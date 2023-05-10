https://ria.ru/20230510/kaliningrad-1870883642.html

Депутат ГД назвал "переименование" Польшей Калининграда клиническим случаем

Депутат ГД назвал "переименование" Польшей Калининграда клиническим случаем - РИА Новости, 10.05.2023

Депутат ГД назвал "переименование" Польшей Калининграда клиническим случаем

Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко назвал клиническим случаем переименование Калининграда в Польше. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T18:59

2023-05-10T18:59

2023-05-10T18:59

в мире

польша

калининград

алексей диденко (политик)

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко назвал клиническим случаем переименование Калининграда в Польше. Как ранее сообщил телеканал TVN, Польша официально изменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. По его данным, комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской республики еще на заседании 12 апреля приняла решение, что "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград". "Польша в очередной раз насмешила весь мир - переименовала российский город Калининград в Крулевец. Это, конечно, случай клинический. Причем клиника здесь весьма симптоматична. Уместно вспомнить, что именно Польша на протяжении веков становилась провокатором многих европейских войн. Также можно вспомнить о доброй европейской традиции, по которой примерно раз в сто лет соседи делят Польшу между собой", - приводит РИА Новости пресс-служба фракции ЛДПР в ГД слова Диденко. Также депутат сообщил, что накануне Второй мировой войны только "позиция Польши помешала СССР прийти на помощь Чехословакии, которую просвещённые европейцы отдали на съедение Гитлеру". "Впрочем, Варшава приняла в этом активнейшее участие, "откусив" у Чехословакии Тешинскую область. Правда, спустя год Польша в очередной раз исчезла с политической карты мира. А ведь все могло быть иначе, пропусти она в 1938 году советские войска через свою территорию. Миллионы людей, наверное, остались бы живы", - рассказал Диденко. Он отметил, что Варшава предъявляет претензии на возмещение ущерба от Второй мировой войны, хотя сама может "похвастаться, пожалуй, самыми богатыми территориальными приобретениями по итогам этой войны". "Польша и сегодня не изменяет своим принципам, по наущению своих заокеанских хозяев провоцируя поочерёдно то Германию, то Россию… Таким образом, Польша уверенно движется по традиционному для нее пути, результатом которого вполне может стать демаркация русско-германской государственной границы. Кичливое польское государство вновь исчезнет с политической карты мира - и на этот раз, скорее всего, навсегда", - добавил депутат.

https://ria.ru/20230510/polsha-1870808748.html

https://ria.ru/20230510/izyatie-1870808590.html

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в мире, польша, калининград, алексей диденко (политик), госдума рф, лдпр