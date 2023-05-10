https://ria.ru/20230510/kurganmashzavod-1870719177.html

Основной производитель БМП в России существенно обновит оборудование

Основной производитель БМП в России существенно обновит оборудование - РИА Новости, 10.05.2023

Основной производитель БМП в России существенно обновит оборудование

"Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") в ближайшие два года существенно обновит оборудование на своих... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T10:03

2023-05-10T10:03

2023-05-10T10:03

россия

технологии

ростех

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") в ближайшие два года существенно обновит оборудование на своих производственных мощностях, сообщили РИА Новости на предприятии. Ранее многие предприятия российского оборонно-промышленного комплекса перешли на усиленный режим работы, так как в связи с проведением специальной военной операции на Украине существенно возросли потребности ВС РФ в вооружениях, военной и специальной технике, боеприпасах и прочей продукции военного назначения. "Для безусловного выполнения государственного оборонного заказа предприятие поступательно обновляет имеющиеся производственные мощности. В техническое перевооружение уже вложено несколько миллиардов рублей. В ближайшие два года "Курганмашзавод" закупит и введет в эксплуатацию большое количество оборудования заготовительного, термического и гальванического переделов, необходимое энергетическое и транспортное оборудование", - рассказали на заводе. Там добавили, что средства и субсидии на это выделяет Минпромторг РФ, вопросы по комплектации изделий решаются в рабочем порядке при поддержке Военно-промышленной комиссии и Минпромторга РФ, всесторонняя помощь оказывается госкорпорацией "Ростех". "Курганмашзавод" специализируется на производстве боевых машин пехоты. В частности, компания нарастила поставки в Вооруженные силы РФ БМП-3, в том числе с дополнительной защитой.

https://ria.ru/20230504/kurganmashzavod-1869543177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, технологии, ростех