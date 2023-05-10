https://ria.ru/20230510/kormukhina-1870811213.html

"Деньги получает Меладзе": Кормухина раскрыла детали конфликта с Гагариной

"Деньги получает Меладзе": Кормухина раскрыла детали конфликта с Гагариной - РИА Новости, 10.05.2023

"Деньги получает Меладзе": Кормухина раскрыла детали конфликта с Гагариной

Певица Ольга Кормухина в интервью "Абзацу" раскрыла детали конфликта с Полиной Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя "Кукушка". РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:08

2023-05-10T17:08

2023-05-10T17:08

шоубиз

ольга кормухина

полина гагарина

знаменитости

константин меладзе

вооруженные силы украины

музыка

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Певица Ольга Кормухина в интервью "Абзацу" раскрыла детали конфликта с Полиной Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя "Кукушка". По словам знаменитости, ее конфликт с Гагариной обозначил проблему в искусстве. Конфликт Ольги Кормухиной и Полины Гагариной начался в 2019 году. Рок-звезда утверждала, что молодая певица присвоила себе ее аранжировку, написанную Алексеем Беловым.Автором версии Гагариной был указан композитор Константин Меладзе. В прошлом году суд вынес решение в пользу исполнительницы хита "Спектакль окончен". Но Кормухина отметила, что будет "бороться, пока хватит сил". По данным СМИ, после начала спецоперации Константин Меладзе перебрался на свою виллу в Италии. Он редко выходит на связь с подписчиками и никак не комментирует информацию о своем переезде.

https://ria.ru/20221103/kormukhina-1829043127.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ольга кормухина, полина гагарина, знаменитости, константин меладзе, вооруженные силы украины, музыка