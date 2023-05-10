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Комиссия Госдумы зафиксировала попытки воздействия на несовершеннолетних - РИА Новости, 10.05.2023
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12:41 10.05.2023 (обновлено: 13:09 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/gosduma-1870761273.html
Комиссия Госдумы зафиксировала попытки воздействия на несовершеннолетних
Комиссия Госдумы зафиксировала попытки воздействия на несовершеннолетних - РИА Новости, 10.05.2023
Комиссия Госдумы зафиксировала попытки воздействия на несовершеннолетних
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России накануне 9 Мая зафиксировала многочисленные попытки... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:41
2023-05-10T13:09
госдума рф
общество
россия
василий пискарев
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России накануне 9 Мая зафиксировала многочисленные попытки деструктивного воздействия на несовершеннолетних, сообщил глава комиссии Василий Пискарев."Накануне праздника комиссией зафиксированы многочисленные попытки деструктивного воздействия на несовершеннолетних", - приводятся слова Пискарева в телеграм-канале комиссии.Он отметил, что иноагенты активно распространяли к 9 Мая методички, направленные на дискредитацию проекта "Разговоры о важном" и искажение восприятия школьниками истории России.По его словам, материалы, собранные комиссией, будут направлены в Генпрокуратуру.
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госдума рф, общество, россия, василий пискарев, генеральная прокуратура рф
Госдума РФ, Общество, Россия, Василий Пискарев, Генеральная прокуратура РФ
Комиссия Госдумы зафиксировала попытки воздействия на несовершеннолетних

Комиссия Госдумы зафиксировала попытки деструктивного воздействия на несовершеннолетних

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России накануне 9 Мая зафиксировала многочисленные попытки деструктивного воздействия на несовершеннолетних, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
"Накануне праздника комиссией зафиксированы многочисленные попытки деструктивного воздействия на несовершеннолетних", - приводятся слова Пискарева в телеграм-канале комиссии.
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Он отметил, что иноагенты активно распространяли к 9 Мая методички, направленные на дискредитацию проекта "Разговоры о важном" и искажение восприятия школьниками истории России.
«
"Цель операции понятна - принизить значение Победы в Великой Отечественной войне, навязать детям чувство вины вместо гордости за своих предков и Великую Победу", - добавил Пискарев.
По его словам, материалы, собранные комиссией, будут направлены в Генпрокуратуру.
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Госдума РФОбществоРоссияВасилий ПискаревГенеральная прокуратура РФ
 
 
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