https://ria.ru/20230510/granty-1870834848.html

Гладков выдал уведомления о грантах бизнесу, пострадавшему от обстрелов

Гладков выдал уведомления о грантах бизнесу, пострадавшему от обстрелов - РИА Новости, 10.05.2023

Гладков выдал уведомления о грантах бизнесу, пострадавшему от обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду встретился с руководителями белгородских предприятий, пострадавших от обстрелов украинских войск, и... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T16:37

2023-05-10T16:37

2023-05-10T16:51

белгородская область

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россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду встретился с руководителями белгородских предприятий, пострадавших от обстрелов украинских войск, и вручил им уведомления на выделение грантов на восстановление бизнеса, на эти цели на первом этапе предусмотрено почти 400 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе правительства региона. Решением правительства РФ Белгородской области было дополнительно выделено почти 800 миллионов рублей из резервного фонда на поддержку пострадавшего от обстрелов бизнеса. С 26 апреля по 5 мая в региональном министерстве экономического развития и промышленности прошел первый этап приема заявок на получение финансовой помощи из федерального бюджета. "Комиссией принято решение выдать 46 грантов 28 компаниям и 18 индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки, на общую сумму в 397 миллионов рублей. Это почти половина средств, которые область получила из федерального бюджета... Без помощи федерального центра мы, конечно, не справились бы самостоятельно. Сейчас у нас появился реальный механизм поддержки", - сказал губернатор Гладков, слова которого приводит пресс-служба. Руководитель Белгородской области подчеркнул, что уже в среду начнется перечисление средств бизнесменам и предприятиям, пострадавшим от обстрелов украинских войск. Также с 10 мая стартовал второй этап приема заявок. По данным министерства экономического развития и промышленности области, в реестре более 100 пострадавших предприятий и индивидуальных предпринимателей. "Надеюсь, что это позволит в ближайшее время восстановить всё, что было утрачено. И начинаем ещё одну волну сбора заявок от пострадавшего бизнеса. Почему две волны? Это для ускорения всех процессов. Повторюсь: у нас задача – максимально быстро дать возможность восстановить утерянные предприятия и бизнес", - отметил глава региона. Гладков выразил надежду что все усилия дадут свой результат: удастся восстановить и экономическую деятельность, и рабочие места. "Пока же еще остается нерешенным вопрос о господдержке сельских предприятий. Этот вопрос мы еще прорабатываем со всеми профильными ведомствами", - заверил белгородский губернатор.

https://ria.ru/20230505/gladkov-1869994936.html

https://ria.ru/20230504/agrarii-1869766097.html

https://ria.ru/20230502/kolledzh-1869216480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белгородская область, россия, вячеслав гладков