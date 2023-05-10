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Лирика СВО: включат ли Z-поэтов в школьную программу

Лирика СВО: включат ли Z-поэтов в школьную программу - РИА Новости, 10.05.2023

Лирика СВО: включат ли Z-поэтов в школьную программу

Они пишут о том, что видят вокруг, фиксируют моменты современности. Вопрос включения в школьную программу стихотворений Z-поэтов обсуждают на разном уровне. РИА РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T08:00

2023-05-10T08:00

2023-05-10T08:10

москва

елена ямпольская

елена драпеко

александр антипов

культура

владимир маяковский

сергей есенин

книги

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. Они пишут о том, что видят вокруг, фиксируют моменты современности. Вопрос включения в школьную программу стихотворений Z-поэтов обсуждают на разном уровне. РИА Новости поговорило об этом с экспертами, чиновниками и самими авторами.Чиновники: много талантов, но нужен отборДепутат Госдумы, председатель комитета по культуре Елена Ямпольская уверена, что среди Z-поэтов и писателей много талантливых людей. Включение их произведений в программу для школьников "можно только приветствовать".По ее словам, выбрать есть из чего, особенно для старших классов: новые работы можно включить в дополнительную программу, в список рекомендованного для чтения, ведь "есть масса способов использовать современную литературу в учебном процессе в разных форматах".Она отметила, что речь не только о поэзии, но и драматургии. По мнению Ямпольской, уже созданы неплохие произведения для театра на темы СВО и ситуации в Донбассе, поскольку "идет художественное осмысление".Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с РИА Новости также высказалась на тему изменений школьной программы, которая, по ее мнению, должна быть цельной.Драпеко коснулась темы исключения некоторых авторов из программы. Заметила, что, например, вопрос работ Александра Солженицына — сложный.По ее мнению, нынешние авторы еще "не дозрели" до того, чтобы называть их произведения высокой литературой.Литераторы: школьные часы не безграничныАналогичной позиции придерживается переводчик, редактор, литературный журналист, автор Михаил Визель.По мнению Визеля, формальным критерием должен быть выход произведения до года рождения школьника.Поэтесса и журналистка, член Союза писателей Москвы Мария Ватутина отчасти солидарна. По ее словам, некоторые авторы из школьной программы могут быть неоднозначны или "суховаты" для детей и подростков, их лучше изучать уже в студенчестве, на филологических факультетах.Она также отметила важность унификации: сперва нужно привести учебники и хрестоматии в единый вид — чтобы не было разных версий.Мнение Z-поэтов: осмысленность и осторожностьСами авторы уверены, что с современной прозой необходимо знакомить учеников. Но важно это делать осмысленно.По его словам, многие, кто сейчас пишет на насущные темы, об СВО, гражданскую лирику, начали это делать не с 24 февраля 2022 года, а задолго до этого. Антипов убежден: "Время рассудит, достойны ли эти произведения школьной программы".Александр добавил, что самых ярких авторов можно представлять уже сейчас — не только в школе, но и проводить открытые уроки со студентами.Более категорично настроен Влад Маленко, поэт, художественный руководитель Государственного музея Сергея Есенина в Москве, основатель Московского театра поэтов.Несмотря на разницу во мнениях, все сходятся в одном: произведения современных авторов важно читать и изучать, а включение в программу для школьников должны определять профильные специалисты. При этом необходимо видеть иерархию произведений и понимать, выдержали ли они испытание временем.

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москва, елена ямпольская, елена драпеко, александр антипов, владимир маяковский, сергей есенин, книги, донбасс, школа, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), просвещение