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В России за сутки госпитализировали 281 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 281 человека с COVID-19 - РИА Новости, 10.05.2023
В России за сутки госпитализировали 281 человека с COVID-19
Более 2,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 24 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:02
2023-05-10T11:02
2023-05-10T11:03
россия
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Более 2,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 24 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализирован 281 человек, на 25,1% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 23 субъектах, снижение - в 35 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений. "Выздоровели за сутки 3 278 человек, или на 4% больше в сравнении с 9 мая 2023 года. Выявлено 2 405 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 24 человека", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Россия, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 281 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 2405 новых случаев COVID-19, умерли 24 человека