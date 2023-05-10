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"Деньги получает Меладзе": Кормухина раскрыла детали конфликта с Гагариной - РИА Новости, 10.05.2023
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Шоубиз
 
17:08 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/kormukhina-1870811213.html
"Деньги получает Меладзе": Кормухина раскрыла детали конфликта с Гагариной
"Деньги получает Меладзе": Кормухина раскрыла детали конфликта с Гагариной - РИА Новости, 10.05.2023
"Деньги получает Меладзе": Кормухина раскрыла детали конфликта с Гагариной
Певица Ольга Кормухина в интервью "Абзацу" раскрыла детали конфликта с Полиной Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя "Кукушка". РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:08
2023-05-10T17:08
шоубиз
ольга кормухина
полина гагарина
знаменитости
константин меладзе
вооруженные силы украины
музыка
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Певица Ольга Кормухина в интервью "Абзацу" раскрыла детали конфликта с Полиной Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя "Кукушка". По словам знаменитости, ее конфликт с Гагариной обозначил проблему в искусстве. Конфликт Ольги Кормухиной и Полины Гагариной начался в 2019 году. Рок-звезда утверждала, что молодая певица присвоила себе ее аранжировку, написанную Алексеем Беловым.Автором версии Гагариной был указан композитор Константин Меладзе. В прошлом году суд вынес решение в пользу исполнительницы хита "Спектакль окончен". Но Кормухина отметила, что будет "бороться, пока хватит сил". По данным СМИ, после начала спецоперации Константин Меладзе перебрался на свою виллу в Италии. Он редко выходит на связь с подписчиками и никак не комментирует информацию о своем переезде.
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ольга кормухина, полина гагарина, знаменитости, константин меладзе, вооруженные силы украины, музыка
Шоубиз, Ольга Кормухина, Полина Гагарина, Знаменитости, Константин Меладзе, Вооруженные силы Украины, Музыка
"Деньги получает Меладзе": Кормухина раскрыла детали конфликта с Гагариной

Ольга Кормухина рассказала, что ей предстоит еще одно заседание с Полиной Гагариной

© РИА Новости / Евгений Одиноков/Григорий СысоевПолина Гагарина / Ольга Кормухина
Полина Гагарина / Ольга Кормухина - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков/Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Певица Ольга Кормухина в интервью "Абзацу" раскрыла детали конфликта с Полиной Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя "Кукушка".
«
"У нас еще предстоит заседание. Мне пишут, что это бесполезно. Это не вопрос авторских прав, а совести в искусстве. Как можно воровать творчество? Мне было важно обозначить эту проблему. Сейчас будет здорово, если будет решение в ее пользу. Говорят, у нее есть покровители. Я привыкла свои проблемы решать сама", – рассказала Кормухина.
По словам знаменитости, ее конфликт с Гагариной обозначил проблему в искусстве.
«
"Этот суд был для меня нескончаемой Голгофой. Каждый раз, когда поет Гагарина, деньги получает Меладзе. А он давно поддерживает ВСУ. Должна быть в культуре спецоперация", – заключила исполнительница.
Конфликт Ольги Кормухиной и Полины Гагариной начался в 2019 году. Рок-звезда утверждала, что молодая певица присвоила себе ее аранжировку, написанную Алексеем Беловым.
Автором версии Гагариной был указан композитор Константин Меладзе. В прошлом году суд вынес решение в пользу исполнительницы хита "Спектакль окончен". Но Кормухина отметила, что будет "бороться, пока хватит сил".
По данным СМИ, после начала спецоперации Константин Меладзе перебрался на свою виллу в Италии. Он редко выходит на связь с подписчиками и никак не комментирует информацию о своем переезде.
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ШоубизОльга КормухинаПолина ГагаринаЗнаменитостиКонстантин МеладзеВооруженные силы УкраиныМузыка
 
 
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