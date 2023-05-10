https://ria.ru/20230510/kurganmashzavod-1870719177.html
Основной производитель БМП в России существенно обновит оборудование
Основной производитель БМП в России существенно обновит оборудование - РИА Новости, 10.05.2023
Основной производитель БМП в России существенно обновит оборудование
"Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") в ближайшие два года существенно обновит оборудование на своих... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T10:03
2023-05-10T10:03
2023-05-10T10:03
россия
технологии
ростех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869592481_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_cf7126c522c894564e7f2f57a7cb3a6b.jpg
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") в ближайшие два года существенно обновит оборудование на своих производственных мощностях, сообщили РИА Новости на предприятии. Ранее многие предприятия российского оборонно-промышленного комплекса перешли на усиленный режим работы, так как в связи с проведением специальной военной операции на Украине существенно возросли потребности ВС РФ в вооружениях, военной и специальной технике, боеприпасах и прочей продукции военного назначения. "Для безусловного выполнения государственного оборонного заказа предприятие поступательно обновляет имеющиеся производственные мощности. В техническое перевооружение уже вложено несколько миллиардов рублей. В ближайшие два года "Курганмашзавод" закупит и введет в эксплуатацию большое количество оборудования заготовительного, термического и гальванического переделов, необходимое энергетическое и транспортное оборудование", - рассказали на заводе. Там добавили, что средства и субсидии на это выделяет Минпромторг РФ, вопросы по комплектации изделий решаются в рабочем порядке при поддержке Военно-промышленной комиссии и Минпромторга РФ, всесторонняя помощь оказывается госкорпорацией "Ростех". "Курганмашзавод" специализируется на производстве боевых машин пехоты. В частности, компания нарастила поставки в Вооруженные силы РФ БМП-3, в том числе с дополнительной защитой.
https://ria.ru/20230504/kurganmashzavod-1869543177.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869592481_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_871985fa24d4f5bd4382303b3d6f87a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, ростех
Россия, Технологии, Ростех
Основной производитель БМП в России существенно обновит оборудование
Основной производитель БМП в России "Курганмашзавод" существенно обновит оборудование
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") в ближайшие два года существенно обновит оборудование на своих производственных мощностях, сообщили РИА Новости на предприятии.
Ранее многие предприятия российского оборонно-промышленного комплекса перешли на усиленный режим работы, так как в связи с проведением специальной военной операции на Украине
существенно возросли потребности ВС РФ в вооружениях, военной и специальной технике, боеприпасах и прочей продукции военного назначения.
"Для безусловного выполнения государственного оборонного заказа предприятие поступательно обновляет имеющиеся производственные мощности. В техническое перевооружение уже вложено несколько миллиардов рублей. В ближайшие два года "Курганмашзавод" закупит и введет в эксплуатацию большое количество оборудования заготовительного, термического и гальванического переделов, необходимое энергетическое и транспортное оборудование", - рассказали на заводе.
Там добавили, что средства и субсидии на это выделяет Минпромторг
РФ, вопросы по комплектации изделий решаются в рабочем порядке при поддержке Военно-промышленной комиссии и Минпромторга РФ, всесторонняя помощь оказывается госкорпорацией "Ростех".
"Курганмашзавод" специализируется на производстве боевых машин пехоты. В частности, компания нарастила поставки в Вооруженные силы РФ БМП-3, в том числе с дополнительной защитой.
"Курганмашзавод" создал динамическую защиту для оснащения БМП в зоне СВО