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В переименовании Калининграда нет политических мотивов, утверждают в Польше - РИА Новости, 10.05.2023
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17:06 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/kaliningrad-1870844412.html
В переименовании Калининграда нет политических мотивов, утверждают в Польше
В переименовании Калининграда нет политических мотивов, утверждают в Польше - РИА Новости, 10.05.2023
В переименовании Калининграда нет политических мотивов, утверждают в Польше
В Польше утверждают, что за переименование Калининграда в Крулевец не стоит политического контекста. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:06
2023-05-10T17:06
в мире
польша
калининград
марчин пшидач
россия
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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. В Польше утверждают, что за переименование Калининграда в Крулевец не стоит политического контекста. Ранее в Польше изменили официальное название российского города Калининград на Крулевец. Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики приняла решение, что "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград". "Я не вижу здесь никакого политического контекста. Много-много лет, я бы сказал сотни лет город, расположенный над Гданьским заливом, в этой части Европы, назывался на польском языке Крелевцем", - заявил журналистам глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. "Каждый, кто имеет хоть минимальные исторические знания, точно помнит, что Эммануэль Кант родился в Крулевце, а ни в каком-то другом городе. Так это называется на польском языке", - добавил он. Ранее в среду секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение о "переименовании" Калининграда, заявил, что это уже не русофобия, это граничащий с безумием процесс, который происходит в Польше. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев после такого решения Польши предложил свои варианты названий польских городов, а саму страну предложил именовать "Варшавское герцогство или Царство Польское в составе РФ как преемницы Российской империи".
https://ria.ru/20230510/polsha-1870808748.html
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в мире, польша, калининград, марчин пшидач, россия
В мире, Польша, Калининград, Марчин Пшидач, Россия
В переименовании Калининграда нет политических мотивов, утверждают в Польше

В Польше утверждают, что в переименовании Калининграда в Крулевец нет политических мотивов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Калининград. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. В Польше утверждают, что за переименование Калининграда в Крулевец не стоит политического контекста.
Ранее в Польше изменили официальное название российского города Калининград на Крулевец. Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики приняла решение, что "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград".
"Я не вижу здесь никакого политического контекста. Много-много лет, я бы сказал сотни лет город, расположенный над Гданьским заливом, в этой части Европы, назывался на польском языке Крелевцем", - заявил журналистам глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
"Каждый, кто имеет хоть минимальные исторические знания, точно помнит, что Эммануэль Кант родился в Крулевце, а ни в каком-то другом городе. Так это называется на польском языке", - добавил он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Медведев прокомментировал "переименование" Польшей Калининграда
Вчера, 15:24
Ранее в среду секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение о "переименовании" Калининграда, заявил, что это уже не русофобия, это граничащий с безумием процесс, который происходит в Польше.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев после такого решения Польши предложил свои варианты названий польских городов, а саму страну предложил именовать "Варшавское герцогство или Царство Польское в составе РФ как преемницы Российской империи".
 
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