https://ria.ru/20230510/izrail-1870782200.html
Израильские танки и самолеты обстреливают сектор Газа, пишут СМИ
Израильские танки и самолеты обстреливают сектор Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2023
Израильские танки и самолеты обстреливают сектор Газа, пишут СМИ
Танки и самолеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) в среду нанесли серию ударов по северным и южным районам сектора Газа, сообщили телеканалы, базирующиеся в... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:00
2023-05-10T14:00
2023-05-10T14:12
в мире
израиль
армия обороны израиля
сектор газа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870783058_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_d94fa54f3997c06ef98e9f438f9d9501.jpg
ГАЗА, 10 мая - РИА Новости. Танки и самолеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) в среду нанесли серию ударов по северным и южным районам сектора Газа, сообщили телеканалы, базирующиеся в палестинском анклаве. Ранее в среду радио "Аль-Кудс" сообщило о гибели одного палестинца и тяжелом ранении второго в результате израильского авиаудара в городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа. Возобновившиеся атаки израильской армии нацелены на позиции, с которых отряды палестинского сопротивления наносят ракетные удары по территории Израиля, передает телеканал "Аль-Джазира". Пресс-служба ЦАХАЛа ранее сообщила, что ВВС Израиля атаковали боевиков, направлявшихся к месту запуска ракет в городе Хан-Юнис. В ночь на вторник ЦАХАЛ нанес серию ударов по сектору Газа по целям, принадлежащим группировке "Исламский Джихад". В ходе начавшей операции под названием "Щит и стрела" были ликвидированы трое командиров группировки, их фото в соцсетях опубликовал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
https://ria.ru/20230510/sireny-1870776542.html
https://ria.ru/20230509/gaza-1870607171.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870783058_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_a6a2663597a876128988af6a0d3dac94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, армия обороны израиля, сектор газа
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля, Сектор Газа
Израильские танки и самолеты обстреливают сектор Газа, пишут СМИ
Aljazeera: танки и самолеты Израиля нанесли удары по северным и южным районам сектора Газа