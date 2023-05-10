https://ria.ru/20230510/karusel-1870852320.html

Оренбургский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ЧП с каруселью

Оренбургский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ЧП с каруселью - РИА Новости, 10.05.2023

Оренбургский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ЧП с каруселью

Женщина и девочка, получившие тяжелые травмы при обрушении карусели в оренбургском парке, идут на поправку, динамика состояния их здоровья положительная,... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:32

2023-05-10T17:32

2023-05-10T17:32

оренбургская область

россия

оренбург

денис паслер

происшествия

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УФА, 10 мая - РИА Новости. Женщина и девочка, получившие тяжелые травмы при обрушении карусели в оренбургском парке, идут на поправку, динамика состояния их здоровья положительная, сообщила глава минздрава Оренбургской области Татьяна Савинова. В субботу 6 мая в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 26-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. Позже женщину транспортировали в московскую клинику имени Бурденко, а девочку перевели в общую палату. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера в регионе проверяют все детские парки и комнаты отдыха. Следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Халатность". Были задержаны два руководителя компаний, обслуживающих карусель, и 36-летний руководитель парка. Всех задержанных арестовали до 7 июля. "Сегодня провели совещание с главными врачами по состоянию пациентов, пострадавших в парке. На данный момент в стационарах Оренбурга находятся восемь пациентов, все в стабильном состоянии с положительной динамикой - четверо взрослых и четверо детей. В ближайшие два дня планируется выписка трех пациентов на амбулаторное долечивание - двух взрослых и одного ребенка. Все пациенты получают консервативное лечение", - цитирует Савинову областной минздрав. По ее словам, у 10-летней девочки, которая переведена из реанимации в отделение, отмечается заметное улучшение состояния. У 26-летней пациентки, которая находится в Москве в институте имени Бурденко, также отмечается положительная динамика. "Сегодня московские коллеги проведут консилиум со специалистами разных профилей по дальнейшей тактике лечения. Мы находимся на постоянной ежедневной связи не только с врачами института имени Бурденко, но и с родственниками девушки", - добавила Савинова.

https://ria.ru/20230507/karusel-1870310572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оренбургская область, россия, оренбург, денис паслер, происшествия