В переименовании Калининграда нет политических мотивов, утверждают в Польше
В Польше утверждают, что в переименовании Калининграда в Крулевец нет политических мотивов
Калининград. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. В Польше утверждают, что за переименование Калининграда в Крулевец не стоит политического контекста.
Ранее в Польше изменили официальное название российского города Калининград на Крулевец. Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики приняла решение, что "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград".
"Я не вижу здесь никакого политического контекста. Много-много лет, я бы сказал сотни лет город, расположенный над Гданьским заливом, в этой части Европы, назывался на польском языке Крелевцем", - заявил журналистам глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
"Каждый, кто имеет хоть минимальные исторические знания, точно помнит, что Эммануэль Кант родился в Крулевце, а ни в каком-то другом городе. Так это называется на польском языке", - добавил он.
Ранее в среду секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение о "переименовании" Калининграда, заявил, что это уже не русофобия, это граничащий с безумием процесс, который происходит в Польше.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев после такого решения Польши предложил свои варианты названий польских городов, а саму страну предложил именовать "Варшавское герцогство или Царство Польское в составе РФ как преемницы Российской империи".