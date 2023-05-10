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ВС России уничтожили до 80 украинских военных на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 80 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 10.05.2023

ВС России уничтожили до 80 украинских военных на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 80 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, самоходку "Акация", а также склад... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:19

2023-05-10T14:19

2023-05-10T14:26

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 80 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, самоходку "Акация", а также склад боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация". В районе населенного пункта Кизомыс Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр