https://ria.ru/20230510/karusel-1870852320.html
Оренбургский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ЧП с каруселью
Оренбургский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ЧП с каруселью - РИА Новости, 10.05.2023
Оренбургский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ЧП с каруселью
Женщина и девочка, получившие тяжелые травмы при обрушении карусели в оренбургском парке, идут на поправку, динамика состояния их здоровья положительная,... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:32
2023-05-10T17:32
2023-05-10T17:32
оренбургская область
россия
оренбург
денис паслер
происшествия
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УФА, 10 мая - РИА Новости. Женщина и девочка, получившие тяжелые травмы при обрушении карусели в оренбургском парке, идут на поправку, динамика состояния их здоровья положительная, сообщила глава минздрава Оренбургской области Татьяна Савинова. В субботу 6 мая в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 26-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. Позже женщину транспортировали в московскую клинику имени Бурденко, а девочку перевели в общую палату. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера в регионе проверяют все детские парки и комнаты отдыха. Следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Халатность". Были задержаны два руководителя компаний, обслуживающих карусель, и 36-летний руководитель парка. Всех задержанных арестовали до 7 июля. "Сегодня провели совещание с главными врачами по состоянию пациентов, пострадавших в парке. На данный момент в стационарах Оренбурга находятся восемь пациентов, все в стабильном состоянии с положительной динамикой - четверо взрослых и четверо детей. В ближайшие два дня планируется выписка трех пациентов на амбулаторное долечивание - двух взрослых и одного ребенка. Все пациенты получают консервативное лечение", - цитирует Савинову областной минздрав. По ее словам, у 10-летней девочки, которая переведена из реанимации в отделение, отмечается заметное улучшение состояния. У 26-летней пациентки, которая находится в Москве в институте имени Бурденко, также отмечается положительная динамика. "Сегодня московские коллеги проведут консилиум со специалистами разных профилей по дальнейшей тактике лечения. Мы находимся на постоянной ежедневной связи не только с врачами института имени Бурденко, но и с родственниками девушки", - добавила Савинова.
https://ria.ru/20230507/karusel-1870310572.html
https://ria.ru/20230507/orenburg-1870306791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, россия, оренбург, денис паслер, происшествия
Оренбургская область, Россия, Оренбург, Денис Паслер, Происшествия
Оренбургский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ЧП с каруселью
Глава оренбургского Минздрава Савинова: пострадавшие в ЧП с каруселью идут на поправку
УФА, 10 мая - РИА Новости. Женщина и девочка, получившие тяжелые травмы при обрушении карусели в оренбургском парке, идут на поправку, динамика состояния их здоровья положительная, сообщила глава минздрава Оренбургской области Татьяна Савинова.
В субботу 6 мая в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 26-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. Позже женщину транспортировали в московскую клинику имени Бурденко, а девочку перевели в общую палату.
В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера
в регионе проверяют все детские парки и комнаты отдыха.
Следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ
"Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Халатность". Были задержаны два руководителя компаний, обслуживающих карусель, и 36-летний руководитель парка. Всех задержанных арестовали до 7 июля.
Владелец парка в Оренбурге оплатит лечение пострадавших при ЧП с каруселью
"Сегодня провели совещание с главными врачами по состоянию пациентов, пострадавших в парке. На данный момент в стационарах Оренбурга
находятся восемь пациентов, все в стабильном состоянии с положительной динамикой - четверо взрослых и четверо детей. В ближайшие два дня планируется выписка трех пациентов на амбулаторное долечивание - двух взрослых и одного ребенка. Все пациенты получают консервативное лечение", - цитирует Савинову областной минздрав.
По ее словам, у 10-летней девочки, которая переведена из реанимации в отделение, отмечается заметное улучшение состояния. У 26-летней пациентки, которая находится в Москве
в институте имени Бурденко, также отмечается положительная динамика.
"Сегодня московские коллеги проведут консилиум со специалистами разных профилей по дальнейшей тактике лечения. Мы находимся на постоянной ежедневной связи не только с врачами института имени Бурденко, но и с родственниками девушки", - добавила Савинова.
Обрушившаяся в Оренбурге карусель не была зарегистрирована в гостехнадзоре