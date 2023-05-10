https://ria.ru/20230510/gumpomosch-1870881316.html
Машины с гумпомощью и артисты из Архангельска отправились в зону СВО
Машины с гумпомощью и артисты из Архангельска отправились в зону СВО - РИА Новости, 10.05.2023
Машины с гумпомощью и артисты из Архангельска отправились в зону СВО
Делегация Архангельской области отправилась в новые регионы России с гуманитарной и творческой миссией – в Донбасс везут две машины вещей, а бригада артистов... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T18:57
2023-05-10T18:57
2023-05-10T18:57
надежные люди
общество
донбасс
донецк
архангельск
патриот
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МУРМАНСК, 26 апр – РИА Новости. Делегация Архангельской области отправилась в новые регионы России с гуманитарной и творческой миссией – в Донбасс везут две машины вещей, а бригада артистов выступит с концертом, сообщает правительство региона. Волонтерскую группу из 11 человек возглавляет директор губернаторского центра "Вместе мы сильнее" Максим Арбузов. По его словам, комплекты гуманитарной помощи, как и ранее, состоят из нужных в полевом быту вещей. "В этот раз для поездки на Донбасс укомплектовано две машины. Они везут к месту назначения продукты питания, предметы медицинского назначения, элементы экипировки, спальные мешки – это то, что люди общими усилиями собрали для своих земляков… В состав нашей группы входят музыканты и исполнители, которые выступят с концертами в госпиталях и учебных заведениях Донецка и Луганска", – сообщил Арбузов, слова которого приводятся в сообщении. Он отметил, что программа поездки обширна: в каждом из городов архангелогородцы пробудут несколько дней. Планируются встречи с командирами воинских подразделений и бойцами, где участники делегации обсудят вопросы дальнейшего взаимодействия и установления более плотных контактов с местными администрациями. Один из участников делегации – начальник отдела обеспечения массовых мероприятий центра "Патриот" Алексей Крапов. По его словам, для выступлений на территории освобожденных республик сформирован коллектив из неравнодушных творческих людей. "На донбасской земле прозвучат песни Великой Победы. Мы планируем выступать в Луганске и Донецке, в военных госпиталях и детских домах, образовательных учреждениях. Предполагаем давать до трех концертов в день", – сказал Карпов.
https://ria.ru/20230510/uazy-1870818721.html
https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870745048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
надежные люди, общество, донбасс, донецк, архангельск, патриот
Надежные люди, Общество, Донбасс, Донецк, Архангельск, Патриот
Машины с гумпомощью и артисты из Архангельска отправились в зону СВО
Машины с гумпомощью и бригада артистов из Архангельска отправились в зону спецоперации
МУРМАНСК, 26 апр – РИА Новости. Делегация Архангельской области отправилась в новые регионы России с гуманитарной и творческой миссией – в Донбасс везут две машины вещей, а бригада артистов выступит с концертом, сообщает правительство региона.
Волонтерскую группу из 11 человек возглавляет директор губернаторского центра "Вместе мы сильнее" Максим Арбузов. По его словам, комплекты гуманитарной помощи, как и ранее, состоят из нужных в полевом быту вещей.
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"В этот раз для поездки на Донбасс укомплектовано две машины. Они везут к месту назначения продукты питания, предметы медицинского назначения, элементы экипировки, спальные мешки – это то, что люди общими усилиями собрали для своих земляков… В состав нашей группы входят музыканты и исполнители, которые выступят с концертами в госпиталях и учебных заведениях Донецка
и Луганска", – сообщил Арбузов, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что программа поездки обширна: в каждом из городов архангелогородцы пробудут несколько дней. Планируются встречи с командирами воинских подразделений и бойцами, где участники делегации обсудят вопросы дальнейшего взаимодействия и установления более плотных контактов с местными администрациями.
Один из участников делегации – начальник отдела обеспечения массовых мероприятий центра "Патриот
" Алексей Крапов. По его словам, для выступлений на территории освобожденных республик сформирован коллектив из неравнодушных творческих людей.
"На донбасской земле прозвучат песни Великой Победы. Мы планируем выступать в Луганске
и Донецке, в военных госпиталях и детских домах, образовательных учреждениях. Предполагаем давать до трех концертов в день", – сказал Карпов.
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