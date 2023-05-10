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В России за сутки госпитализировали 281 человека с COVID-19 - РИА Новости, 10.05.2023
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11:02 10.05.2023 (обновлено: 11:03 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/koronavirus-1870734022.html
В России за сутки госпитализировали 281 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 281 человека с COVID-19 - РИА Новости, 10.05.2023
В России за сутки госпитализировали 281 человека с COVID-19
Более 2,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 24 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:02
2023-05-10T11:03
россия
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Более 2,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 24 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализирован 281 человек, на 25,1% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 23 субъектах, снижение - в 35 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений. "Выздоровели за сутки 3 278 человек, или на 4% больше в сравнении с 9 мая 2023 года. Выявлено 2 405 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 24 человека", - говорится в сообщении.
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россия, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Россия, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 281 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 2405 новых случаев COVID-19, умерли 24 человека

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7 - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Более 2,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 24 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализирован 281 человек, на 25,1% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 23 субъектах, снижение - в 35 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений.
"Выздоровели за сутки 3 278 человек, или на 4% больше в сравнении с 9 мая 2023 года. Выявлено 2 405 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 24 человека", - говорится в сообщении.
 
РоссияКоронавирус COVID-19Распространение коронавирусаКоронавирус в России
 
 
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