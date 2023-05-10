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Лирика СВО: включат ли Z-поэтов в школьную программу
Лирика СВО: включат ли Z-поэтов в школьную программу - РИА Новости, 10.05.2023
Лирика СВО: включат ли Z-поэтов в школьную программу
Они пишут о том, что видят вокруг, фиксируют моменты современности. Вопрос включения в школьную программу стихотворений Z-поэтов обсуждают на разном уровне. РИА РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T08:00
2023-05-10T08:00
2023-05-10T08:10
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александр антипов
культура
владимир маяковский
сергей есенин
книги
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. Они пишут о том, что видят вокруг, фиксируют моменты современности. Вопрос включения в школьную программу стихотворений Z-поэтов обсуждают на разном уровне. РИА Новости поговорило об этом с экспертами, чиновниками и самими авторами.Чиновники: много талантов, но нужен отборДепутат Госдумы, председатель комитета по культуре Елена Ямпольская уверена, что среди Z-поэтов и писателей много талантливых людей. Включение их произведений в программу для школьников "можно только приветствовать".По ее словам, выбрать есть из чего, особенно для старших классов: новые работы можно включить в дополнительную программу, в список рекомендованного для чтения, ведь "есть масса способов использовать современную литературу в учебном процессе в разных форматах".Она отметила, что речь не только о поэзии, но и драматургии. По мнению Ямпольской, уже созданы неплохие произведения для театра на темы СВО и ситуации в Донбассе, поскольку "идет художественное осмысление".Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с РИА Новости также высказалась на тему изменений школьной программы, которая, по ее мнению, должна быть цельной.Драпеко коснулась темы исключения некоторых авторов из программы. Заметила, что, например, вопрос работ Александра Солженицына — сложный.По ее мнению, нынешние авторы еще "не дозрели" до того, чтобы называть их произведения высокой литературой.Литераторы: школьные часы не безграничныАналогичной позиции придерживается переводчик, редактор, литературный журналист, автор Михаил Визель.По мнению Визеля, формальным критерием должен быть выход произведения до года рождения школьника.Поэтесса и журналистка, член Союза писателей Москвы Мария Ватутина отчасти солидарна. По ее словам, некоторые авторы из школьной программы могут быть неоднозначны или "суховаты" для детей и подростков, их лучше изучать уже в студенчестве, на филологических факультетах.Она также отметила важность унификации: сперва нужно привести учебники и хрестоматии в единый вид — чтобы не было разных версий.Мнение Z-поэтов: осмысленность и осторожностьСами авторы уверены, что с современной прозой необходимо знакомить учеников. Но важно это делать осмысленно.По его словам, многие, кто сейчас пишет на насущные темы, об СВО, гражданскую лирику, начали это делать не с 24 февраля 2022 года, а задолго до этого. Антипов убежден: "Время рассудит, достойны ли эти произведения школьной программы".Александр добавил, что самых ярких авторов можно представлять уже сейчас — не только в школе, но и проводить открытые уроки со студентами.Более категорично настроен Влад Маленко, поэт, художественный руководитель Государственного музея Сергея Есенина в Москве, основатель Московского театра поэтов.Несмотря на разницу во мнениях, все сходятся в одном: произведения современных авторов важно читать и изучать, а включение в программу для школьников должны определять профильные специалисты. При этом необходимо видеть иерархию произведений и понимать, выдержали ли они испытание временем.
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москва, елена ямпольская, елена драпеко, александр антипов, владимир маяковский, сергей есенин, книги, донбасс, школа, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), просвещение
Москва, Елена Ямпольская, Елена Драпеко, Александр Антипов, Культура, Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Книги, Донбасс, Школа, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Просвещение
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. Они пишут о том, что видят вокруг, фиксируют моменты современности. Вопрос включения в школьную программу стихотворений Z-поэтов обсуждают на разном уровне. РИА Новости поговорило об этом с экспертами, чиновниками и самими авторами.
Чиновники: много талантов, но нужен отбор
Депутат Госдумы, председатель комитета по культуре Елена Ямпольская уверена, что среди Z-поэтов и писателей много талантливых людей. Включение их произведений в программу для школьников "можно только приветствовать".
«
"Отбор для школьной программы — серьезная экспертная работа. Это будет происходить через Министерство просвещения, специалисты должны каждое произведение отдельно рассмотреть, проанализировать. Но уже сейчас ясно, что СВО "подняла на свет" много очень талантливых поэтов. Очевидно, что появилась новая поэтическая волна", — сказала она в разговоре с РИА Новости.
По ее словам, выбрать есть из чего, особенно для старших классов: новые работы можно включить в дополнительную программу, в список рекомендованного для чтения, ведь "есть масса способов использовать современную литературу в учебном процессе в разных форматах".
Она отметила, что речь не только о поэзии, но и драматургии. По мнению Ямпольской, уже созданы неплохие произведения для театра на темы СВО и ситуации в Донбассе, поскольку "идет художественное осмысление".
«
"Сейчас мы занимаемся формированием нового состава Общественного совета при нашем комитете: хотим, чтобы он был максимально широким, — продолжила Ямпольская. — Я убеждена, что туда войдут представители новой литературной волны, авторы, которые пишут о том, что сейчас там происходит. Их слово чрезвычайно значимо для нас".
Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с РИА Новости также высказалась на тему изменений школьной программы, которая, по ее мнению, должна быть цельной.
«
"Нужно включать в программу по литературе то, что изучают по истории — чтобы два предмета шли параллельно. Периодам Великой Отечественной войны или современности должны соответствовать литературные произведения, признанные классикой. Проверенные, классические работы", — пояснила депутат РИА Новости.
Драпеко коснулась темы исключения некоторых авторов из программы. Заметила, что, например, вопрос работ Александра Солженицына — сложный.
«
"Я читала его еще в 1960-е, первые издания. Но ни тогда мне не понравился "Один день Ивана Денисовича", ни сейчас — на мой взгляд, детям это изучать не обязательно. А классику того времени надо включать, чтобы школьники понимали, как исторические события отражались в литературе. Поэтому обязательно — Шолохов, военная проза, она у нас очень мощная. А также шестидесятники, поэзия 1970-х", — уверена Драпеко.
По ее мнению, нынешние авторы еще "не дозрели" до того, чтобы называть их произведения высокой литературой.
«
"Можно знакомить с современными произведениями, в том числе, об СВО. Но не в учебном порядке, а факультативно, дополнительно. Еще не произошел отбор. А детям нужны именно проверенные классические работы", — подчеркнула она.
Литераторы: школьные часы не безграничны
Аналогичной позиции придерживается переводчик, редактор, литературный журналист, автор Михаил Визель.
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"При присвоении улицам и площадям названий, даваемых в честь исторических личностей, есть формальный критерий — не меньше десяти лет с момента их смерти. Для внесения литературных произведений в школьную программу такого четкого критерия нет, но есть (или должен быть) здравый смысл. Понятно, что в 1970-е произведения Шолохова заняли место в программе с полным на то основанием, хотя Михаил Александрович был жив. И понятно, что стихи Веры Полозковой включать рановато, хотя старшеклассницы ее ранними девическими стихами зачитываются и там есть чем зачитаться", — сказал он РИА Новости.
По мнению Визеля, формальным критерием должен быть выход произведения до года рождения школьника.
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"То есть, скажем, для школьников 2007 года рождения "Желтая стрела" Пелевина, вышедшая в 1993-м, — вполне себе классика, — пояснил он РИА Новости. — Но вообще здесь нужна осторожность, школьные часы не безграничны. Чтобы включить что-то новое, надо что-то старое выкинуть. Много ли найдется поэтических произведений, достойных "выбить" Фета и Брюсова?" — рассуждает Визель.
Поэтесса и журналистка, член Союза писателей Москвы Мария Ватутина отчасти солидарна. По ее словам, некоторые авторы из школьной программы могут быть неоднозначны или "суховаты" для детей и подростков, их лучше изучать уже в студенчестве, на филологических факультетах.
«
"Выбирать нужно что-то более традиционного склада, чтобы ложилось на слух, не было пафосным и призывным. Школьник не воспринимает дидактику, для него она — отталкивающий элемент. Лучше немного подождать, чтобы "встала на ноги" эта поэзия. Ведь только через некоторое время можно будет понять всю иерархию — какие стихи лучше, какие слабее, выделить самые главные ударные произведения, повлиявшие на сознание людей. Классикой они становятся не так быстро", — считает Ватутина.
Она также отметила важность унификации: сперва нужно привести учебники и хрестоматии в единый вид — чтобы не было разных версий.
Мнение Z-поэтов: осмысленность и осторожность
Сами авторы уверены, что с современной прозой необходимо знакомить учеников. Но важно это делать осмысленно.
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"У нас долго формировалось мнение, что поэт — гражданин мира, что если он пишет о родине, за родину, то он пропагандист. В таком случае можно назвать пропагандистами Пушкина, Гумилева, Лермонтова, Есенина с Маяковским, поэтов-фронтовиков. В школьной программе надо доносить идею о том, что поэты и писатели всегда были ближе к своей стране", — сказал РИА Новости поэт, артист Московского театра поэтов под руководством Влада Маленко Александр Антипов.
По его словам, многие, кто сейчас пишет на насущные темы, об СВО, гражданскую лирику, начали это делать не с 24 февраля 2022 года, а задолго до этого. Антипов убежден: "Время рассудит, достойны ли эти произведения школьной программы".
Александр добавил, что самых ярких авторов можно представлять уже сейчас — не только в школе, но и проводить открытые уроки со студентами.
Более категорично настроен Влад Маленко, поэт, художественный руководитель Государственного музея Сергея Есенина в Москве, основатель Московского театра поэтов.
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"Нужны не просто изменения, а системный пересмотр школьной литературной программы, — уверен он. — Часто мы "при гангрене начинаем делать маникюр", чтобы показать рвение текущего момента. Нужен сбор профессионального сообщества, и по его итогам — решение профильного ведомства. Как говорил Достоевский: "За людьми надо ходить, как за детьми. А за иными — как за больными!" Мы многое упустили. Надо наверстывать. Справимся!"
Несмотря на разницу во мнениях, все сходятся в одном: произведения современных авторов важно читать и изучать, а включение в программу для школьников должны определять профильные специалисты. При этом необходимо видеть иерархию произведений и понимать, выдержали ли они испытание временем.
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