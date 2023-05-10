https://ria.ru/20230510/koronavirus-1870734022.html

В России за сутки госпитализировали 281 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 281 человека с COVID-19 - РИА Новости, 10.05.2023

В России за сутки госпитализировали 281 человека с COVID-19

Более 2,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 24 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:02

2023-05-10T11:02

2023-05-10T11:03

россия

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Более 2,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 24 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализирован 281 человек, на 25,1% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 23 субъектах, снижение - в 35 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений. "Выздоровели за сутки 3 278 человек, или на 4% больше в сравнении с 9 мая 2023 года. Выявлено 2 405 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 24 человека", - говорится в сообщении.

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии