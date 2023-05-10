Польша изъяла 1,2 миллиона долларов у посольства и торгпредства России
Rzeczpospolita: Польша изъяла со счетов посольства и торгпредставительства России $1,2 млн
© iStock.com / Grzegorz JanuszewiczСтарый город в Гданьске, Польша
© iStock.com / Grzegorz Januszewicz
Старый город в Гданьске, Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 мая — РИА Новости. Польские власти изъяли с банковских счетов посольства и торгового представительства России более миллиона долларов, пишет газета Rzeczpospolita.
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"Более года назад польская прокуратура заблокировала почти 800 тысяч злотых и более 912 тысяч долларов (эквивалент пяти миллионов злотых, или 1,2 миллиона долларов. — Прим. ред.) на банковских счетах российского посольства, а недавно изменила форму обеспечения — она признала их вещественными доказательствами в ходе следствия и перечислила на свой счет", — говорится в публикации.
Решение прокуратуры окончательно вступило в силу в среду, уточнило издание.
Посольство России в Варшаве с конца февраля прошлого года работает без банковских счетов, которые заморозили по решению сначала финансового надзора Польши, а потом прокуратуры. В начале марта истекал очередной срок заморозки. Тогда счета разморозили, но только для того, чтобы перевести все находящиеся на них средства на счета прокуратуры в другом банке.
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев назвал изъятие средств правовым произволом и нарушением положений Венской конвенции о дипломатических сношениях. По его словам, польские власти арестовали их под предлогом "расследования", утверждая, что эти средства якобы используют для финансирования терроризма.
При этом Андреев рассказал, что в диппредставительство никто за разъяснениями не обращался, а польская сторона не проводила никаких следственных действий и не представила оснований для изъятия счетов.
В конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Москва ответит на решение Варшавы изъять деньги со счетов посольства и торгпредства России.