https://ria.ru/20230510/koronavirus-1870736740.html
В Москве за сутки госпитализировали 61 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 61 человека с COVID-19 - РИА Новости, 10.05.2023
В Москве за сутки госпитализировали 61 человека с COVID-19
За сутки в Москве выявлен 301 случай COVID-19, умерли семь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:11
2023-05-10T11:11
2023-05-10T11:11
москва
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. За сутки в Москве выявлен 301 случай COVID-19, умерли семь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 301, госпитализированы 61 человек, выздоровели 741 человек, семь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 510 958 случаев коронавируса, выздоровели 3 323 526 человек, умерли 48 757.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Москва, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 61 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 301 новый случай COVID-19, умерли семь человек