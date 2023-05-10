https://ria.ru/20230510/izrail-1870782200.html

Израильские танки и самолеты обстреливают сектор Газа, пишут СМИ

Израильские танки и самолеты обстреливают сектор Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2023

Израильские танки и самолеты обстреливают сектор Газа, пишут СМИ

Танки и самолеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) в среду нанесли серию ударов по северным и южным районам сектора Газа, сообщили телеканалы, базирующиеся в... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:00

2023-05-10T14:00

2023-05-10T14:12

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армия обороны израиля

сектор газа

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ГАЗА, 10 мая - РИА Новости. Танки и самолеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) в среду нанесли серию ударов по северным и южным районам сектора Газа, сообщили телеканалы, базирующиеся в палестинском анклаве. Ранее в среду радио "Аль-Кудс" сообщило о гибели одного палестинца и тяжелом ранении второго в результате израильского авиаудара в городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа. Возобновившиеся атаки израильской армии нацелены на позиции, с которых отряды палестинского сопротивления наносят ракетные удары по территории Израиля, передает телеканал "Аль-Джазира". Пресс-служба ЦАХАЛа ранее сообщила, что ВВС Израиля атаковали боевиков, направлявшихся к месту запуска ракет в городе Хан-Юнис. В ночь на вторник ЦАХАЛ нанес серию ударов по сектору Газа по целям, принадлежащим группировке "Исламский Джихад". В ходе начавшей операции под названием "Щит и стрела" были ликвидированы трое командиров группировки, их фото в соцсетях опубликовал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

https://ria.ru/20230510/sireny-1870776542.html

https://ria.ru/20230509/gaza-1870607171.html

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сектор газа

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Владимир Лаврентьев

в мире, израиль, армия обороны израиля, сектор газа