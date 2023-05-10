https://ria.ru/20230510/kaliningrad-1870844412.html

В переименовании Калининграда нет политических мотивов, утверждают в Польше

В переименовании Калининграда нет политических мотивов, утверждают в Польше - РИА Новости, 10.05.2023

В переименовании Калининграда нет политических мотивов, утверждают в Польше

В Польше утверждают, что за переименование Калининграда в Крулевец не стоит политического контекста. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:06

2023-05-10T17:06

2023-05-10T17:06

в мире

польша

калининград

марчин пшидач

россия

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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. В Польше утверждают, что за переименование Калининграда в Крулевец не стоит политического контекста. Ранее в Польше изменили официальное название российского города Калининград на Крулевец. Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики приняла решение, что "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград". "Я не вижу здесь никакого политического контекста. Много-много лет, я бы сказал сотни лет город, расположенный над Гданьским заливом, в этой части Европы, назывался на польском языке Крелевцем", - заявил журналистам глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. "Каждый, кто имеет хоть минимальные исторические знания, точно помнит, что Эммануэль Кант родился в Крулевце, а ни в каком-то другом городе. Так это называется на польском языке", - добавил он. Ранее в среду секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение о "переименовании" Калининграда, заявил, что это уже не русофобия, это граничащий с безумием процесс, который происходит в Польше. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев после такого решения Польши предложил свои варианты названий польских городов, а саму страну предложил именовать "Варшавское герцогство или Царство Польское в составе РФ как преемницы Российской империи".

https://ria.ru/20230510/polsha-1870808748.html

польша

калининград

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, калининград, марчин пшидач, россия