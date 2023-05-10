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СМИ: в США выдвинули обвинения скандально известному конгрессмену Сантосу - РИА Новости, 10.05.2023
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01:00 10.05.2023 (обновлено: 05:42 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/kongressmen-1870682626.html
СМИ: в США выдвинули обвинения скандально известному конгрессмену Сантосу
СМИ: в США выдвинули обвинения скандально известному конгрессмену Сантосу - РИА Новости, 10.05.2023
СМИ: в США выдвинули обвинения скандально известному конгрессмену Сантосу
Прокуратура США выдвинула уголовные обвинения против скандально известного конгрессмена-республиканца Джорджа Сантоса, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T01:00
2023-05-10T05:42
goldman sachs
федеральное бюро расследований сша
нью-йорк (город)
сша
вашингтон (штат)
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Прокуратура США выдвинула уголовные обвинения против скандально известного конгрессмена-республиканца Джорджа Сантоса, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.Громкая история вокруг Сантоса, избиравшегося в конгресс в ноябре 2022 года, разгорелась уже в декабре, когда газета New York Times опубликовала разоблачительный материал о множестве нестыковок в биографии новоизбранного депутата. Одной из них стало утверждение что он работал в инвестиционном банке Goldman Sachs. Компания опровергла это, а сам Сантос в свое оправдание заявил, что работал в фирме, "имевшей ограниченные партнерские отношения" с этим одним из крупнейших инвестиционных банков мира. СМИ также сообщали, что Сантос в 2017 году якобы организовал мошенническую схему по скиммингу кредитных карт. "Федеральные прокуроры выдвинули уголовные обвинения против члена палаты представителей от Нью-Йорка Джорджа Сантоса", - говорится в сообщении телеканала. Ожидается, что Сантос уже в среду предстанет перед федеральным судом восточного округа Нью-Йорка, где в закрытом режиме были предъявлены обвинения. Как сообщил телеканал, "точный характер обвинений не удалось узнать", однако ФБР и прокуроры министерства юстиции в Нью-Йорке и Вашингтоне изучают "утверждения о ложных заявлениях" в документах по финансированию избирательной кампании Сантоса.В апреле Сантос официально объявил о своем участии в выборах в конгресс США в 2024 году. Политик приложил к своему посту заявление с объявлением о начале кампании по переизбранию, в котором отмечается, что за 100 дней на своем посту он показал, что является "добросовестным законодателем" и "искренним критиком" правящей верхушки Вашингтона.
https://ria.ru/20230509/verdikt-1870674608.html
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goldman sachs, федеральное бюро расследований сша, нью-йорк (город), сша, вашингтон (штат), в мире
Goldman Sachs, Федеральное бюро расследований США, Нью-Йорк (город), США, Вашингтон (штат), В мире
СМИ: в США выдвинули обвинения скандально известному конгрессмену Сантосу

CNN : в США выдвинули обвинения скандально известному конгрессмену-республиканцу Сантосу

© AP Photo / John LocherДжордж Сантос
Джордж Сантос - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / John Locher
Джордж Сантос. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Прокуратура США выдвинула уголовные обвинения против скандально известного конгрессмена-республиканца Джорджа Сантоса, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Громкая история вокруг Сантоса, избиравшегося в конгресс в ноябре 2022 года, разгорелась уже в декабре, когда газета New York Times опубликовала разоблачительный материал о множестве нестыковок в биографии новоизбранного депутата. Одной из них стало утверждение что он работал в инвестиционном банке Goldman Sachs. Компания опровергла это, а сам Сантос в свое оправдание заявил, что работал в фирме, "имевшей ограниченные партнерские отношения" с этим одним из крупнейших инвестиционных банков мира. СМИ также сообщали, что Сантос в 2017 году якобы организовал мошенническую схему по скиммингу кредитных карт.
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"Федеральные прокуроры выдвинули уголовные обвинения против члена палаты представителей от Нью-Йорка Джорджа Сантоса", - говорится в сообщении телеканала.
Ожидается, что Сантос уже в среду предстанет перед федеральным судом восточного округа Нью-Йорка, где в закрытом режиме были предъявлены обвинения.
Как сообщил телеканал, "точный характер обвинений не удалось узнать", однако ФБР и прокуроры министерства юстиции в Нью-Йорке и Вашингтоне изучают "утверждения о ложных заявлениях" в документах по финансированию избирательной кампании Сантоса.
В апреле Сантос официально объявил о своем участии в выборах в конгресс США в 2024 году. Политик приложил к своему посту заявление с объявлением о начале кампании по переизбранию, в котором отмечается, что за 100 дней на своем посту он показал, что является "добросовестным законодателем" и "искренним критиком" правящей верхушки Вашингтона.
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