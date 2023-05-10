СМИ: в США выдвинули обвинения скандально известному конгрессмену Сантосу
CNN : в США выдвинули обвинения скандально известному конгрессмену-республиканцу Сантосу
© AP Photo / John LocherДжордж Сантос
© AP Photo / John Locher
Джордж Сантос. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Прокуратура США выдвинула уголовные обвинения против скандально известного конгрессмена-республиканца Джорджа Сантоса, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Громкая история вокруг Сантоса, избиравшегося в конгресс в ноябре 2022 года, разгорелась уже в декабре, когда газета New York Times опубликовала разоблачительный материал о множестве нестыковок в биографии новоизбранного депутата. Одной из них стало утверждение что он работал в инвестиционном банке Goldman Sachs. Компания опровергла это, а сам Сантос в свое оправдание заявил, что работал в фирме, "имевшей ограниченные партнерские отношения" с этим одним из крупнейших инвестиционных банков мира. СМИ также сообщали, что Сантос в 2017 году якобы организовал мошенническую схему по скиммингу кредитных карт.
"Федеральные прокуроры выдвинули уголовные обвинения против члена палаты представителей от Нью-Йорка Джорджа Сантоса", - говорится в сообщении телеканала.
Ожидается, что Сантос уже в среду предстанет перед федеральным судом восточного округа Нью-Йорка, где в закрытом режиме были предъявлены обвинения.
Как сообщил телеканал, "точный характер обвинений не удалось узнать", однако ФБР и прокуроры министерства юстиции в Нью-Йорке и Вашингтоне изучают "утверждения о ложных заявлениях" в документах по финансированию избирательной кампании Сантоса.
В апреле Сантос официально объявил о своем участии в выборах в конгресс США в 2024 году. Политик приложил к своему посту заявление с объявлением о начале кампании по переизбранию, в котором отмечается, что за 100 дней на своем посту он показал, что является "добросовестным законодателем" и "искренним критиком" правящей верхушки Вашингтона.