https://ria.ru/20230510/izyatie-1870808590.html

Польша изъяла 1,2 миллиона долларов у посольства и торгпредства России

Польша изъяла 1,2 миллиона долларов у посольства и торгпредства России - РИА Новости, 10.05.2023

Польша изъяла 1,2 миллиона долларов у посольства и торгпредства России

Польские власти изъяли с банковских счетов посольства и торгового представительства России более миллиона долларов, пишет газета Rzeczpospolita. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:23

2023-05-10T15:23

2023-05-10T19:28

россия

в мире

польша

варшава

сергей андреев (дипломат)

москва

дмитрий песков

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ВАРШАВА, 10 мая — РИА Новости. Польские власти изъяли с банковских счетов посольства и торгового представительства России более миллиона долларов, пишет газета Rzeczpospolita.Решение прокуратуры окончательно вступило в силу в среду, уточнило издание.Посольство России в Варшаве с конца февраля прошлого года работает без банковских счетов, которые заморозили по решению сначала финансового надзора Польши, а потом прокуратуры. В начале марта истекал очередной срок заморозки. Тогда счета разморозили, но только для того, чтобы перевести все находящиеся на них средства на счета прокуратуры в другом банке.Российский посол в Варшаве Сергей Андреев назвал изъятие средств правовым произволом и нарушением положений Венской конвенции о дипломатических сношениях. По его словам, польские власти арестовали их под предлогом "расследования", утверждая, что эти средства якобы используют для финансирования терроризма.При этом Андреев рассказал, что в диппредставительство никто за разъяснениями не обращался, а польская сторона не проводила никаких следственных действий и не представила оснований для изъятия счетов.В конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Москва ответит на решение Варшавы изъять деньги со счетов посольства и торгпредства России.

https://ria.ru/20230429/varshava-1868685525.html

https://ria.ru/20230430/diplomatiya-1868886353.html

россия

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варшава

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, в мире, польша, варшава, сергей андреев (дипломат), москва, дмитрий песков