерации, включат в программы нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина", – говорится в сообщении.
Вице-премьер, председатель экспертного совета всероссийской программы "Классная страна" Дмитрий Чернышенко отметил, что развитие школьного познавательного туризма было определено президентом Владимиром Путиным как одна из приоритетных задач. В первом открытом этапе всероссийской программы "Классная страна" приняли участие более 5 тысяч человек из 84 регионов.
"Кузбасс — регион с богатой историей и культурой, уникальной природой. Каждый сможет найти что-то интересное здесь — от раскопок динозавров до собственного центра управления полетами кузбасского спутника. В последние годы в России активно развивается внутренний туризм, государство дает все возможности для того, чтобы мы лучше узнавали свою страну, свой родной край. Особенно это актуально для подрастающего поколения. Уверен, что участие во всероссийском проекте "Классная страна" поможет сделать Кузбасс более привлекательным для молодежи всей страны", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
Участники проекта пройдут обучение и разработают 100 образовательных программ путешествий. Также предполагается создание новых учебно-методических комплексов, которые будут включать выездные мероприятия для детей и молодежи во время образовательного процесса.