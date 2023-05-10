https://ria.ru/20230510/gosduma-1870761273.html

Комиссия Госдумы зафиксировала попытки воздействия на несовершеннолетних

Комиссия Госдумы зафиксировала попытки воздействия на несовершеннолетних - РИА Новости, 10.05.2023

Комиссия Госдумы зафиксировала попытки воздействия на несовершеннолетних

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России накануне 9 Мая зафиксировала многочисленные попытки... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T12:41

2023-05-10T12:41

2023-05-10T13:09

госдума рф

общество

россия

василий пискарев

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665688_0:0:2909:1636_1920x0_80_0_0_e256863d1c9d351af54e4b18b03a5d54.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России накануне 9 Мая зафиксировала многочисленные попытки деструктивного воздействия на несовершеннолетних, сообщил глава комиссии Василий Пискарев."Накануне праздника комиссией зафиксированы многочисленные попытки деструктивного воздействия на несовершеннолетних", - приводятся слова Пискарева в телеграм-канале комиссии.Он отметил, что иноагенты активно распространяли к 9 Мая методички, направленные на дискредитацию проекта "Разговоры о важном" и искажение восприятия школьниками истории России.По его словам, материалы, собранные комиссией, будут направлены в Генпрокуратуру.

https://ria.ru/20200709/1574129192.html

https://ria.ru/20230424/feyki-1867428325.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

госдума рф, общество, россия, василий пискарев, генеральная прокуратура рф