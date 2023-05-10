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Израильские танки и самолеты обстреливают сектор Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2023
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14:00 10.05.2023 (обновлено: 14:12 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/izrail-1870782200.html
Израильские танки и самолеты обстреливают сектор Газа, пишут СМИ
Израильские танки и самолеты обстреливают сектор Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2023
Израильские танки и самолеты обстреливают сектор Газа, пишут СМИ
Танки и самолеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) в среду нанесли серию ударов по северным и южным районам сектора Газа, сообщили телеканалы, базирующиеся в... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:00
2023-05-10T14:12
в мире
израиль
армия обороны израиля
сектор газа
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ГАЗА, 10 мая - РИА Новости. Танки и самолеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) в среду нанесли серию ударов по северным и южным районам сектора Газа, сообщили телеканалы, базирующиеся в палестинском анклаве. Ранее в среду радио "Аль-Кудс" сообщило о гибели одного палестинца и тяжелом ранении второго в результате израильского авиаудара в городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа. Возобновившиеся атаки израильской армии нацелены на позиции, с которых отряды палестинского сопротивления наносят ракетные удары по территории Израиля, передает телеканал "Аль-Джазира". Пресс-служба ЦАХАЛа ранее сообщила, что ВВС Израиля атаковали боевиков, направлявшихся к месту запуска ракет в городе Хан-Юнис. В ночь на вторник ЦАХАЛ нанес серию ударов по сектору Газа по целям, принадлежащим группировке "Исламский Джихад". В ходе начавшей операции под названием "Щит и стрела" были ликвидированы трое командиров группировки, их фото в соцсетях опубликовал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
https://ria.ru/20230510/sireny-1870776542.html
https://ria.ru/20230509/gaza-1870607171.html
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в мире, израиль, армия обороны израиля, сектор газа
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля, Сектор Газа
Израильские танки и самолеты обстреливают сектор Газа, пишут СМИ

Aljazeera: танки и самолеты Израиля нанесли удары по северным и южным районам сектора Газа

© AFP 2023 / MAHMUD HAMSДым после израильских ударов по городу Газа. 10 мая 2023
Дым после израильских ударов по городу Газа. 10 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
Дым после израильских ударов по городу Газа. 10 мая 2023
Читать ria.ru в
ГАЗА, 10 мая - РИА Новости. Танки и самолеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) в среду нанесли серию ударов по северным и южным районам сектора Газа, сообщили телеканалы, базирующиеся в палестинском анклаве.
Ранее в среду радио "Аль-Кудс" сообщило о гибели одного палестинца и тяжелом ранении второго в результате израильского авиаудара в городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа.
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Вчера, 13:34
Возобновившиеся атаки израильской армии нацелены на позиции, с которых отряды палестинского сопротивления наносят ракетные удары по территории Израиля, передает телеканал "Аль-Джазира".
Пресс-служба ЦАХАЛа ранее сообщила, что ВВС Израиля атаковали боевиков, направлявшихся к месту запуска ракет в городе Хан-Юнис.
В ночь на вторник ЦАХАЛ нанес серию ударов по сектору Газа по целям, принадлежащим группировке "Исламский Джихад". В ходе начавшей операции под названием "Щит и стрела" были ликвидированы трое командиров группировки, их фото в соцсетях опубликовал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
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В миреИзраильАрмия обороны ИзраиляСектор Газа
 
 
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