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В США назвали просчет Зеленского, который дорого ему обойдется - РИА Новости, 10.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:21 10.05.2023 (обновлено: 19:03 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/kontrnastuplenie-1870872311.html
В США назвали просчет Зеленского, который дорого ему обойдется
В США назвали просчет Зеленского, который дорого ему обойдется - РИА Новости, 10.05.2023
В США назвали просчет Зеленского, который дорого ему обойдется
Высокопоставленные украинские чиновники опасаются, что результат контрнаступления не оправдает ажиотажа, который раздувает вокруг него администрация президента... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T18:21
2023-05-10T19:03
специальная военная операция на украине
сша
владимир зеленский
украина
в мире
алексей резников
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Высокопоставленные украинские чиновники опасаются, что результат контрнаступления не оправдает ажиотажа, который раздувает вокруг него администрация президента Владимира Зеленского, пишет The Washington Post.Авторы статьи напомнили слова главы Минобороны Украины Алексея Резникова о том, что ожидания от будущей кампании переоценены. Чиновник подчеркнул, что западные партнеры ждут от Киева "пример успеха", чтобы продемонстрировать его своим гражданам, но признал, что не знает, каким будет его масштаб.Украина стремится совершить быстрый прорыв, в то время как военные действия на востоке и юге превратились в изнурительное артиллерийское сражение, поэтому Киеву будет сложно, если вообще возможно, оттеснить российские войска на позиции до начала спецоперации, отметили публицисты.Если же ВСУ потерпят неудачу, то Киев либо лишится военной поддержки, либо столкнется с давлением Запада пойти на переговоры с Москвой, которые с большой вероятностью пройдут на российских условиях.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша
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сша, владимир зеленский, украина, в мире, алексей резников, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, США, Владимир Зеленский, Украина, В мире, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, Киев
В США назвали просчет Зеленского, который дорого ему обойдется

WP: украинское командование боится не оправдать ожиданий Запада по контрнаступлению

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Высокопоставленные украинские чиновники опасаются, что результат контрнаступления не оправдает ажиотажа, который раздувает вокруг него администрация президента Владимира Зеленского, пишет The Washington Post.
«

"Наращивание сил перед маневром, подробности которого держатся в секрете, заставило киевский режим задуматься о том, какой результат будет достаточным, чтобы впечатлить Запад, особенно Вашингтон", — говорится в публикации.

Авторы статьи напомнили слова главы Минобороны Украины Алексея Резникова о том, что ожидания от будущей кампании переоценены. Чиновник подчеркнул, что западные партнеры ждут от Киева "пример успеха", чтобы продемонстрировать его своим гражданам, но признал, что не знает, каким будет его масштаб.
Украина стремится совершить быстрый прорыв, в то время как военные действия на востоке и юге превратились в изнурительное артиллерийское сражение, поэтому Киеву будет сложно, если вообще возможно, оттеснить российские войска на позиции до начала спецоперации, отметили публицисты.
Если же ВСУ потерпят неудачу, то Киев либо лишится военной поддержки, либо столкнется с давлением Запада пойти на переговоры с Москвой, которые с большой вероятностью пройдут на российских условиях.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
"Время на исходе". Зеленского предупредили из-за контрнаступления ВСУ
4 мая, 17:12
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАВладимир ЗеленскийУкраинаВ миреАлексей РезниковВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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