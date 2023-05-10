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ВС России уничтожили до 80 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 80 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 10.05.2023
ВС России уничтожили до 80 украинских военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 80 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, самоходку "Акация", а также склад... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:19
2023-05-10T14:19
2023-05-10T14:26
специальная военная операция на украине
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херсонская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 80 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, самоходку "Акация", а также склад боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация". В районе населенного пункта Кизомыс Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России уничтожили до 80 украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили до 80 военных ВСУ на Херсонском направлении