https://ria.ru/20230510/investitsii-1870837210.html

Инвестиции в Ставрополье в 2022 году выросли на 4,3%, до 286 млрд рублей

Инвестиции в Ставрополье в 2022 году выросли на 4,3%, до 286 млрд рублей - РИА Новости, 10.05.2023

Инвестиции в Ставрополье в 2022 году выросли на 4,3%, до 286 млрд рублей

Объем инвестиций в Ставропольский край в 2022 году вырос по сравнению с 2021 годом на 4,3%, до 286 миллиардов рублей, сообщает управление пресс-службы и... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T16:43

2023-05-10T16:43

2023-05-10T16:43

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Объем инвестиций в Ставропольский край в 2022 году вырос по сравнению с 2021 годом на 4,3%, до 286 миллиардов рублей, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края.В правительстве края состоялось заседание, посвященное реализации инвестиционной политики на Ставрополье.Как сообщил министр экономического развития края Денис Полюбин, на протяжении последних шести лет в крае сохраняется положительная динамика привлечения инвестиций. С 2017 года объем финансовых вложений в экономику вырос в 2,1 раза и в настоящее время составляет 286 миллиардов рублей. Данный показатель вырос к уровню 2021 года на 4,3%.Несмотря на санкционное давление, повлекшее переформатирование производственно-логистических цепочек в ряде инвестпроектов, большинство муниципалитетов полностью выполнили планы по привлечению внебюджетных инвестиций.Из органов исполнительной власти края инвестплан перевыполнили министерство строительства (142%), министерство туризма (122%), комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию (120%) и министерство промышленности (104%).Как доложил министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов, одной из наиболее привлекательных и перспективных сфер инвестиционной деятельности остается индустрия гостеприимства. В 2023 году планируется реализация 15 инвестпроектов санаторно-курортного и туристического назначения с общим объемом инвестиций 12 миллиардов рублей. Это позволит создать до 2 тысяч новых мест размещения отдыхающих и 1,8 тысячи дополнительных рабочих мест.Губернатор Владимир Владимиров обратил внимание глав ведомств и муниципалитетов на необходимость диверсификации инвестполитики и эффективное использование новых механизмов работы с бизнесом."Инвестиционные планы у наших партнеров могут меняться, а реализация проектов, в ряде случаев, переноситься на другой срок. В таких ситуациях важно иметь запас инвестиционных идей, постоянно работать с представителями деловых кругов. Их заинтересованность в крае по-прежнему велика, что подтвердила недавняя Кавказская инвестиционная выставка. В нынешнем году Ставрополье приступает к внедрению в свою экономическую практику Регионального инвестиционного стандарта, который позволит создать четкий алгоритм действий инвесторов по технологическому присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций. Вы знаете, что это зачастую ключевое условие успеха инвестпроекта. Поэтому необходимо заблаговременно принять меры по разработке соответствующих алгоритмов действий инвестора, — подчеркнул Владимиров.

https://ria.ru/20230502/selkhoztekhnika-1869229900.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров