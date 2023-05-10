https://ria.ru/20230510/khab-1870815515.html

Посол России рассказал о переговорах по газовому хабу в Турции

Посол России рассказал о переговорах по газовому хабу в Турции - РИА Новости, 10.05.2023

Посол России рассказал о переговорах по газовому хабу в Турции

Переговоры по предложенному РФ проекту газового хаба в Турции идут, определяется то, как он будет функционировать, проект будет иметь международный характер, он РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:44

2023-05-10T15:44

2023-05-10T15:44

турция

россия

анкара (провинция)

алексей ерхов

александр новак

цены на нефть

экономика

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АНКАРА, 10 мая – РИА Новости. Переговоры по предложенному РФ проекту газового хаба в Турции идут, определяется то, как он будет функционировать, проект будет иметь международный характер, он представит практический интерес для многих, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан. "Проект интересный. Сейчас идут переговоры. Именно в ходе этой работы выявляется и определяется то, как именно этот проект будет функционировать, на каких конкретно условиях. Я думаю, сейчас предвосхищать результаты переговоров было бы неправильно, тем более, что очень много деталей, о которых, я, не будучи специалистом, могу только догадываться. Давайте дождемся, посмотрим, что и как будет. Могу сказать, что проект очень большой, будет иметь международный характер. Я не сомневаюсь, что найдется очень много тех, для кого этот проект представит практический интерес", - сказал посол в интервью телеканалу "Россия 24".

https://ria.ru/20230305/gaz-1855923213.html

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турция, россия, анкара (провинция), алексей ерхов, александр новак, цены на нефть, экономика